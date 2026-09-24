Legend Valley Country Club được vinh danh “Sân golf mới tốt nhất Việt Nam 2026”

Tại Lễ công bố và trao giải Vietnam Golf & Leisure Awards 2026, Legend Valley Country Club được trao danh hiệu “Sân golf mới tốt nhất Việt Nam 2026”, đánh dấu mùa giải thứ hai liên tiếp được vinh danh và khẳng định chất lượng của một sân gôn mang bản sắc riêng giữa những dãy núi đá hàng triệu năm tuổi tại Ninh Bình, đồng thời khẳng định vị thế của tổ hợp gôn – nghỉ dưỡng – vui chơi giải trí quy mô 36 hố.

Legend Valley Country Club nhận danh hiệu “Sân golf mới tốt nhất Việt Nam 2026” tại sự kiện.

Trước đó, Legend Valley Country Club được vinh danh Top 10 sân gôn tốt nhất Việt Nam và nhận giải “Sân gôn có Par 5 hấp dẫn nhất”. Kết quả dựa trên bình chọn, khảo sát thực tế toàn quốc và đánh giá của Hội đồng Giám khảo gồm đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục Thể dục Thể thao, Hiệp hội Golf Việt Nam và Vietnam Golf & Leisure.

Tuyệt tác được kiến tạo từ địa hình dãy núi đá hàng triệu năm tuổi

Tọa lạc tại phường Nguyễn Úy, tỉnh Ninh Bình, cách Hà Nội khoảng 60 km, Legend Valley Country Club được thiết kế bởi Nicklaus Design, công ty do huyền thoại gôn Jack Nicklaus sáng lập.

Đơn vị thiết kế Nicklaus Design - huyền thoại Gôn số 1 thế giới đã tôn trọng địa hình nguyên bản: fairway uốn theo chân núi, hồ nước, bunker, hướng gió và chênh lệch cao độ tạo thành bài toán chiến thuật. Mỗi hố có góc nhìn, thử thách và phương án tiếp cận riêng. Mr Sean Quinn, chuyên gia thiết kế cao cấp của Nicklaus Design, từng đánh giá đây là “sân gôn xuất sắc nhất mà tôi từng thực hiện”

Rose Course giữ trọn địa hình tự nhiên, tạo nên những đường golf giàu thử thách và trải nghiệm khác biệt cho người chơi.

Tại Rose Course, các đường gôn đan xen giữa chín ngọn núi đá vôi hàng triệu năm tuổi và hệ thống hồ nước. Vùng đáp bóng rộng mở ra nhiều lựa chọn, bẫy nước và góc tiếp cận green đòi hỏi độ chính xác. Gần 120 giải đấu cùng hơn 121.000 vòng gôn sau ba năm hoạt động chứng minh sức hút và năng lực vận hành của sân.

Canyon Course lại mang đến hành trình giàu tính chinh phục và một sân khấu trình diễn mới. Nếu hố 16 là một trong những khoảnh khắc thử thách khi golfer đứng giữa hai vách đá dựng đứng, đòi hỏi bản lĩnh, kỹ thuật và khả năng đưa ra quyết định chính xác, thì hố 18 Par 5 lại mang đến khung cảnh ngoạn mục của hẻm núi, thung lũng và hồ nước, với tầm nhìn bao quát Legend Valley Hotel, Công viên giải trí đa địa hình BRIGHTPARK và sân Rose Course.

Trong năm 2026, Canyon Course sẽ hoàn thành 18 hố, đưa Legend Valley Country Club đạt quy mô 36 hố gôn tiêu chuẩn quốc tế và tiếp tục ghi dấu nhiều giải đấu lớn mang tầm thế giới.

Canyon Course hoàn thành 18 hố sẽ đưa Legend Valley Country Club trở thành sân gôn 36 hố golf tiêu chuẩn quốc tế

Từ hai sân gôn đến một điểm đến hoàn chỉnh

Hai sân gôn mang cá tính bổ trợ: Rose Course đề cao tư duy chiến thuật giữa núi đá và mặt nước; Canyon Course tạo ấn tượng bằng thay đổi cao độ cùng những đường bóng qua hẻm núi. Sự khác biệt mở rộng lựa chọn cho golfer và tăng năng lực tổ chức các giải đấu, sự kiện quy mô lớn.

Bên cạnh đó, Legend Valley Hotel 200 phòng và công viên giải trí đa địa hình BRIGHTPARK hoàn thiện hệ trải nghiệm tại điểm đến. Golfer có thể kết hợp thi đấu với lưu trú, ẩm thực, nghỉ dưỡng; gia đình có thêm lựa chọn vui chơi, thể thao; khách MICE có thể tổ chức hội nghị, giao lưu gôn và hoạt động gắn kết trong một lịch trình.

Khách sạn Legend Valley Hotel 200 phòng mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng trọn vẹn dành cho cộng đồng Golfer.

Sự kết hợp giữa gôn, lưu trú và giải trí giúp kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu và thu hút nhóm khách chất lượng cao. Đây là nền tảng để Legend Valley Country Club phát triển thành điểm đến “Stay & Play” giàu sức cạnh tranh của Ninh Bình.

Legend Valley Country Club hướng tới trở thành điểm đến “Stay & Play”, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Ninh Bình trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Danh hiệu năm 2026 ghi nhận chất lượng hiện hữu và triển vọng của Legend Valley Country Club. Cảnh quan khác biệt, thiết kế của Nicklaus Design cùng hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ đang tạo nền tảng để nơi đây trở thành tổ hợp gôn - nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí hàng đầu Ninh Bình và điểm đến giàu bản sắc trên bản đồ gôn Việt Nam.