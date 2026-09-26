Tạm đóng đường đê Long Biên - Xuân Quan vào ban đêm để thi công cầu Trần Hưng Đạo

TPO - Đường đê Long Biên - Xuân Quan đoạn qua hồ Lâm Du sẽ tạm đóng từ 23h đến 4h sáng hôm sau, bắt đầu từ ngày 25/9/2026 đến ngày 25/2/2027, nhằm phục vụ vận chuyển kết cấu thép thi công cầu Trần Hưng Đạo.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến đường này phục vụ thi công Dự án thành phần 3: Xây dựng cầu Trần Hưng Đạo theo phương thức PPP (hợp đồng BT).

Đoạn đường đê Long Biên - Xuân Quan qua hồ Lâm Du sẽ tạm đóng từ 23h đến 4h sáng hằng ngày để phục vụ thi công cầu Trần Hưng Đạo.

Để giảm thiểu ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, việc rào chắn chỉ thực hiện vào ban đêm trong khung giờ từ 23h đêm hôm trước đến trước 4h sáng hôm sau. Trước 4h sáng mỗi ngày, toàn bộ phương tiện và thiết bị thi công phải di chuyển về nơi tập kết, không dừng đỗ trên đường đê.

Trong khung giờ tạm đóng đường, các phương tiện di chuyển theo hướng đê Long Biên - Xuân Quan qua đoạn hồ Lâm Du được phân luồng rẽ xuống đường Cổ Linh để vòng qua khu vực thi công, sau đó tiếp tục lộ trình đi cầu Chương Dương hoặc cầu Thanh Trì.

Khu vực công trường và các nút giao lân cận được bố trí hệ thống biển báo chỉ dẫn từ xa, biển cảnh báo tại chỗ, đèn chiếu sáng và rào chắn bảo đảm an toàn.

Sở Xây dựng giao đơn vị thi công là Công ty TNHH Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị Sông Hồng phối hợp với UBND phường Bồ Đề, phường Long Biên và lực lượng Cảnh sát giao thông bố trí nhân lực điều tiết, hướng dẫn luồng xe. Đồng thời, nhà thầu phải thực hiện các biện pháp kiểm soát bụi như phun sương tưới ẩm, bố trí cầu rửa xe, che chắn công trường và tuân thủ các quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy.

Lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp theo dõi tình hình lưu thông thực tế trên tuyến để kịp thời đề xuất điều chỉnh phương án phân luồng nếu phát sinh bất cập, đồng thời xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông tại khu vực dự án.