Hà Nội: Bí thư, chủ tịch xã phải kiểm điểm công việc để biết ưu tiên việc gì trước, việc gì sau

TPO - Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu bí thư đảng ủy xã, chủ tịch UBND xã phải thực sự vào cuộc, kiểm điểm công việc hằng tuần, hằng tháng, từ đó tập trung xác định ưu tiên việc gì trước, việc gì sau và các sở, ngành có liên quan phải hỗ trợ, hướng dẫn các xã thực hiện đúng quy định.

Ngày 25/9, Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã: Vân Đình, Ứng Thiên, Ứng Hòa, Hòa Xá, Hồng Sơn về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Sau khi nghe báo cáo, các ý kiến phát biểu, kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, trước hết về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng ủy các xã tiếp tục đoàn kết, thống nhất quán triệt sâu sắc tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực của cấp ủy trong điều kiện phân cấp mạnh mẽ của chính quyền địa phương hai cấp.

Đảng ủy các xã phải quán triệt nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và không khoán trắng cho chính quyền các cấp mà phải cộng đồng trách nhiệm trong giải quyết các vấn đề ở địa phương.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu. Ảnh: Q.T.



Bí thư Thành ủy yêu cầu từng bí thư cấp ủy phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương; đồng thời thực hiện chấm điểm đánh giá theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành ủy. Chính quyền cấp xã tăng cường nắm bắt địa bàn, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, vi phạm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và bảo đảm an ninh trật tự.

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng chỉ đạo, Đảng ủy các xã cần xác định tăng trưởng hai con số là nhiệm vụ chính trị quan trọng của thành phố và của mỗi địa phương. Thành phố muốn hoàn thành nhiệm vụ thì mỗi xã, phường phải hoàn thành mục tiêu đề ra.

Theo Bí thư Thành ủy, 5 xã cần tiếp tục tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp, làng nghề; phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn thành các điểm đến thu hút du khách; phát triển văn hóa ẩm thực...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và các đại biểu khảo sát thực địa Khu công nghiệp Khu Cháy và vị trí hoán đổi Khu công nghiệp Hòa Xá. Ảnh: Q.T.



Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác quy hoạch, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng chỉ đạo các xã phối hợp với các sở, ngành, cơ quan chức năng để hoàn thành việc lập các quy hoạch trong năm 2026, từ đó làm cơ sở triển khai các công việc liên quan.

Về đầu tư phát triển hạ tầng, ông Trần Đức Thắng chỉ đạo các xã hoàn thành giải ngân 100% số vốn đầu tư công được giao. Công tác đầu tư phát triển hạ tầng phải có trọng tâm, trọng điểm và hoàn thành dứt điểm, tuyệt đối không để manh mún.

Theo đó, bí thư đảng ủy xã, chủ tịch UBND xã phải thực sự vào cuộc, kiểm điểm công việc hằng tuần, hằng tháng, từ đó tập trung xác định ưu tiên việc gì trước, việc gì sau và các sở, ngành có liên quan phải hỗ trợ, hướng dẫn các xã thực hiện đúng quy định.

“Từng bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp với các sở, ngành thành phố. Các sở, ngành phải xuống để hỗ trợ cho các xã trong thực hiện nhiệm vụ. Việc nào thuộc thẩm quyền phải giải quyết dứt điểm, việc nào vượt thẩm quyền phải phối hợp kịp thời để giải quyết”, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh.