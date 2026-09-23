Hơn 10.000 lượt khách trải nghiệm 'bất động sản giá trị thực' tại Nam Long Experience 2026

Trong 3 ngày 18-20/9, hơn 10.000 lượt khách, từ gia đình trẻ, gia đình đa thế hệ đến nhà đầu tư, đã đến Nam Long Experience 2026 - Triển lãm Bất động sản Giá trị thực để trải nghiệm không gian sống, tìm hiểu hệ sinh thái đô thị và chọn sản phẩm phù hợp nhu cầu an cư, đầu tư.

Nam Long Experience 2026 diễn ra trong không gian hơn 4.000 m2 tại Sảnh B2, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM. Suốt ba ngày, các gian hàng luôn đông khách, gồm người mua nhà ở thực, các gia đình đa thế hệ, giới đầu tư dài hạn cùng cộng đồng quan tâm đến thị trường bất động sản. Sự kiện trở thành điểm chạm giúp người mua tiếp cận sản phẩm đa phân khúc cùng nhiều chính sách tài chính hỗ trợ. Con số hơn 10.000 lượt khách cho thấy sự quan tâm lớn của cộng đồng đến những sản phẩm có giá trị sử dụng thực.

Hơn 10.000 lượt khách đến trải nghiệm không gian Nam Long Experience 2026

“Xem nhà” bằng công nghệ, nhận ưu đãi ngay tại triển lãm

Điểm khác biệt của triển lãm là yếu tố tương tác, giúp khách tham quan hiểu rõ hệ sinh thái tiện ích và không gian sống trước khi quyết định an cư hay đầu tư. Mỗi gian hàng được thiết kế tái hiện nét đặc trưng của từng khu đô thị tích hợp. Các công nghệ như VR Touch 360, Immersive Room được ứng dụng để mô phỏng không gian, giúp khách “bước vào” dự án một cách trực quan, sinh động. Hàng trăm chuyên viên kinh doanh có mặt hỗ trợ tư vấn cho người có nhu cầu.

Nam Long Experience 2026 dùng công nghệ trực quan để khách tham quan có trải nghiệm sống động hơn

Nhằm đồng hành cùng khách hàng giảm áp lực tài chính khi mua nhà, trong thời gian triển lãm, Nam Long triển khai loạt ưu đãi như Flash Sale giảm trực tiếp 1% trên hợp đồng mua bán và voucher tri ân 50-100 triệu đồng tùy sản phẩm. Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn tổ chức nhiều phần giao lưu, trình diễn, workshop, mang lại không khí sôi động cho sự kiện.

Nhiều lựa chọn, từ nhà ở xã hội đến biệt thự

Tại triển lãm, Nam Long giới thiệu danh mục sản phẩm cho nhiều nhu cầu và túi tiền: nhà ở xã hội EHomeS, nhà ở vừa túi tiền EHome, căn hộ Flora, nhà phố và biệt thự Valora đến các sản phẩm thuộc Legacy Collection, nằm trong các khu đô thị tích hợp Waterpoint, Izumi City, Mizuki Park, Nam Long II Central Park, Elyse Island…

Trong thời gian diễn ra sự kiện, chủ đầu tư liên tục khởi động nhiều hoạt động kinh doanh, mở bán. Ngày 19/9, Nam Long khởi động tháp T3 - tòa căn hộ cuối cùng thuộc phân khu compound Trellia Cove, đô thị Mizuki Park (TP.HCM), thu hút hơn 1.000 chuyên viên kinh doanh, khách hàng và nhà đầu tư. Cùng ngày, đơn vị ra mắt Rivera Nagomi - phân khu tiếp nối của Rivera tại Waterpoint, hướng đến tinh thần an hòa, gần gũi thiên nhiên. Các phân khu đã ra mắt trước đó như Solaria Rise, The Pearl, The Aqua, Park Village… cũng tiếp tục được giới thiệu. Ngày 20/9, chủ đầu tư mở bán phân khu Izumi Canaria thuộc khu đô thị tích hợp Izumi City, quy mô 170 ha ven sông Đồng Nai.

Sự kiện mở bán phân khu Izumi Canaria trong khuôn khổ triển lãm

Anh Nguyễn Minh Quân, nhà đầu tư tại TP.HCM, đã chọn mua sản phẩm thấp tầng tại Izumi City. Theo anh, dự án có nhiều tiềm năng tăng trưởng: nằm một phần trên trục phát triển đô thị ven sông của Thành phố Đồng Nai nên hưởng lợi thế về thu hút dân cư, tiện ích trong dài hạn, liền kề TP.HCM với hạ tầng liên vùng ngày càng hoàn thiện, đồng thời có hệ sinh thái nội khu đáp ứng cả nhu cầu học tập, làm việc, giải trí. “Triển lãm có ưu đãi thanh toán nên tôi nghĩ đây là thời điểm phù hợp để đầu tư”, anh Quân chia sẻ.

