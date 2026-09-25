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Hoa hậu

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam giải mật thư

Đỗ Quyên - Trọng Tài

TPO - Một đoạn tre, câu thơ, nhánh hoa hay mảnh họa tiết rồng thời Lý trở thành manh mối để thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tìm đến bảo vật quốc gia và giải mã điểm đến tiếp theo trong hành trình nhà chung của cuộc thi.

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Trong tập 2 truyền hình thực tế Hoa hậu Việt Nam 2026, thí sinh bước vào thử thách tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Các cô gái phải giải những manh mối liên quan các tác phẩm nghệ thuật để tìm ra điểm đến tiếp theo.
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Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đang lưu giữ nhiều tác phẩm hội họa, điêu khắc tiêu biểu cho di sản mỹ thuật Việt Nam, trong đó có 9 tác phẩm được công nhận là bảo vật quốc gia.
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Thử thách được thiết kế như một cuộc giải mã, đòi hỏi tư duy sắc bén và kiến thức lịch sử, văn hóa. Bốn thí sinh đại diện cho bốn đội lần lượt chọn những túi gấm chứa các gợi ý khác nhau.
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Từ manh mối nhận được, các thí sinh phải tìm đến một trong 9 bảo vật quốc gia đang được trưng bày tại bảo tàng. Tại mỗi điểm, họ tiếp tục nhận được những gợi ý mới để suy luận và xác định địa điểm trải nghiệm tiếp theo của Hoa hậu Việt Nam 2026.
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Một đoạn tre, câu thơ, nhánh hoa hay mảnh họa tiết rồng thời Lý đều là những gợi ý từ chương trình dành cho các cô gái.
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Các thí sinh phải quan sát kỹ tác phẩm, liên hệ giữa những hình ảnh, chất liệu và chi tiết nghệ thuật với kiến thức văn hóa, lịch sử để tìm ra đáp án. Với gợi ý ống tre, thí sinh Đoàn Hải Lan nhận được câu hỏi làn điệu quan họ là đặc trưng của địa phương nào.
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Nhận được hai câu thơ: "Chín năm làm một Điện Biên / Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng”, thí sinh Mai Thị Yến Nhi tìm hai từ còn thiếu trong đoạn nhạc của bài hát Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa. Cô nhanh chóng tìm được đáp án là Hà Bắc.
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Đội trưởng đội Rực lửa nhận từ khóa về đền Đô - ngôi đền thờ 8 vị vua nhà Lý tại Bắc Ninh.
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Thí sinh Văn Hà Phương Nhi nhận được câu hỏi về tranh Đông Hồ. Thông tin giúp cô phát hiện điểm đến chính là miền Kinh Bắc.
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“Khi các chi tiết như tre, câu thơ, hoa và họa tiết rồng thời Lý dần xuất hiện, tôi chưa hình dung được điểm đến trong chặng hành trình tiếp theo của Hoa hậu Việt Nam. Tuy nhiên, khi giải mật từng câu hỏi, kết nối những dữ kiện đó và tìm ra điểm đến Bắc Ninh rất thú vị", thí sinh Mai Thị Yến Nhi nói.

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#Thí sinh Hoa hậu Việt Nam #Hoa hậu Việt Nam 2026 #Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam #bảo vật quốc gia #truyền hình thực tế Hoa hậu Việt Nam 2026

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