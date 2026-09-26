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'The Scandal' - có Son Ye Jin và Ji Chang Wook vẫn nhạt

Đạt Nhi

TPO - Son Ye Jin, Ji Chang Wook cùng chất liệu tình ái đầy cấm kỵ và những cảnh quay táo bạo vẫn chưa đủ giúp "The Scandal" tránh được những lời chê "nhạt nhẽo". Phản ứng của khán giả chủ yếu tập trung vào diễn biến lê thê, cao trào vội vã và cuộc đấu trí chưa đủ sắc sảo.

Ra mắt trên Netflix ngày 18/9, The Scandal của đạo diễn Jung Ji Woo đưa câu chuyện về những mối quan hệ nguy hiểm vào thời Joseon.

Phu nhân Cho do Son Ye Jin đóng cùng tay phong tình Jo Won của Ji Chang Wook lập một ván cược, kéo góa phụ Hee Yeon do Nana thể hiện vào cuộc.

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Nhãn 19+ không làm tăng lợi thế hút khán giả cho The scandal.

Cảnh nóng chưa phải vấn đề lớn nhất

The Scandal được gắn nhãn 19+, thế nhưng các cảnh nóng trong phim lại bị chê là “phô bày cơ thể nhưng lại thiếu sức quyến rũ”.

Nhà phê bình Nguyễn Phan Dương nhận xét sự giao cảm giữa các nhân vật khô khan, gần như một hoạt động máy móc, sự căng thẳng tâm lý từng làm nên sức hấp dẫn của bản điện ảnh đã biến mất.

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Nhiều người chê phim dựng lên những nguy cơ lớn nhưng cách xử lý cao trào lại không thỏa đáng.

“Những tiếp xúc thân mật chưa diễn tả được sự giằng co giữa ham muốn, tình yêu và ý đồ thao túng trong cuộc đấu tình. Trong trường hợp của The Scandal, một cảnh 18+ chỉ có giá trị khi nó làm quan hệ đổi khác, hé lộ sự thao túng hoặc khiến nhân vật không thể quay lại vị trí cũ”, nhà phê bình Nguyễn Phan Dương chia sẻ với PV Tiền Phong.

Theo ông Phan Dương, nhược điểm này bắt nguồn từ cách kể chuyện. Phim dành nhiều thời lượng cho các tuyến phụ, trong khi quá trình Hee Yeon phải lòng Jo Won lại thiếu những bước chuyển đủ thuyết phục.

Người xem khó đồng cảm với sự đánh đổi của nhân vật khi chưa hiểu tình cảm ấy hình thành ra sao. Một số khán giả còn để lại bình luận rằng, đạo diễn muốn có thêm cảnh nóng để người xem bớt chú ý đến cách triển khai cốt truyện tệ hại và sự thiếu phát triển nhân vật.

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Nam diễn viên Ji Chang Wook nói rằng anh lấy làm tiếc với những đánh giá tiêu cực về The Scandal.

Nhà phê bình chỉ ra điểm yếu ở Hee Yeon: phim dồn trọng tâm vào hai người bày cuộc chơi, khiến người phụ nữ nằm giữa ván cược bị lu mờ. Phim chưa lý giải thuyết phục vì sao Hee Yeon - một góa phụ lâu nay giữ trọn tiết hạnh - lại phải lòng Jo Won. Khi bước chuyển ấy còn khiên cưỡng, những cảnh ân ái sau đó cũng khó khiến người xem tin vào tình cảm giữa hai nhân vật.

Việc mở rộng thời lượng cũng chưa bảo đảm chiều sâu. Các tuyến phụ của The Scandal thiếu kết nối, còn xung đột lại dồn dập từ tập 7. Cách phân bổ này khiến phim lê thê ở phần dẫn dắt nhưng gấp gáp khi phải giải quyết mâu thuẫn chính.