Với những khách hàng ưu tiên an cư, các dự án hiện hữu như Waterpoint, Mizuki Park được đánh giá cao nhờ đã có cộng đồng cư dân, nhiều tiện ích, không gian quy hoạch bài bản và ưu tiên mảng xanh, phù hợp định cư lâu dài. Trong khi đó, Elyse Island thu hút sự chú ý nhờ không gian đô thị đảo riêng tư, đáp ứng tiêu chí ngôi nhà thứ hai ở khu vực phía Đông TP.HCM.

Người mua nhà ngày càng chọn “giá trị sống”

Cũng tại triển lãm, Nam Long phối hợp CBRE tổ chức hội thảo “Chuyển dịch bất động sản: Từ tiềm năng ngắn hạn đến giá trị thực”, quy tụ hơn 300 đại biểu gồm chuyên gia và đại diện doanh nghiệp. Hội thảo cập nhật những chuyển biến của thị trường, giúp người mua, nhà đầu tư có cái nhìn chi tiết hơn về xu hướng.

Hội thảo “Chuyển dịch bất động sản: Từ tiềm năng ngắn hạn đến giá trị thực”

Theo CBRE, thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào chu kỳ phát triển mới, khi động lực tăng trưởng dần chuyển từ kỳ vọng tăng giá ngắn hạn sang những yếu tố tạo ra giá trị và khả năng khai thác bền vững trong dài hạn.

Hạ tầng đang kéo nguồn cung nhà ở ra ngoài khu vực trung tâm. Với căn hộ mở bán mới, tỷ trọng nguồn cung của TP.HCM cũ giảm từ khoảng 60-85% trước năm 2024 xuống còn 20-50% từ năm 2024, trong khi nguồn cung tại các thị trường vệ tinh như Đồng Nai, Bình Dương, Long An cũ có xu hướng tăng.

Cách người dân chọn nhà cũng thay đổi theo. Khảo sát người tiêu dùng bất động sản quý II/2026 của CBRE cho thấy 69% người được hỏi tại TP.HCM chấp nhận dịch chuyển ra vùng ven hoặc các đô thị mới để có không gian rộng hơn, mức giá hợp lý hơn. 72% người mua để ở lựa chọn những khu vực có hạ tầng mới và khả năng kết nối tốt.

Bà Dương Thùy Dung, Giám đốc điều hành, Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn, CBRE Việt Nam, nhận định: “Người mua đang chuyển từ tư duy sở hữu tài sản sang tư duy sở hữu giá trị sống. Những dự án đáp ứng nhu cầu ở thực, có quy hoạch bài bản, hạ tầng đồng bộ, môi trường sống chất lượng và hệ sinh thái tiện ích hoàn chỉnh sẽ tạo ra giá trị bền vững”.

Hơn 30 năm, hơn 33.000 tổ ấm

Xu hướng trên tương đồng với triết lý “bất động sản giá trị thực” mà Nam Long theo đuổi. Bà Nguyễn Thanh Hương, Quyền Tổng giám đốc Tập đoàn Nam Long, cho biết triết lý này được cụ thể hóa qua ba trụ cột: sản phẩm thực, giá trị thực và cam kết thực.

Trong đó, sản phẩm thực là dải sản phẩm đáp ứng nhiều nhu cầu và phân khúc. Giá trị thực gắn với mô hình đô thị tích hợp ở khu vực thuận tiện kết nối, đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau. Cam kết thực thể hiện qua nỗ lực đưa các dự án từ bản vẽ thành những khu đô thị có cư dân, tiện ích và sức sống theo thời gian.

3 trụ cột trong triết lý của Nam Long được cụ thể hóa để đáp ứng 5 nhu cầu giá trị thực cho cư dân: Giải trí – Làm việc – Sống – Học tập – Mua sắm

Sau hơn 30 năm phát triển, Nam Long đã hình thành 11 khu đô thị tích hợp và trao gửi hơn 33.000 tổ ấm, với sự đồng hành của nhiều đối tác, định chế tài chính và đại lý. Đại diện chủ đầu tư khẳng định những giá trị trên là nền tảng để “nhà Nam Long” duy trì giá trị trong dài hạn, gắn bó và lớn lên cùng các thế hệ cư dân. Ở khía cạnh kinh doanh, triết lý này giúp doanh nghiệp duy trì thanh khoản và năng lực cạnh tranh trong bối cảnh thị trường liên tục thay đổi.

Khép lại ngày 20/9, Nam Long Experience 2026 tạo không gian kết nối đa chiều, giúp chủ đầu tư đưa “bất động sản giá trị thực” đến gần cộng đồng, còn người mua có cơ hội đánh giá sản phẩm trực quan trước khi xuống tiền.