53 cô gái Hoa hậu Việt Nam áp lực trước Chung khảo

TPO - Càng gần vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, 53 thí sinh bước vào giai đoạn tập luyện cao độ để hoàn thiện kỹ năng trình diễn, hình thể và tâm lý. Nhiều cô gái bắt đầu cảm nhận áp lực khi trước mắt là sân khấu lớn và cuộc cạnh tranh ngày càng rõ nét.

Thí sinh Nguyễn Diệu Chi chia sẻ cô bắt đầu cảm nhận áp lực khi nhận thấy các thí sinh đều có sự tiến bộ sau hơn một tháng ở nhà chung. “Ai cũng thể hiện tốt và ghi dấu ấn. Sau một tháng ở nhà chung, chắc chắn các thí sinh đều có sự phát triển về kỹ năng phỏng vấn, ứng xử và có cơ hội hoàn thiện bản thân”, cô nói.

Diệu Chi nói cuộc thi năm nay có nhiều thí sinh “thiện chiến” khiến cô lo lắng. Tuy nhiên, thay vì để áp lực chi phối, cô chọn tập trung vào những phần còn yếu. Trước Chung khảo, cô tiếp tục rèn catwalk, thần thái và thể lực để đáp ứng cường độ tập luyện.

Thí sinh Nguyễn Diệu Chi. Ảnh: Như Ý.

Một trong những thử thách lớn nhất với Diệu Chi là việc trình diễn trên đôi giày cao 17 cm. Đây là lần đầu Diệu Chi đi đôi giày như vậy. Cô lo lắng không biết cách di chuyển, thậm chí sợ vấp ngã trên sân khấu.

Chung sự lo lắng, Tống Khánh Ly xem kỹ năng catwalk là một trong những điểm cần cải thiện trước Chung khảo. Sau bữa tối, cô thường tập catwalk cùng hai thí sinh Mai Thị Yến Nhi và Đinh Diệu Anh.

Yến Nhi có xuất phát điểm là dancer chuyên nghiệp nên đã giúp Khánh Ly cải thiện kỹ năng trình diễn.

Thí sinh Tống Khánh Ly. Ảnh: Như Ý.

Bên cạnh catwalk, Khánh Ly tập trung cải thiện hình thể mỗi ngày. Cô thừa nhận cơ thể chưa thực sự săn chắc vì trước đây chưa có thời gian tập luyện nhiều. Việc rèn luyện đều đặn ở nhà chung giúp cô dần thay đổi vóc dáng và chuẩn bị tốt hơn cho các phần thi.

Thí sinh Trương Văn Tú Tâm thừa nhận bikini cũng là phần thi khiến cô hồi hộp. Trước khi thi Hoa hậu Việt Nam, Tú Tâm chưa từng trình diễn bikini. Thời gian này, Tú Tâm tăng cường tập luyện để có thể trình diễn tự tin hơn.

Thí sinh Trương Văn Tú Tâm. Ảnh: Như Ý.

Cao Trần Tú Anh lại chịu áp lực từ việc lựa chọn trang phục cho đêm Chung khảo. Cô nói đang tìm kiếm những thiết kế phù hợp với yêu cầu của ban tổ chức, trong đó có những quy định về gam màu.

Về kỹ năng, Tú Anh tự tin đã có sự chuẩn bị nhất định nhờ quá trình được ban tổ chức đào tạo. Tú Anh chọn tâm thế học hỏi thay vì cạnh tranh. Cô sẵn sàng chia sẻ với các bạn những kỹ năng thành thạo, ngược lại, cô cũng học hỏi những điểm mạnh của thí sinh khác.

“Ở nhà chung, mọi người luôn chia sẻ và hỗ trợ nhau để cùng tiến bộ”, cô nói.

Thí sinh Cao Trần Tú Anh. Ảnh: Như Ý.

Tú Anh chia sẻ gia đình luôn động viên cô rằng kết quả không phải là ưu tiên hàng đầu khi tham gia cuộc thi. Bố mẹ mong cô có nhiều trải nghiệm và tận hưởng hành trình. “Bố mẹ tôi nói nếu đã đến đây thì cứ trải nghiệm, vui là chính”, cô kể.

Đinh Thị Quỳnh Anh cũng cảm nhận rõ áp lực khi Chung khảo đến gần. Sau hơn một tháng ở nhà chung, cô cho rằng 53 thí sinh đều đã có sự tiến bộ và tạo được dấu ấn riêng. Điều đó khiến cô nhìn thấy ngày càng nhiều đối thủ mạnh.

Quỳnh Anh tập trung hoàn thiện catwalk, thần thái và thể lực. Cô cho rằng sức khỏe đặc biệt quan trọng trong giai đoạn cuối, khi lịch tập luyện dày đặc và các thí sinh phải thực hiện nhiều buổi tập với cường độ cao.

Thí sinh Đinh Thị Quỳnh Anh. Ảnh: Như Ý.

Quỳnh Anh nói điều cô tự tin nhất ở bản thân không nằm ở kỹ năng trình diễn mà là sự chân thành. Cô mong muốn được khán giả nhớ đến là một cô gái chân thành, nỗ lực và không ngừng hoàn thiện bản thân.