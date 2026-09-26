Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắn nhủ kiều bào: Đóng góp cho đất nước không nhất thiết phải về nước lâu dài

Minh Hạnh

TPO - Tại buổi gặp gỡ các chuyên gia, trí thức tiêu biểu đại diện cho Mạng lưới Chuyên gia và Nhà khoa học Việt Nam tại Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, đóng góp cho đất nước không nhất thiết phải bằng việc về nước lâu dài. Một công trình nghiên cứu, một dự án hợp tác, một chương trình đào tạo, một chuyển giao công nghệ hay một kết nối thành công đều có thể tạo ra giá trị, đều là đóng góp thiết thực cho đất nước.

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada, ngày 25/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có buổi gặp gỡ các chuyên gia, trí thức tiêu biểu đại diện cho Mạng lưới Chuyên gia và Nhà khoa học Việt Nam tại Canada.

Tham dự cuộc gặp có hơn 20 chuyên gia, trí thức đang làm việc trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, an ninh mạng, công nghệ 5G/6G, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, năng lượng, khoáng sản chiến lược, hạ tầng đô thị, dữ liệu, máy bay không người lái…

Tại buổi gặp, Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Vinh Quang cho biết, Mạng lưới Chuyên gia và Nhà khoa học Việt Nam tại Canada quy tụ hơn 150 nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu trên nhiều lĩnh vực công nghệ mũi nhọn, trong đó nhiều nhà khoa học giữ vị trí chủ chốt tại các trường đại học, viện nghiên cứu và tập đoàn công nghệ hàng đầu tại Canada và khu vực Bắc Mỹ.

tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-gap-dai-dien-mang-luoi-chuyen-gia-nha-khoa-hoc-viet-nam-tai-canada-9050325.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp đại diện Mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam tại Canada (CVSEA). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao đội ngũ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Canada. Nhiều người đã có những đóng góp, thành tựu được ghi nhận tại Canada, qua đó không chỉ làm rạng danh cộng đồng mà còn là nguồn lực trí tuệ quý báu, cầu nối quan trọng giữa Việt Nam với Canada và với thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh để hiện thực hóa những mục tiêu chiến lược phát triển đất nước rất cần sự chung tay đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và đội ngũ chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng.

Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục kiến tạo cơ chế và tạo điều kiện thuận lợi tối đa để các chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tham gia ngày càng sâu rộng vào dòng chảy phát triển của đất nước. Có chính sách đãi ngộ, tạo môi trường làm việc minh bạch, cạnh tranh, trao quyền, bảo đảm điều kiện tham gia lâu dài hoặc đóng góp linh hoạt từ xa; tôn vinh và sử dụng hiệu quả các công trình, sáng kiến, sản phẩm có giá trị phục vụ phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các chuyên gia, trí thức người Việt tại Canada tiếp tục hiến kế giải quyết những vấn đề lớn của đất nước, những bài toán trong các lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên, nhất là trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ lượng tử, công nghệ sinh học, y tế, năng lượng sạch, hàng không vũ trụ, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bên cạnh đó, cần xây dựng mạng lưới chuyên gia, trí thức ngày càng vững mạnh, thực chất, hiệu quả.

Đóng góp cho đất nước không nhất thiết phải bằng việc về nước lâu dài; một công trình nghiên cứu, một dự án hợp tác, một chương trình đào tạo, một chuyển giao công nghệ hay một kết nối thành công đều có thể tạo ra giá trị, đều là đóng góp thiết thực cho đất nước.

tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-gap-dai-dien-mang-luoi-chuyen-gia-nha-khoa-hoc-viet-nam-tai-canada-6323.jpg
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm động viên các chuyên gia, trí thức cần chăm lo, dìu dắt và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ; trở thành điểm tựa cho sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam tại Canada, giúp các em hội nhập tốt, giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa và nuôi dưỡng tình cảm, trách nhiệm với quê hương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các chuyên gia, trí thức phát huy vai trò cầu nối, góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Canada đi vào chiều sâu, thực chất; bày tỏ tin tưởng, cộng đồng người Việt Nam tại Canada nói chung và đội ngũ chuyên gia, trí thức nói riêng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hội nhập thành công tại Canada và ngày càng có nhiều đóng góp thiết thực cho quê hương, đất nước.

Gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Canada

Ngày 25/9 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Canada.

tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-gap-can-bo-nhan-vien-dai-su-quan-va-dai-dien-cong-dong-nguoi-viet-nam-tai-canada-9050335.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hiện nay cộng đồng người Việt Nam tại Canada có gần 300.000 người.

Tham dự cuộc gặp có hơn 150 kiều bào gồm đại diện các hội, đoàn người Việt Nam và các đại biểu tiêu biểu cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập tại nhiều vùng miền khác nhau ở Canada.

Phát biểu tại buổi gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam - Canada đã và đang được vun đắp từng ngày bởi những người đang trực tiếp sống, làm việc và gắn bó với cả hai đất nước, trong đó cộng đồng người Việt Nam tại Canada là cầu nối vô cùng quan trọng.

tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-gap-can-bo-nhan-vien-dai-su-quan-va-dai-dien-cong-dong-nguoi-viet-nam-tai-canada-5195.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, ngày 2/8/2026, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đại hội XIV và đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy của Đảng, xác định người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà còn là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia.

Thời gian tới, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đồng bộ, thông thoáng, đột phá để kết nối, thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực của kiều bào, nhất là trí thức, chuyên gia, doanh nhân, nhà khoa học và thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong kiều bào tại Canada tiếp tục củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam; tiếp tục dìu dắt thế hệ trẻ, sinh viên Việt Nam sang du học; gắn kết cộng đồng, vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Canada ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất; đồng thời chung tay, góp sức vào công cuộc phát triển đất nước bằng nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể.

