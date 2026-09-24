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Cà Mau:

Hơn 50 nhà, đất công dôi dư đưa ra cho thuê

Tân Lộc

TPO - Sau khi được giao quản lý 110 nhà, đất công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau đã thông báo cho thuê 59 cơ sở. Đến nay, 12 cơ sở đã được đưa vào khai thác, tạo nguồn thu khoảng 3,7 tỷ đồng/năm.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lê Minh Phước - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau cho biết, trung tâm được giao quản lý, xử lý và khai thác 110 cơ sở nhà, đất công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính. Tới nay, trung tâm đã thông báo cho thuê 59 nhà, đất công trên các phường An Xuyên, Bạc Liêu, Tân Thành và Vĩnh Trạch.

Trong số trụ sở công dôi dư cho thuê, 12 cơ sở đã có người thuê, với nguồn thu khoảng 3,7 tỷ đồng/năm. Trong đó có một số khu "đất vàng" như Trụ sở cũ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại số 65 đường Phan Ngọc Hiển (giá thuê đất và nhà hơn 506.000 đồng/m²/năm); trụ sở cũ của Sở Tài nguyên và Môi trường tại số 69 đường Phan Ngọc Hiển (giá thuê 620.000 đồng/m²/năm)...

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Trụ sở cũ Sở Tài nguyên và Môi trường Cà Mau tại số 69 đường Phan Ngọc Hiển đã cho một bệnh viện tư nhân thuê khai thác.

Đối với các cơ sở còn lại, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau đang hoàn thiện thủ tục, định giá thuê để tiếp tục đưa ra đấu giá cho thuê.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất Cà Mau, một số nhà, đất công dôi dư được chuyển giao cho đơn vị còn gặp khó khăn, vướng mắc để có thể đưa vào khai thác, cho thuê, như hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ, chưa xác định rõ ranh giới hoặc có tình trạng bị lấn chiếm. Việc xử lý các vướng mắc này liên quan nhiều đơn vị, địa phương, nên cần tiếp tục xử lý để sớm đưa vào khai thác, tránh lãng phí.

Sau sáp nhập, sắp xếp đơn vị hành chính, UBND tỉnh Cà Mau đã có quyết định chuyển giao 309 cơ sở nhà, đất công dôi dư cho các cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý, khai thác. Trong đó, UBND các xã, phường được giao quản lý, khai thác, xử lý 219 cơ sở nhà, đất công; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau được giao quản lý, xử lý và khai thác 110 cơ sở nhà, đất công.

Tân Lộc
#nhà đất #Cà Mau #cho thuê #quỹ đất #tài sản công #bất động sản

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