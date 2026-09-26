Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tạm đóng đường đê Long Biên - Xuân Quan vào ban đêm để thi công cầu Trần Hưng Đạo

Phùng Linh

TPO - Đường đê Long Biên - Xuân Quan đoạn qua hồ Lâm Du sẽ tạm đóng từ 23h đến 4h sáng hôm sau, bắt đầu từ ngày 25/9/2026 đến ngày 25/2/2027, nhằm phục vụ vận chuyển kết cấu thép thi công cầu Trần Hưng Đạo.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến đường này phục vụ thi công Dự án thành phần 3: Xây dựng cầu Trần Hưng Đạo theo phương thức PPP (hợp đồng BT).

t10.jpg
Đoạn đường đê Long Biên - Xuân Quan qua hồ Lâm Du sẽ tạm đóng từ 23h đến 4h sáng hằng ngày để phục vụ thi công cầu Trần Hưng Đạo.

Để giảm thiểu ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, việc rào chắn chỉ thực hiện vào ban đêm trong khung giờ từ 23h đêm hôm trước đến trước 4h sáng hôm sau. Trước 4h sáng mỗi ngày, toàn bộ phương tiện và thiết bị thi công phải di chuyển về nơi tập kết, không dừng đỗ trên đường đê.

Trong khung giờ tạm đóng đường, các phương tiện di chuyển theo hướng đê Long Biên - Xuân Quan qua đoạn hồ Lâm Du được phân luồng rẽ xuống đường Cổ Linh để vòng qua khu vực thi công, sau đó tiếp tục lộ trình đi cầu Chương Dương hoặc cầu Thanh Trì.

Khu vực công trường và các nút giao lân cận được bố trí hệ thống biển báo chỉ dẫn từ xa, biển cảnh báo tại chỗ, đèn chiếu sáng và rào chắn bảo đảm an toàn.

Sở Xây dựng giao đơn vị thi công là Công ty TNHH Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị Sông Hồng phối hợp với UBND phường Bồ Đề, phường Long Biên và lực lượng Cảnh sát giao thông bố trí nhân lực điều tiết, hướng dẫn luồng xe. Đồng thời, nhà thầu phải thực hiện các biện pháp kiểm soát bụi như phun sương tưới ẩm, bố trí cầu rửa xe, che chắn công trường và tuân thủ các quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy.

Lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp theo dõi tình hình lưu thông thực tế trên tuyến để kịp thời đề xuất điều chỉnh phương án phân luồng nếu phát sinh bất cập, đồng thời xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông tại khu vực dự án.

Xem thêm

#Long Biên #Xuân Quan #cầu Trần Hưng Đạo #giao thông #thi công #Hà Nội

Cùng chuyên mục

Hà Nội phê duyệt đề án ‘Sổ đỏ trao tay’: Gỡ khó thủ tục đất đai sau giải phóng mặt bằng

Hà Nội phê duyệt đề án ‘Sổ đỏ trao tay’: Gỡ khó thủ tục đất đai sau giải phóng mặt bằng

TPO - Quy trình mới của TP Hà Nội khắc phục tình trạng "tách rời" giữa khâu giải phóng mặt bằng và thủ tục đăng ký biến động đất đai. Người dân sẽ không phải nộp lại các giấy tờ đã có trong hồ sơ đền bù vừa giúp tiết kiệm chi phí vừa giúp thủ tục được giải quyết nhanh chóng.

Hà Nội: Bí thư, chủ tịch xã phải kiểm điểm công việc để biết ưu tiên việc gì trước, việc gì sau

Hà Nội: Bí thư, chủ tịch xã phải kiểm điểm công việc để biết ưu tiên việc gì trước, việc gì sau

TPO - Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu bí thư đảng ủy xã, chủ tịch UBND xã phải thực sự vào cuộc, kiểm điểm công việc hằng tuần, hằng tháng, từ đó tập trung xác định ưu tiên việc gì trước, việc gì sau và các sở, ngành có liên quan phải hỗ trợ, hướng dẫn các xã thực hiện đúng quy định.

Đem nụ cười đêm rằm đến với con công nhân

Đem nụ cười đêm rằm đến với con công nhân

TPO - Hơn 1.600 phần quà và những đêm hội trăng rằm ấm áp do tổ chức Công đoàn Thủ đô tổ chức đã mang đến một mùa Trung thu trọn vẹn, thắp sáng niềm vui cho con em những gia đình công nhân còn nhiều chật vật.

Chống ngập cho Hà Nội: Các công trình thoát nước khẩn cấp có hiệu quả

Chống ngập cho Hà Nội: Các công trình thoát nước khẩn cấp có hiệu quả

TPO - Các công trình chống ngập khẩn cấp vừa đưa vào vận hành đã góp phần giảm ngập úng tại Hà Nội. Các chuyên gia phân tích bức tranh hạ tầng thoát nước của Thủ đô, đồng thời đề xuất giải pháp quy hoạch hồ điều hòa, kết nối đồng bộ hạ tầng và số hóa công tác giám sát.

Hà Nội: định hướng giữ các trường đại học có yếu tố lịch sử tại nội đô

Hà Nội: định hướng giữ các trường đại học có yếu tố lịch sử tại nội đô

TPO - Đối với các trường đại học có yếu tố lịch sử, đã được đầu tư đồng bộ được giữ lại làm cơ sở 1, đồng thời tái cấu trúc công năng; còn các trường đại học, cao đẳng có diện tích đất nhỏ hẹp, quy hoạch định hướng di dời toàn bộ ra các khu đô thị vành đai. Quỹ đất sau di dời được ưu tiên đầu tư trường mầm non, tiểu học, THCS, các công trình tiện ích công cộng và không gian cây xanh đô thị.

Hà Nội: Chiều 17/9, nội đô vẫn còn 19 điểm ngập úng

Hà Nội: Chuyển dịch tư duy chống ngập sang giai đoạn mới, với 4 trụ cột đột phá

TPO - Tại talkshow do Báo Tiền Phong tổ chức, đại diện cơ quan quản lý nhà nước và chuyên gia khẳng định Hà Nội đang chuyển dịch căn cơ trong tư duy chống ngập: Từ quan điểm thuần túy “xả nước thật nhanh” sang mô hình tích hợp tiêu thoát, điều tiết, mở rộng không gian trữ nước và quản trị thông minh bằng dữ liệu số.

Hà Nội xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp

Hà Nội xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp

TPO - Tại xã Hát Môn (TP Hà Nội), có hơn 500 trường hợp vi phạm đất đai. Xã đã tổ chức cưỡng chế các trường hợp vi phạm lớn, có tâm lý “chây ỳ” trước để nêu gương. Chính hành động quyết liệt này đã thay đổi nhận thức của người dân, nhiều hộ xin tự tháo dỡ, khắc phục hậu quả.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe