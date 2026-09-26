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Thế giới

Tổng thống Mỹ Trump bác bỏ đề xuất ngừng bắn của Iran

Minh Hạnh

TPO - Tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết, Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh trong vòng bảy ngày. Ông cũng nói với các trợ lý về dự định sẽ nối lại các cuộc oanh tạc sau cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 11.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Ngày 25/9, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi thông báo với các phóng viên tại Liên Hợp Quốc, rằng Iran đã chuyển kế hoạch hòa bình tới Mỹ thông qua các bên trung gian Qatar. Theo đó, một thỏa thuận sẽ kích hoạt lộ trình 7 ngày để mở lại eo biển và tạm dừng giao tranh trong khu vực.

Ông Araqchi cho biết nếu Mỹ đồng ý, các bên tham chiến có thể bắt đầu các cuộc đàm phán sâu rộng hơn "về những chủ đề đã được hai bên thống nhất". Khi đó, Tehran sẽ mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt mọi hành động thù địch trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả tại Li-băng.

Đổi lại, kế hoạch này đòi hỏi Mỹ phải dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran, giải phóng các khoản tiền bị đóng băng của nước này và miễn trừ các lệnh trừng phạt liên quan đến dầu mỏ.

Các cuộc thảo luận có thể bao gồm vấn đề chương trình hạt nhân của Iran. Ông Trump từng tuyên bố rằng Tehran sẽ không bao giờ có được bom hạt nhân, trong khi một quan chức cấp cao của Iran nói với Reuters rằng nước này sẽ không nhượng bộ về chương trình hạt nhân, ngay cả khi Mỹ chấp nhận thỏa thuận hòa bình nói trên.

Quan chức này khẳng định Iran sẽ không từ bỏ các quyền lợi của mình, bao gồm quyền làm giàu uranium hay việc vận chuyển lượng uranium đã làm giàu ở cấp độ cao ra khỏi đất nước.

Đề xuất kéo dài 7 ngày của Iran được đưa ra sau khi các nỗ lực ngoại giao trước đó không thể chấm dứt cuộc xung đột.

Một quan chức Mỹ từng chia sẻ với Reuters, rằng Mỹ và Iran đang có "các cuộc thảo luận tích cực và mang tính xây dựng thông qua các bên trung gian”.

Nhưng theo tờ The Wall Street Journal, ông Trump tỏ ra hoài nghi về việc liệu Iran có đáp ứng các yêu cầu của mình hay không. Ông thậm chí còn nói với các nhân viên của mình, rằng khả năng xảy ra một chiến dịch ném bom mới là rất cao.

Các nỗ lực ngoại giao bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York đã làm nổi bật tầm ảnh hưởng toàn cầu của cuộc xung đột kéo dài 7 tháng qua.

Cuộc xung đột này đã làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ qua một trong những tuyến đường hàng hải huyết mạch nhất thế giới, đồng thời lôi kéo các cường quốc khu vực và thế giới vào vòng xoáy giao tranh.

Reuters

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#Tổng thống Mỹ Donald Trump #đàm phán hòa bình #Mỹ - Iran #eo biển Hormuz

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