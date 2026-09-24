Maison Privée: khi giới siêu giàu định nghĩa lại chuẩn mực xa xỉ

Khi vật chất phô trương không còn là thước đo duy nhất cho vị thế, giới thượng lưu bắt đầu tìm kiếm những giá trị có chiều sâu. Sự xa xỉ ở kỷ nguyên mới không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu tài sản, mà hiện diện ở khả năng tận hưởng những đặc quyền riêng tư và khác biệt.

Nghệ thuật gạn lọc trong tư duy xa xỉ mới

Theo báo cáo The Wealth Report 2026 của Knight Frank, số lượng cá nhân có tài sản ròng siêu cao (HNWIs) trên toàn cầu vẫn tăng trưởng mạnh mẽ trong 5 năm qua. Báo cáo cũng dự báo Việt Nam sẽ nằm trong nhóm 5 quốc gia có tốc độ gia tăng tầng lớp thượng lưu nhanh nhất thế giới trong nửa thập kỷ tới.

Sự bùng nổ này kéo theo một bước dịch chuyển rõ rệt trong tư duy tiêu dùng xa xỉ. Khi những biểu tượng như siêu xe, du thuyền hay hàng hiệu phiên bản giới hạn đã trở nên quen thuộc, giới am tường chuyển hướng sang những giá trị mang tính bản thể. Giá trị sống lúc này không còn đo đếm bằng số lượng tài sản tích lũy, mà nằm ở độ chín của sự trải nghiệm và năng lực cảm nhận những giá trị nguyên bản.

Giới tinh hoa chọn trở về với không gian sống thể hiện chiều sâu trong tâm thức thay vì phô diễn giá trị vật chất hữu hình bên ngoài

Đối với những cá nhân từng trải – những người đã đi qua đủ thăng trầm trên đỉnh cao danh vọng – sự xa xỉ thực sự nằm ở những điều không cần phô trương nhưng càng chiêm nghiệm càng đắt giá. Đó là sự điềm tĩnh của một tâm thế biết sàng lọc, loại bỏ những ồn ào thứ yếu để nhường chỗ cho những giá trị tương thích với bản ngã và gu thẩm mỹ riêng. Họ tìm kiếm các "tài sản phi vật thể", nơi mọi trải nghiệm đều được thiết kế cá nhân hóa cho từng chủ nhân.

Giá trị được cảm nhận thay vì phô bày

Giữa một thế giới ngập tràn tiện nghi xa hoa, điều giới tinh hoa tìm kiếm không còn là "sở hữu nhiều hơn", mà là nghệ thuật chọn lọc có ý nghĩa. Chất lượng sống vì thế vượt lên trên các tiêu chuẩn hạ tầng thông thường để trở thành một hình thái nghệ thuật tôn vinh cảm xúc và trải nghiệm cá nhân.

Tại Maison Privée, triết lý này được cụ thể hóa bằng việc tạo dựng một môi trường sống lấy con người làm trung tâm. Những giá trị quan trọng nhất không nằm ở ấn tượng thị giác ban đầu, mà âm thầm hiện diện trong từng khoảnh khắc thường nhật – từ chất lượng không khí tươi, nguồn nước tinh khiết, vật liệu tự nhiên cho đến các tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe chuyên sâu.

Tiên phong khởi tạo chuẩn sống lấy con người làm trung tâm, Maison Privée mang đến 68 tiện ích tinh chọn hướng đến chăm sóc sức khỏe toàn diện

Bằng việc hướng tới tiêu chuẩn WELL for Residential Pre-Certification (Tiền chứng nhận WELL dành cho không gian nhà ở) đầu tiên tại Việt Nam, CapitaLand Development đã đưa hạ tầng sức khỏe toàn diện trở thành trái tim của dự án. Triết lý này được cụ thể hóa trọn vẹn qua Wellness Suite – hệ sinh thái 16 tiện ích độc bản được tổ chức theo chu trình 4 tầng trải nghiệm: Khởi nhịp, Thăng hoa, Phục hồi và Tái tạo, giúp gia chủ tái lập sự cân bằng ngay tại tư dinh. Tại đây, những tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe nhất được chuyển hóa thành trải nghiệm sống tinh tế. Từ quy hoạch mặt bằng, vật liệu tuyển chọn cho đến từng chi tiết chế tác, Maison Privée xác lập một phong thái sống mới – rời xa sự phô trương để lắng đọng trong tĩnh lặng, chỉ dành riêng cho những chủ nhân thực sự am tường.

Định danh những giá trị đáng giá

Nghệ thuật gạn lọc không dừng lại ở việc dẫn lối về một không gian an trú, mà mở ra câu hỏi mang tính triết lý: Sau những hành trình chinh phục, đâu là giá trị cuối cùng mà một cá nhân kiệt xuất muốn giữ lại cho riêng mình?

Với những ai đã đi qua đủ thăng trầm của đời người, câu trả lời không còn nằm ở một tài sản hữu hình cố định. Điều vô giá nhất đối với họ là đặc quyền được sống chậm lại, tìm thấy sự tĩnh lặng nội tại và kết nối với chiều sâu bản ngã.

Không gian sống riêng tư, tĩnh lặng, giúp tái lập cân bằng từ sâu bên trong cho gia chủ tại Maison Privée

Tại Maison Privée, các khoảng lùi kiến trúc được thiết kế với chủ đích rõ ràng: không nhằm gây ấn tượng thị giác với thế giới bên ngoài, mà để xây dựng một thế giới biệt lập, nhường chỗ cho sự cân bằng và các giá trị tinh thần. Triết lý ấy được cô đọng ngay trong danh xưng Privée – riêng tư, kín đáo và hướng nội tuyệt đối./.