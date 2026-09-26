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Giải trí

Tình huống trớ trêu tại quốc yến Nhà Trắng

​Tú Oanh

TPO - David Ellison, CEO Paramount Skydance, dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước do Tổng thống Donald Trump tổ chức tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng tối 24/9. Bên ngoài, phóng viên CNN - mạng truyền hình mà Ellison sắp nắm quyền kiểm soát - bị ngăn tác nghiệp tại chính sự kiện này.

Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là trung tâm của tiệc thiết đãi cấp Nhà nước tại Nhà Trắng tối 24/9 (giờ địa phương), nhân vật khác nhận được sự chú ý không kém của truyền thông Mỹ khi có mặt trong sự kiện là David Ellison, CEO tập đoàn truyền thông đại chúng và giải trí Paramount Skydance.

Ellison và vợ, Sandra Lynn Ellison, vốn chỉ là một trong danh sách hơn 100 khách mời là quan chức, doanh nhân và nhân vật có ảnh hưởng của Mỹ.

Nhiều cái tên còn giàu có và nổi tiếng hơn ông như ông chủ Amazon Jeff Bezos, Chủ tịch Apple Tim Cook, CEO Google Sundar Pichai, CEO OpenAI Sam Altman, CEO Nvidia Jensen Huang, CEO Meta Mark Zuckerberg, CEO Microsoft Satya Nadella và tỷ phú Elon Musk.

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David Ellison và vợ dự tiệc thiết đãi cấp nhà nước tại Nhà Trắng tối 24/9.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của doanh nhân sinh năm 1983 lại được quan tâm hơn vì Paramount Skydance đang ở những bước cuối để hoàn tất thương vụ thâu tóm Warner Bros. Discovery, công ty mẹ của Warner Bros. Pictures, HBO, CNN cùng nhiều thương hiệu truyền hình, xưởng phim và dịch vụ giải trí khác.

Điều trớ trêu là trong khi Ellison dự tiệc bên trong, phóng viên CNN bị chặn không cho đưa tin ở bên ngoài Nhà Trắng.

Tình huống gây chú ý

CNN cho biết Nhà Trắng chỉ cho phép phóng viên ảnh và kỹ thuật viên âm thanh của mạng truyền hình này tiếp cận sự kiện, trong khi phóng viên và nhà sản xuất được phân công đưa tin không được vào. MS NOW cũng cho biết phóng viên Nhà Trắng Laura Barrón-López bị từ chối tiếp cận lễ đón ông Tập.

Nhân viên phụ trách điều phối báo chí yêu cầu những người không tiếp cận sự kiện và hướng họ trao đổi với Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung.

Ngày 18/9, ông Trump thông báo cấm CNN, Politico và MS NOW tiếp cận Nhà Trắng, với cáo buộc các cơ quan này đưa “tin giả”, sai lệch về chính quyền.

Một ngày sau, phóng viên CNN, Politico và MS NOW bị chặn bên ngoài Nhà Trắng. Thẻ tác nghiệp cũng bị vô hiệu hóa.

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Phóng viên CNN đưa tin bên ngoài Nhà Trắng. Ảnh: CNN.

Ngày 21/9, CNN, MS NOW và Politico khởi kiện. Ba đơn vị cho rằng lệnh cấm ảnh hưởng đến quyền tự do báo chí được quy định trong Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ.

Ngày 24/9, Thẩm phán Timothy Kelly ban hành lệnh hạn chế tạm thời, yêu cầu Nhà Trắng lập tức khôi phục quyền tiếp cận của ba cơ quan báo chí trong 14 ngày. Ông cho biết các nguyên đơn chứng minh được chính quyền tước quyền tiếp cận mà không tuân thủ quy trình cần thiết.

Ngay sau đó, thẻ tác nghiệp của phóng viên được khôi phục. Nhưng đến buổi tối, CNN và MS NOW lại cho biết một số nhân viên của họ bị ngăn đưa tin về lễ đón ông Tập.

Tổng thống Trump sau đó tuyên bố chính CNN và MS NOW "từ chối" đưa tin về lễ đón ông Tập. Hai cơ quan truyền thông phủ nhận thông tin này.

Bối cảnh đó khiến hình ảnh Ellison tại Nhà Trắng trở nên nhạy cảm hơn quốc yến thông thường.

