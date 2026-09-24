Capital Square bổ sung mảnh ghép mới cho hệ sinh thái du lịch Đà Nẵng

Tọa lạc tại lõi trung tâm bên sông Hàn, Capital Square kết nối căn hộ cao cấp với hệ tiện ích, mua sắm, ẩm thực và trải nghiệm trong cùng một tổ hợp. Dự án góp phần đáp ứng nhu cầu lưu trú chất lượng cao, thúc đẩy thương mại – dịch vụ và làm phong phú trải nghiệm du lịch đô thị Đà Nẵng.

Khi sự tăng trưởng lượng khách đi cùng xu hướng nâng tầm trải nghiệm điểm đến

Du lịch Đà Nẵng đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới cả về quy mô thị trường và chất lượng dòng khách. Theo số liệu của Thống kê thành phố Đà Nẵng, trong 6 tháng đầu năm 2026, các cơ sở lưu trú trên địa bàn phục vụ khoảng 9,78 triệu lượt khách, tăng 22,5% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt 5,16 triệu lượt, tăng 28,7%; khách trong nước đạt 4,62 triệu lượt, tăng 16,2%.

Lượng khách quốc tế vượt khách nội địa cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của Đà Nẵng trên bản đồ du lịch khu vực. Thành phố đặt mục tiêu phục vụ khoảng 19,1 triệu lượt khách trong năm 2026 và hướng tới doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành gần 70.000 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với năm 2025.

Tốc độ tăng trưởng này mở ra dư địa lớn cho kinh tế du lịch, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cấp hệ sinh thái dịch vụ. Đà Nẵng cần thêm quỹ lưu trú chất lượng cao cùng những không gian mua sắm, ẩm thực, giải trí và trải nghiệm về đêm để kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu và củng cố sức hấp dẫn của điểm đến.

Capital Square sở hữu vị trí chiến lược bên sông Hàn, kết nối thuận tiện với trung tâm đô thị và các công trình biểu tượng của Đà Nẵng

Capital Square được phát triển theo xu hướng “all-in-one”, kết nối đồng bộ không gian sống, cảnh quan, thương mại, dịch vụ và trải nghiệm trong cùng một tổ hợp. Mô hình này bổ sung nguồn cung căn hộ cao cấp tại trung tâm, phù hợp với nhu cầu lưu trú linh hoạt của giới chuyên gia, doanh nhân, gia đình và nhóm du khách có khả năng chi tiêu cao.

Tọa lạc tại giao điểm của ba trục đường huyết mạch Trần Hưng Đạo - Ngô Quyền - Nguyễn Công Trứ, Capital Square sở hữu khả năng kết nối thuận tiện với sông Hàn, cầu Rồng, bãi biển Mỹ Khê, trung tâm hành chính, sân bay quốc tế Đà Nẵng, cùng các điểm đến tiêu biểu của thành phố. Từ dự án, cư dân và du khách dễ dàng tiếp cận hai lớp trải nghiệm đặc trưng của Đà Nẵng: nhịp sống đô thị bên sông và không gian nghỉ dưỡng ven biển.

Capital Square được phát triển theo mô hình đô thị tích hợp, kết nối không gian sống cao cấp với thương mại, dịch vụ và trải nghiệm.

Giá trị của Capital Square tiếp tục được khẳng định qua hệ sinh thái tiện ích trải rộng từ mặt đất đến tầng cao. Tuyến phố thương mại, quảng trường, không gian cảnh quan, khu mua sắm, ẩm thực, café và tiện ích chăm sóc sức khỏe tạo nên hành trình trải nghiệm liền mạch. Sự kết nối giữa nơi ở và chuỗi dịch vụ giúp dự án hình thành một điểm đến đô thị sôi động, đồng thời bổ sung sản phẩm tiêu dùng và trải nghiệm mới cho khu vực trung tâm Đà Nẵng.

Broadway Place – tâm điểm trải nghiệm tại Square District

Nằm tại vị trí trung tâm phân khu Square District thuộc Capital Square, Broadway Place sở hữu lợi thế tiếp cận trực tiếp hệ tiện ích lõi của Capital Square. Tòa căn hộ hiện diện trên tuyến phố Park Boulevard, nơi quy tụ các hoạt động mua sắm, ẩm thực, café và giao lưu đô thị.

Broadway Place được phát triển với danh mục căn hộ 1, 2 và 3 phòng ngủ, diện tích từ 47,26m² đến 101,35m². Cơ cấu sản phẩm đa dạng đáp ứng linh hoạt nhu cầu của khách hàng trẻ, chuyên gia nước ngoài làm việc dài hạn tại Đà Nẵng và các gia đình tìm kiếm không gian sống chất lượng tại trung tâm thành phố.

Con đường Ánh sáng tạo điểm nhấn trải nghiệm, góp phần hình thành nhịp sống sôi động tại Broadway Place

Từ Broadway Place, cư dân trải nghiệm Grand Central Mall, vườn hoa nghệ thuật, cổng âm nhạc, con đường Ánh sáng, công viên trung tâm và chuỗi dịch vụ thương mại ngay trong nội khu. Khả năng kết nối trực tiếp với các điểm mua sắm, giải trí và cảnh quan tạo nên trải nghiệm sống thuận tiện, đồng thời gia tăng tiềm năng khai thác căn hộ trong bối cảnh nhu cầu lưu trú chất lượng cao tại Đà Nẵng tiếp tục tăng.

Sự hiện diện của Broadway Place tại Capital Square mang đến lựa chọn sở hữu bất động sản lâu dài tại lõi trung tâm Đà Nẵng. Sản phẩm hội tụ vị trí chiến lược, hệ tiện ích đồng bộ và tiềm năng khai thác gắn với đà tăng trưởng của thị trường du lịch – dịch vụ.

Mang đến điều kiện tiếp cận sản phẩm linh hoạt mà vẫn bảo đảm giá trị sở hữu cho khách hàng, Broadway Place áp dụng chính sách bán hàng hấp dẫn: Miễn phí Phí quản lý trong 01 năm, chiết khấu lên tới 15% khi thanh toán sớm 95% giá bán căn hộ, hỗ trợ lãi suất cho khoản vay lên đến 70% giá bán căn hộ. Với phương án thanh toán tiêu chuẩn, khách hàng vẫn được hưởng mức chiết khấu 6% giá trị căn hộ. Khách hàng có quê quán hoặc địa chỉ thường trú tại Đà Nẵng - Quảng Nam được chiết khấu thêm 1% cùng nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn khác.

Capital Square định hình không gian đô thị tích hợp bên sông Hàn, nơi giá trị an cư, thương mại và trải nghiệm được kết nối trong cùng một hệ sinh thái. Qua đó, dự án góp phần làm phong phú nguồn cung căn hộ cao cấp, mở rộng không gian dịch vụ và gia tăng sức hấp dẫn cho du lịch đô thị Đà Nẵng.