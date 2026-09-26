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Pháp luật

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Tạm giữ hình sự đối tượng giả danh Cảnh sát cơ động cưỡng đoạt tài sản

Thanh Hiếu

TPO - Nguyễn Như Ý mua trang phục, thiết bị giống Cảnh sát cơ động rồi đến địa bàn xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên để thực hiện ý đồ chiếm đoạt tài sản của người tham gia giao thông. Một người đi xe máy ngược chiều bị Ý chặn lại đã hoảng loạn, lấn làn rồi va chạm với xe ô tô khách dẫn đến tử vong.

Ngày 26/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thái Nguyên) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Như Ý (SN 2000, trú tại xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi giả danh Cảnh sát cơ động để cưỡng đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Như Ý có ý định giả danh làm Cảnh sát cơ động để chặn các xe vi phạm giao thông nhằm mục đích đe dọa và tư lợi cá nhân. Do đó, đối tượng đã tìm mua các vật dụng giống Cảnh sát cơ động như biển tên, trang phục, dùi cui, đèn pin, còi.

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Đối tượng Nguyễn Như Ý tại Cơ quan điều tra

Tối 24/9, Nguyễn Như Ý đi xe máy, mang các vật dụng trên đến địa bàn xã Vô Tranh (tỉnh Thái Nguyên) rồi thay quần áo Cảnh sát cơ động, cầm dùi cui, đèn pin để thực hiện ý đồ của mình.

Khoảng 21h40 cùng ngày, thấy một người điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, Ý ra tín hiệu bắt người này dừng phương tiện. Do lo sợ bị bắt, người điều khiển phương tiện đã đi lấn sang phần đường ngược chiều để tránh dẫn đến việc bị đâm va với một xe ô tô khách đi ngược chiều. Hậu quả, người này bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu và tử vong tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Sau khi xảy ra vụ việc, Ý rời khỏi hiện trường, đem các vật dụng giả danh Cảnh sát cơ động vứt ở nhiều nơi rồi trở về phòng trọ. Đến sáng ngày 25/9, Ý đến Cơ quan công an đầu thú.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục làm rõ.

Qua vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra khuyến cáo, người dân khi tham gia giao thông, nếu gặp người tự xưng là cán bộ công an, có biểu hiện chặn xe, đe dọa, yêu cầu tiền hoặc tài sản cần bình tĩnh, chấp hành nhằm đảm an toàn, không tranh cãi, chống đối hoặc có hành vi nguy hiểm; đồng thời ghi nhận đặc điểm nhận dạng, phương tiện, địa điểm và các thông tin liên quan nếu điều kiện cho phép.

Khi nghi ngờ gặp trường hợp giả danh lực lượng công an, người dân cần thông báo ngay cho Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc gọi số 113 để được tiếp nhận, xác minh, xử lý theo quy định.

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#Cảnh sát cơ động #Giả danh #Thái Nguyên #Cưỡng đoạt tài sản #Tai nạn #Cảnh báo #Nguy hiểm

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