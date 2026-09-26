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Nhịp sống Thủ đô

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Hà Nội phê duyệt đề án ‘Sổ đỏ trao tay’: Gỡ khó thủ tục đất đai sau giải phóng mặt bằng

Trần Hoàng

TPO - Quy trình mới của TP Hà Nội khắc phục tình trạng "tách rời" giữa khâu giải phóng mặt bằng và thủ tục đăng ký biến động đất đai. Người dân sẽ không phải nộp lại các giấy tờ đã có trong hồ sơ đền bù vừa giúp tiết kiệm chi phí vừa giúp thủ tục được giải quyết nhanh chóng.

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án "Sổ đỏ trao tay".

Đề án đặt ra mục tiêu xây dựng và tổ chức thực hiện 2 quy trình nghiệp vụ thống nhất, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, giảm các bước trung gian và thao tác thủ công, tăng cường xử lý song song, liên thông điện tử và thực hiện phân luồng hồ sơ theo mức độ phức tạp. Qua đó, giảm số lần người dân phải trực tiếp đến cơ quan hành chính, giảm giấy tờ phải kê khai, cung cấp lại, công khai trạng thái xử lý, chủ động thông báo tiến độ và đa dạng hóa phương thức nhận kết quả.

Đề án tập trung vào 2 nhóm thủ tục, gồm: Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp do cơ quan nhà nước sai sót; Chỉnh lý, đăng ký biến động, cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích sau khi giải phóng mặt bằng.

Đối tượng thực hiện và thụ hưởng Đề án gồm cá nhân, hộ gia đình và các chủ thể sử dụng đất thuộc 2 nhóm trường hợp nêu trên; cơ quan đăng ký đất đai; cơ quan thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; UBND các xã, phường; các cơ quan tham gia giải quyết thủ tục hành chính và các đơn vị quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu có liên quan.

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Ảnh minh họa

Đối với thủ tục đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp do cơ quan nhà nước sai sót, Thành phố yêu cầu tập trung các trường hợp sai sót thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thông tin thửa đất do cơ quan nhà nước sai sót, gồm quy trình: Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Môi trường; Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận của UBND cấp xã.

Thủ tục được chuyển từ dịch vụ công trực tuyến một phần sang dịch vụ công trực tuyến toàn trình, hồ sơ được nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; phí, lệ phí là 0 đồng (miễn phí).

Về thủ tục chỉnh lý, đăng ký biến động, cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích sau khi giải phóng mặt bằng, đối với trường hợp Nhà nước thu hồi một phần thửa đất, ngay sau khi hoàn thành các bước cần thiết của quá trình thu hồi một phần thửa đất, đơn vị thực hiện giải phóng mặt bằng có trách nhiệm chuẩn hóa và chuyển dữ liệu cho cơ quan đăng ký đất đai.

Căn cứ kết quả rà soát, cơ quan có thẩm quyền thực hiện đăng ký biến động, xác nhận thay đổi, chỉnh lý Giấy chứng nhận hoặc cấp Giấy chứng nhận mới đối với phần diện tích còn lại theo từng trường hợp pháp luật quy định. Quy trình mới khắc phục tình trạng tách rời giữa quá trình giải phóng mặt bằng và thủ tục đăng ký biến động, chỉnh lý, cấp Giấy chứng nhận, giảm việc người dân phải tự thu thập, kê khai và cung cấp lại các thông tin, tài liệu đã hình thành trong quá trình giải phóng mặt bằng, từ đó giảm khâu chuyển tiếp và rút ngắn đường đi của hồ sơ.

Hiệu quả tiết kiệm chi phí tuân thủ ước tính: Việc rút ngắn thời gian giải quyết ước tính giảm khoảng 4 giờ/hồ sơ. Với chi phí thời gian bình quân 55.000 đồng/giờ, giá trị tiết kiệm ước tính khoảng 220.000 đồng/hồ sơ.

Theo UBND Thành phố Hà Nội, Đề án được triển khai theo 2 giai đoạn. Giai đoạn thí điểm thực hiện từ thời điểm Đề án được phê duyệt đến 31/12/2026.

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#Sổ đỏ trao tay #Quy trình đất đai #Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất #Giải phóng mặt bằng #Cải cách thủ tục hành chính #GPMB #tái định cư #dự án sông Hồng

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