Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắn nhủ kiều bào: Đóng góp cho đất nước không nhất thiết phải về nước lâu dài

TPO - Tại buổi gặp gỡ các chuyên gia, trí thức tiêu biểu đại diện cho Mạng lưới Chuyên gia và Nhà khoa học Việt Nam tại Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, đóng góp cho đất nước không nhất thiết phải bằng việc về nước lâu dài. Một công trình nghiên cứu, một dự án hợp tác, một chương trình đào tạo, một chuyển giao công nghệ hay một kết nối thành công đều có thể tạo ra giá trị, đều là đóng góp thiết thực cho đất nước.

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada, ngày 25/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có buổi gặp gỡ các chuyên gia, trí thức tiêu biểu đại diện cho Mạng lưới Chuyên gia và Nhà khoa học Việt Nam tại Canada.

Tham dự cuộc gặp có hơn 20 chuyên gia, trí thức đang làm việc trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, an ninh mạng, công nghệ 5G/6G, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, năng lượng, khoáng sản chiến lược, hạ tầng đô thị, dữ liệu, máy bay không người lái…

Tại buổi gặp, Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Vinh Quang cho biết, Mạng lưới Chuyên gia và Nhà khoa học Việt Nam tại Canada quy tụ hơn 150 nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu trên nhiều lĩnh vực công nghệ mũi nhọn, trong đó nhiều nhà khoa học giữ vị trí chủ chốt tại các trường đại học, viện nghiên cứu và tập đoàn công nghệ hàng đầu tại Canada và khu vực Bắc Mỹ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp đại diện Mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam tại Canada (CVSEA). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao đội ngũ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Canada. Nhiều người đã có những đóng góp, thành tựu được ghi nhận tại Canada, qua đó không chỉ làm rạng danh cộng đồng mà còn là nguồn lực trí tuệ quý báu, cầu nối quan trọng giữa Việt Nam với Canada và với thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh để hiện thực hóa những mục tiêu chiến lược phát triển đất nước rất cần sự chung tay đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và đội ngũ chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng.

Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục kiến tạo cơ chế và tạo điều kiện thuận lợi tối đa để các chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tham gia ngày càng sâu rộng vào dòng chảy phát triển của đất nước. Có chính sách đãi ngộ, tạo môi trường làm việc minh bạch, cạnh tranh, trao quyền, bảo đảm điều kiện tham gia lâu dài hoặc đóng góp linh hoạt từ xa; tôn vinh và sử dụng hiệu quả các công trình, sáng kiến, sản phẩm có giá trị phục vụ phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các chuyên gia, trí thức người Việt tại Canada tiếp tục hiến kế giải quyết những vấn đề lớn của đất nước, những bài toán trong các lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên, nhất là trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ lượng tử, công nghệ sinh học, y tế, năng lượng sạch, hàng không vũ trụ, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bên cạnh đó, cần xây dựng mạng lưới chuyên gia, trí thức ngày càng vững mạnh, thực chất, hiệu quả.

Đóng góp cho đất nước không nhất thiết phải bằng việc về nước lâu dài; một công trình nghiên cứu, một dự án hợp tác, một chương trình đào tạo, một chuyển giao công nghệ hay một kết nối thành công đều có thể tạo ra giá trị, đều là đóng góp thiết thực cho đất nước.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm động viên các chuyên gia, trí thức cần chăm lo, dìu dắt và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ; trở thành điểm tựa cho sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam tại Canada, giúp các em hội nhập tốt, giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa và nuôi dưỡng tình cảm, trách nhiệm với quê hương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các chuyên gia, trí thức phát huy vai trò cầu nối, góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Canada đi vào chiều sâu, thực chất; bày tỏ tin tưởng, cộng đồng người Việt Nam tại Canada nói chung và đội ngũ chuyên gia, trí thức nói riêng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hội nhập thành công tại Canada và ngày càng có nhiều đóng góp thiết thực cho quê hương, đất nước.

Gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Canada

Ngày 25/9 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Canada.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hiện nay cộng đồng người Việt Nam tại Canada có gần 300.000 người.

Tham dự cuộc gặp có hơn 150 kiều bào gồm đại diện các hội, đoàn người Việt Nam và các đại biểu tiêu biểu cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập tại nhiều vùng miền khác nhau ở Canada.

Phát biểu tại buổi gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam - Canada đã và đang được vun đắp từng ngày bởi những người đang trực tiếp sống, làm việc và gắn bó với cả hai đất nước, trong đó cộng đồng người Việt Nam tại Canada là cầu nối vô cùng quan trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, ngày 2/8/2026, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đại hội XIV và đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy của Đảng, xác định người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà còn là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia.

Thời gian tới, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đồng bộ, thông thoáng, đột phá để kết nối, thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực của kiều bào, nhất là trí thức, chuyên gia, doanh nhân, nhà khoa học và thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong kiều bào tại Canada tiếp tục củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam; tiếp tục dìu dắt thế hệ trẻ, sinh viên Việt Nam sang du học; gắn kết cộng đồng, vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Canada ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất; đồng thời chung tay, góp sức vào công cuộc phát triển đất nước bằng nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể.

Tiếp lãnh đạo Đảng Cộng sản Canada

Cũng trong ngày 25/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada (CPC) Drew Garvie.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn các đồng chí Đảng Cộng sản Canada luôn ủng hộ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada Drew Garvie bày tỏ vui mừng được gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và ôn lại mối quan hệ truyền thống giữa hai đảng đã được hình thành từ phong trào đoàn kết với Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh chống chiến tranh.

Cố Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada Tim Buck từng gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Nội năm 1963. Đảng Cộng sản Canada cũng tham gia phản đối chiến tranh ở Việt Nam.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada mong muốn đẩy mạnh các hoạt động để tăng cường tình hữu nghị giữa hai đảng; xây dựng hai đảng vững mạnh, tiếp tục đóng góp vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà lưu niệm cho Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada Drew Garvie. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ với Canada. Đánh giá quan hệ hợp tác Việt Nam - Canada trên nhiều lĩnh vực vẫn còn dư địa lớn để phát triển hơn nữa, hai bên đã nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam - Canada lên Đối tác Chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn hai đảng đẩy mạnh trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi lý luận - thực tiễn về Xây dựng Đảng, chủ nghĩa xã hội, phát triển kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội, phát huy vai trò của Nhân dân trong bối cảnh mới; tiếp tục ủng hộ sự phát triển quan hệ Việt Nam - Canada; hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Canada hội nhập, phát triển và phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa hai nước.