Tiếp lãnh đạo Đảng Cộng sản Canada

Cũng trong ngày 25/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada (CPC) Drew Garvie.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn các đồng chí Đảng Cộng sản Canada luôn ủng hộ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada Drew Garvie bày tỏ vui mừng được gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và ôn lại mối quan hệ truyền thống giữa hai đảng đã được hình thành từ phong trào đoàn kết với Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh chống chiến tranh.

Cố Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada Tim Buck từng gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Nội năm 1963. Đảng Cộng sản Canada cũng tham gia phản đối chiến tranh ở Việt Nam.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada mong muốn đẩy mạnh các hoạt động để tăng cường tình hữu nghị giữa hai đảng; xây dựng hai đảng vững mạnh, tiếp tục đóng góp vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tiep-tong-bi-thu-dang-cong-san-canada-9050307.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà lưu niệm cho Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada Drew Garvie. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ với Canada. Đánh giá quan hệ hợp tác Việt Nam - Canada trên nhiều lĩnh vực vẫn còn dư địa lớn để phát triển hơn nữa, hai bên đã nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam - Canada lên Đối tác Chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn hai đảng đẩy mạnh trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi lý luận - thực tiễn về Xây dựng Đảng, chủ nghĩa xã hội, phát triển kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội, phát huy vai trò của Nhân dân trong bối cảnh mới; tiếp tục ủng hộ sự phát triển quan hệ Việt Nam - Canada; hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Canada hội nhập, phát triển và phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa hai nước.

Xem thêm

#Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm #kiều bào Việt Nam #quan hệ Việt Nam - Canada

Cùng chuyên mục

Miền Bắc nắng thu đẹp trước khi đón mưa rào

Miền Bắc nắng thu đẹp trước khi đón mưa rào

TPO - Dự báo từ hôm nay (26/9) đến 29/9, miền Bắc sẽ có những ngày thu đẹp, trời nắng nhẹ, ít mưa, gió mát. Từ khoảng 30/9, miền Bắc chuyển mưa rào rải rác. Miền Trung hôm nay giảm mưa. Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục có mưa to vào chiều và tối.

Đường đi của sách và trách nhiệm các bên trong vụ khủng hoảng chưa từng có

Đường đi của sách và trách nhiệm các bên trong vụ khủng hoảng chưa từng có

TPO - Bước vào năm học 2026-2027, cả nước thiếu hàng chục triệu bản sách giáo khoa (SGK). Đây là hiện tượng chưa từng có trong lịch sử ngành giáo dục. Nhìn vào đường đi của SGK hiện tại cho thấy, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương đứng ngoài quy trình, vậy nên khi một khâu trong cung ứng SGK bị đứt thì khủng hoảng tất yếu xảy ra.

Chăm lo cho thiếu nhi là chăm lo cho tương lai đất nước

Chăm lo cho thiếu nhi là chăm lo cho tương lai đất nước

TPO - Phát biểu tại chương trình Đêm hội trăng rằm “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” năm 2026 tại TP. Cần Thơ tối 25/9, chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cho rằng, chăm lo cho thiếu nhi chính là chăm lo cho tương lai của đất nước, quyết tâm không để hoàn cảnh nào lấy đi niềm vui và ước mơ hồn nhiên của trẻ thơ.

Lan tỏa yêu thương tại Đêm hội trăng rằm ở Cần Thơ

Lan tỏa yêu thương tại Đêm hội trăng rằm ở Cần Thơ

TPO - Tối 25/9, tại Công viên Sông Hậu (phường Cái Khế, TP Cần Thơ), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội đồng Đội Trung ương phối hợp cùng TP. Cần Thơ tổ chức chương trình Trung thu cho em "Lồng đèn thắp sáng ước mơ" năm 2026. Tại chương trình, hàng nghìn phần quà, học bổng đã được trao tới trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vùng biên giới.

Thiếu nhi Thủ đô vui hội trăng rằm

Thiếu nhi Thủ đô vui hội trăng rằm

TPO - “Đêm hội trăng rằm - Lan tỏa yêu thương” năm 2026 mang đến không gian vui chơi, trải nghiệm văn hóa lành mạnh, an toàn và bổ ích cho thiếu nhi Thủ đô; góp phần gìn giữ nét đẹp Tết Trung thu truyền thống, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Bốc đầu xe quay TikTok, thiếu niên bị xử lý

Bốc đầu xe quay TikTok, thiếu niên bị xử lý

TPO - Từ clip đăng trên TikTok ghi cảnh chạy xe một bánh giữa đường, CSGT TPHCM tiến hành xác minh, lập biên bản xử lý vi phạm đối với hành vi nói trên của thiếu niên sinh năm 2009.

Đưa Trung thu ấm áp tới trẻ đặc biệt ở Cần Thơ

Tổng Biên tập Báo Tiền Phong: Niềm tin công chúng quyết định sức bền của kinh tế báo chí

TPO - Khi tin tức được đọc, xem và chia sẻ trên nhiều nền tảng, tòa soạn có thể tiếp cận đông công chúng hơn nhưng chưa chắc giữ được nguồn thu tương xứng. Tại "Diễn đàn Tổng Biên tập 2026" ở Quảng Ninh, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng chia sẻ việc phát triển sản phẩm và nguồn lực từ những thế mạnh sẵn có của tờ báo.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe