Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

TP.HCM ra thời hạn quy hoạch TOD dọc các tuyến metro

TP.HCM đang chuẩn bị quy hoạch TOD dọc loạt tuyến metro trọng điểm như tuyến Bến Thành - Suối Tiên, metro số 2, ga Thủ Thiêm, Bến Thành - Cần Giờ.

TP.HCM đang chuẩn bị quy hoạch TOD dọc loạt tuyến metro trọng điểm như tuyến Bến Thành - Suối Tiên, metro số 2, ga Thủ Thiêm, Bến Thành - Cần Giờ.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 24/9, Phòng Quản lý đường sắt đô thị (Sở Xây dựng TP.HCM) có văn bản thông tin nội dung về phát triển TOD (đô thị theo định hướng giao thông công cộng) dọc các tuyến metro trên địa bàn.

Cụ thể, cơ quan này cho biết theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM, công tác chuẩn bị quy hoạch TOD gắn với các tuyến đường sắt đang được tập trung tại nhiều khu vực.

Đối với tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Tham Lương), TP.HCM đã phê duyệt ranh giới quy hoạch TOD tại Quyết định số 3651/QĐ-UBND ngày 19/6. Hồ sơ đang được hoàn thiện, dự kiến trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch trong tháng 12.

Bên cạnh đó, khu vực ga Thủ Thiêm cũng đã được phê duyệt ranh giới TOD tại Quyết định số 3845/QĐ-UBND ngày 26/6. Khu vực này dự kiến hoàn thành thẩm định, phê duyệt quy hoạch từ tháng 12 đến tháng 1/2027.

Trong khi đó, ga Bình Khánh và đoạn Tham Lương - Củ Chi, TP.HCM dự kiến hoàn thành báo cáo rà soát ranh giới trong quý IV/2026, sau đó phê duyệt quy hoạch trong giai đoạn quý I-III/2027.

Riêng tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), TP.HCM đang lấy ý kiến về ranh giới TOD, dự kiến trình phê duyệt trong tháng 10; và phê duyệt quy hoạch trong quý I-II/2027.

Đối với tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, TP.HCM cũng đang rà soát ranh giới, dự kiến hoàn thành việc lập và phê duyệt quy hoạch TOD trong quý I-III/2027.

Ngoài ra, các tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành, metro số 4, giai đoạn 1 metro số 6, metro Suối Tiên - Thành phố mới Bình Dương và metro số 2 (đoạn Thủ Dầu Một - TP.HCM) đang được chuẩn bị báo cáo rà soát ranh giới TOD trong quý IV/2026 để triển khai đồng bộ sau khi phương án tuyến được phê duyệt.

Theo định hướng không gian đô thị và các chức năng nhà ở, thương mại, dịch vụ quanh nhà ga TOD tại Nghị quyết 21/2026/NQ-HĐND, TP.HCM sẽ bố trí đất và công trình hỗn hợp quanh ga, kết hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ, văn phòng và công trình công cộng; phát triển giao thông công cộng làm chủ đạo, tổ chức lối đi bộ và đường xe đạp tiếp cận nhà ga thuận tiện, an toàn.

Quy mô phát triển không vượt quá khả năng đáp ứng của hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; khai thác hiệu quả giá trị tăng thêm từ đất, không gian ngầm và trên cao, gắn với yêu cầu xanh, tiết kiệm năng lượng và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phòng Quản lý đường sắt đô thị cho biết hiện có 3 khó khăn lớn trong việc triển khai TOD. Đầu tiên là áp lực tiến độ khi TP.HCM đặt mục tiêu hoàn thành 8 tuyến,đoạn tuyến đường sắt ưu tiên trong 4 năm tới, đồng thời phải triển khai quy hoạch TOD để bảo đảm phát triển đô thị đồng bộ với đường sắt.

Bên cạnh đó, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các tuyến xuyên tâm nội đô có mật độ dân cư dày đặc tiềm ẩn rủi ro kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai.

Chưa kể, việc triển khai đòi hỏi nguồn vốn đầu tư công và huy động vốn theo phương thức đối tác công tư lớn, cần sớm hoàn thiện phương án huy động vốn.

Trước tình hình này, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề nghị việc quy hoạch TOD cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan để hoàn thành đồng thời việc lập quy hoạch, lấy ý kiến cộng đồng dân cư, đánh giá môi trường chiến lược và thẩm định đa ngành.

Các giải pháp được đề xuất bao gồm hoàn thiện phương án huy động vốn, ban hành quy trình bồi thường, tái định cư thống nhất theo cơ chế đặc thù và kiểm soát chặt tiến độ từng dự án.

znews.vn
#TOD

Cùng chuyên mục

Diễn biến mới ở khu 'đất vàng' số 8 - 12 Lê Duẩn ở TPHCM

Diễn biến mới ở khu 'đất vàng' số 8 - 12 Lê Duẩn ở TPHCM

TPO - Ông Trần Lệ Nguyên - Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn KIDO vừa được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Lavenue - chủ khu đất vàng số 8 - 12 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TPHCM. Ở chiều ngược lại, TPHCM dự kiến dùng khu đất số 8 - 12 Lê Duẩn để thanh toán hợp đồng BT cho dự án cầu Cần Giờ.