Thương vụ gây tranh cãi

Paramount Skydance của Ellison đang trong quá trình thâu tóm Warner Bros. Discovery. Nếu thương vụ hoàn tất, Ellison trở thành ông chủ lớn của CNN.

Theo Financial Times, thỏa thuận giữa Paramount và 12 bang đã loại bỏ trở ngại lớn cuối cùng đối với thương vụ trị giá khoảng 111 tỷ USD, dù vẫn cần thẩm phán phê chuẩn.

Trước đó, 12 thống đốc bang, dẫn đầu là California và New York, phản đối thương vụ này. Họ lập luận rằng việc hợp nhất hai tập đoàn lớn của Hollywood có thể làm giảm cạnh tranh và ảnh hưởng đến người tiêu dùng, người lao động cũng như ngành sản xuất phim.

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Thương vụ Paramount Skydance thâu tóm Warner Bros. Discovery gây nhiều tranh cãi. Ảnh: Getty Images.

Sau nhiều tháng tranh chấp, Paramount đồng ý loạt cam kết để giải quyết vụ kiện. Công ty sẽ đầu tư thêm 1,5 tỷ USD cho sản xuất phim tại Mỹ trong 5 năm, lập quỹ 47,5 triệu USD hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi quá trình tái cơ cấu, đồng thời cam kết duy trì sản lượng tối thiểu 30 phim mỗi năm trong hai năm đầu và 32 phim mỗi năm trong ba năm tiếp theo.

Chưa dừng lại ở đó, hãng cũng cam kết thành lập hội đồng giám sát tính độc lập biên tập của CNN và CBS News - hai mạng tin tức sẽ cùng nằm dưới quyền kiểm soát của Paramount sau sáp nhập.

Hội đồng dự kiến gồm năm nhà báo và chính phủ không có quyền phê duyệt việc bổ nhiệm thành viên. Tuy nhiên, Reuters dẫn ý kiến chuyên gia cho rằng cơ chế này chưa chắc đủ để bảo đảm CNN và CBS News thực sự độc lập về biên tập.

Mối quan hệ Trump - Ellison

Mối quan hệ giữa gia đình Ellison và ông Trump là một yếu tố khác khiến thương vụ Paramount - Warner Bros. được theo dõi sát.

David Ellison là con trai Larry Ellison, nhà đồng sáng lập Oracle và một trong những tỷ phú giàu nhất thế giới. Gia đình Ellison có quan hệ lâu năm với ông Trump. David Ellison cũng từng tổ chức bữa tối tại Washington vào tháng 4, với chủ đề tôn vinh ông Trump và Tu chính án thứ nhất, có sự tham dự của lãnh đạo và phóng viên CBS News.

Tháng 6, Bộ Tư pháp Mỹ dưới chính quyền Trump phê duyệt thương vụ Paramount - Warner Bros. trị giá 111 tỷ USD mà không áp đặt điều kiện.

Đến tháng 9, khi 12 bang khởi kiện để ngăn thương vụ, chính quyền liên bang không đứng về phía các bang. AP dẫn lời các thống đốc cho rằng việc Bộ Tư pháp không can thiệp khiến cuộc chiến pháp lý của họ khó khăn hơn.

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Ông Trump và gia đình Ellison có mối quan hệ thân thiết lâu năm. Ảnh: Getty Images.

Trong khi đó, CNN lại đang trở thành một trong những tâm điểm của cuộc tranh chấp giữa Nhà Trắng và báo chí. Ông Trump nhiều lần công kích các hãng truyền thông mà ông cho là đưa tin bất lợi cho mình.

Vì thế, hình ảnh David Ellison ngồi dự tiệc cùng ông Trump, trong khi phóng viên CNN bị hạn chế tiếp cận sự kiện tạo ra sự tương phản đáng chú ý.

Điều đó không chứng minh được có sự can thiệp vào hoạt động biên tập của CNN. Nhưng nó làm nổi bật vấn đề đang được giới truyền thông Mỹ theo dõi: khi Paramount Skydance và Warner Bros. Discovery về làm một, mối quan hệ giữa chủ sở hữu, chính quyền và tính độc lập của các hãng tin sẽ được giải quyết ra sao.

Bữa tiệc tối 25/9 dường như phơi bày lát cắt đáng chú ý của sự giao thoa giữa quyền lực chính trị Washington, quyền lực truyền thông và quyền lực Hollywood. David Ellison được cho là ở chính giữa ba vòng tròn quyền lực ấy.

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