Đáng lẽ các câu chuyện phụ phải làm rõ động cơ, gia tăng sức ép lên ba nhân vật, chúng lại ngắt quãng cuộc đấu tình. Đến lúc quan hệ đổ vỡ, những chuyển biến tâm lý chưa được chuẩn bị đủ khiến cao trào thiếu sức thuyết phục. Bi kịch vì thế dễ tạo cảm giác do kịch bản sắp đặt hơn là hệ quả từ lựa chọn của nhân vật.

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Kể từ khi ra mắt, The Scandal đã nhận được nhiều ý kiến ​​trái chiều.

Trên trang tin và phê bình giải trí Midgard Times, cây bút Vikas Yadav chấm The Scandal 3,5/10, cho rằng trang phục, đồ đạc và bối cảnh hút mắt, nhưng nhân vật thiếu sức sống, khiến người xem có thời gian ngắm hoa văn nhiều hơn là quan tâm đến bi kịch.

Lee Seung Gil - phóng viên báo điện tử Hàn Quốc MyDaily - nhận xét phim đánh mất cả sức gợi cảm lẫn nhịp kể, cuối cùng chỉ còn phần hình ảnh để ngắm mà thiếu cảm xúc.

Trên trang tin giải trí Hàn Quốc JoyNews24, phóng viên Park Jin Young ghi nhận vẻ đẹp của hanbok, phong cảnh và cách sử dụng nghệ thuật hát kể pansori, nhưng phê bình những cảnh gợi dục không cần thiết làm lu mờ chủ đề, còn lời lẽ tình ái lặp lại gây mệt mỏi.

Chỉ đáng cần 3 tập lại bị kéo dài hơn gấp đôi

Nhận xét về kết cấu của The Scandal, nhà phê bình Nguyễn Phan Dương khẳng định “khoảng ba tập là đủ”. Theo ông, phim kéo dài với nhiều quãng gần như không có diễn biến đáng kể, thời lượng tăng nhưng câu chuyện không tiến triển tương xứng.

Ông Dương cho rằng phim mở rộng quá khứ và các tuyến phụ nhưng chưa làm ham muốn, cảm xúc của nhân vật sâu sắc hơn. Chưa kể, quan hệ giữa phu nhân Cho và Hee Yeon cũng ít được khai thác đến nơi đến chốn, trái với kỳ vọng về việc tăng vai trò của hai nhân vật nữ. Ngoài ra, việc đổi tỷ lệ khung hình ở các đoạn hồi tưởng đôi lúc làm đứt mạch phim.

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Bờ môi của nữ chính bị chê là lạc quẻ so với bối cảnh cổ trang.

The Scandal vừa lên sóng đã vướng tranh cãi vì tạo hình cổ trang của Nana, đặc biệt là đôi môi bị cho là quá hiện đại, nhìn là biết tiêm quá đà khiến nhân vật bị lạc quẻ so với bối cảnh xưa.

Nữ chính sau đó đã lên tiếng xin lỗi, thừa nhận bản thân lựa chọn chỉnh sửa ngoại hình nhưng không phù hợp với tạo hình cổ trang. Tuy nhiên, netizen Hàn dường như vẫn chưa muốn bỏ qua.

Nhiều người đặt câu hỏi: Nếu diễn viên không nhận ra thì còn có thể hiểu, nhưng tổ phục trang, stylist và cả đoàn phim cũng không ai phát hiện chi tiết này trước khi lên sóng hay sao?

The Scandal được phát triển từ tiểu thuyết Dangerous Liaisons của nhà văn Pháp Pierre Choderlos de Laclos. Điện ảnh Hàn Quốc từng chuyển thể thành Untold Scandal (2003), với dàn diễn viên Bae Yong Joon, Lee Mi Sook và Jeon Do Yeon.

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#Phim 19+ #Son Ye Jin #Ji Chang Wook #The Scandal #phim cổ trang #đánh giá phim #phê bình

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