Thay đổi phòng ngủ gái với sắc hồng mauve

Thay đổi phòng ngủ gái với sắc hồng mauve

TPO - Từ căn phòng cũ, không gian ngủ chung của hai bé gái được thay đổi bằng một bảng màu hồng mauve cùng những đường cong, hốc vòm và chi tiết nội thất mềm mại.

Thuế chống đầu cơ đất: Cần làm rõ thế nào là bỏ hoang, găm giữ?

Thuế chống đầu cơ đất: Cần làm rõ thế nào là bỏ hoang, găm giữ?

TPO - Theo chuyên gia, để chính sách về thuế chống đầu cơ và xử lý tình trạng đất bỏ hoang được hình thành và đi vào thực tế trong tương lai, trước hết cần tiêu chí xác định rõ thế nào là đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng; mức thuế cao hơn được tính trên cơ sở nào và có đủ dữ liệu để áp dụng hay không?

Mở 'van tín dụng': Động lực cho du lịch tăng tốc

Mở 'van tín dụng': Động lực cho du lịch tăng tốc

Việc Ngân hàng Nhà nước ban hành Công văn số 8509/NHNN-CSTT ngày 16/9/2026, loại bỏ phần dư nợ tín dụng tăng thêm của nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái và nghỉ dưỡng khỏi trần tín dụng bất động sản, được đánh giá là bước đi chiến lược. Chính sách không chỉ khơi thông nguồn vốn đầu tư cho hạ tầng du lịch, mà còn tạo động lực cho các doanh nghiệp "sếu đầu đàn" dẫn dắt ngành du lịch bứt phá, hướng đến những mục tiêu đầy tham vọng của Nghị quyết 26-NQ/TW.

Legend Valley Country Club được vinh danh “Sân golf mới tốt nhất Việt Nam 2026”

Legend Valley Country Club được vinh danh “Sân golf mới tốt nhất Việt Nam 2026”

Tại Lễ công bố và trao giải Vietnam Golf & Leisure Awards 2026, Legend Valley Country Club được trao danh hiệu “Sân golf mới tốt nhất Việt Nam 2026”, đánh dấu mùa giải thứ hai liên tiếp được vinh danh và khẳng định chất lượng của một sân gôn mang bản sắc riêng giữa những dãy núi đá hàng triệu năm tuổi tại Ninh Bình, đồng thời khẳng định vị thế của tổ hợp gôn – nghỉ dưỡng – vui chơi giải trí quy mô 36 hố.

Hơn 50 nhà, đất công dôi dư đưa ra cho thuê

Hơn 50 nhà, đất công dôi dư đưa ra cho thuê

TPO - Sau khi được giao quản lý 110 nhà, đất công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau đã thông báo cho thuê 59 cơ sở. Đến nay, 12 cơ sở đã được đưa vào khai thác, tạo nguồn thu khoảng 3,7 tỷ đồng/năm.

Quỹ căn cuối cùng tại Happy One Mori: Khi tiêu chuẩn sống trở thành giá trị của tài sản

Quỹ căn cuối cùng tại Happy One Mori: Khi tiêu chuẩn sống trở thành giá trị của tài sản

Khi thị trường bất động sản bước vào giai đoạn phân hóa mạnh mẽ, dòng tiền của người mua có xu hướng dịch chuyển về những dự án có tiến độ hiện hữu, pháp lý minh bạch và đáp ứng nhu cầu ở thực. Việc sở hữu những căn hộ trong quỹ căn cuối cùng tại Happy One Mori nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút nhà đầu tư bởi đáp ứng các tiêu chí gia tăng giá trị tài sản, an toàn về pháp lý và tiến độ xây dựng nhanh.

Địa ốc 24H: Giá nhà tại TPHCM vượt 30 lần thu nhập; mỗi thửa đất sẽ có 'căn cước' từ 1/9

Địa ốc 24H: Đề xuất lùi thời hạn hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai; thu đặt cọc mua nhà ngay từ lúc khởi công

TPO - Đề xuất lùi thời hạn hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai; Diễn biến mới tại dự án khu phức hợp sân golf 1,5 tỷ USD; Đề xuất thu đặt cọc mua nhà ngay từ lúc dự án khởi công; Hưng Yên tái hiện thương cảng Phố Hiến xưa trên diện tích 1.700 ha;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 24/9.

Capital Square bổ sung mảnh ghép mới cho hệ sinh thái du lịch Đà Nẵng

Capital Square bổ sung mảnh ghép mới cho hệ sinh thái du lịch Đà Nẵng

Tọa lạc tại lõi trung tâm bên sông Hàn, Capital Square kết nối căn hộ cao cấp với hệ tiện ích, mua sắm, ẩm thực và trải nghiệm trong cùng một tổ hợp. Dự án góp phần đáp ứng nhu cầu lưu trú chất lượng cao, thúc đẩy thương mại – dịch vụ và làm phong phú trải nghiệm du lịch đô thị Đà Nẵng.

Maison Privée: khi giới siêu giàu định nghĩa lại chuẩn mực xa xỉ

Maison Privée: khi giới siêu giàu định nghĩa lại chuẩn mực xa xỉ

Khi vật chất phô trương không còn là thước đo duy nhất cho vị thế, giới thượng lưu bắt đầu tìm kiếm những giá trị có chiều sâu. Sự xa xỉ ở kỷ nguyên mới không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu tài sản, mà hiện diện ở khả năng tận hưởng những đặc quyền riêng tư và khác biệt.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe