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Lắp mái vòm thép hàng nghìn tấn cho sân vận động PVF

Trọng Tài Trọng Tài

TPO - Sân vận động PVF 60.000 chỗ ngồi đang nhanh chóng hoàn thiện hình dáng khán đài bằng hệ kết cấu hai dầm vòm thép dài 373 m, nặng 8.600 tấn.

VIDEO: Sân vận động PVF được lắp mái vòm thép 8.600 tấn.
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Sân PVF được xây dựng tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, có sức chứa 60.000 chỗ ngồi, nằm trong quần thể tổ hợp thể thao - dịch vụ rộng 92 ha. Dự án do Bộ Công an khởi công xây dựng ngày 19/10/2025.
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Ngày 22/9, nhà thầu dùng hệ cáp kích rút tại 4 cụm trụ để nâng mái vòm thép nặng 8.600 tấn lên 4 trụ chính. Mái vòm đã đạt vị trí, độ cao thiết kế và giúp ổn định hệ mái trong thời gian thi công.
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Hai tấm màng xuyên sáng kích thước 78x125 m có thể đóng, mở trong 12-20 phút. Đây là công nghệ lần đầu được ứng dụng tại một sân vận động ở Việt Nam, giúp che mưa nắng và phục vụ các sự kiện..
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Sân PVF gồm 4 khán đài chính A, B, C, D cùng các khu chuyên môn phục vụ kỹ thuật, an ninh, trung tâm điều hành phát sóng, báo chí, cầu thủ, khu VIP, dịch vụ ẩm thực...
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Theo thiết kế, mái chính gồm hai dầm vòm dạng hộp, mỗi dầm dài khoảng 373 m, sâu 10,7m, rộng 5 m. Tổng khối lượng của hệ kết cấu mái khoảng 8.600 tấn.
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Công trình còn sở hữu hệ cửa kính end-zone cao 36 m, rộng 55 m, giúp tận dụng ánh sáng tự nhiên và tạo không gian linh hoạt cho sân.
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Hệ thống khán đài cơ bản hoàn thiện. Tại khán đài D, các lối ra vào và thoát hiểm đã được bố trí.
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Sân vận động PVF nằm trên đường tỉnh 379, kết nối cầu Thanh Trì và đường Vành đai 3. Từ trung tâm Hà Nội, khán giả có thể đến sân qua các tuyến đường phía đông.
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Sau khi hoàn thành, sân vận động PVF có sức chứa 60.000 người, phục vụ các giải đấu thể thao và các sự kiện quy mô lớn. Dự án đặt mục tiêu hoàn thành vào tháng 3/2027.
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Phối cảnh 3D sân vận động và vị trí thi công dự án trên bản đồ.

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#sân vận động #PVF #mái vòm thép #Hưng Yên #xây dựng #công trình

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