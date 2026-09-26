Lắp mái vòm thép hàng nghìn tấn cho sân vận động PVF

TPO - Sân vận động PVF 60.000 chỗ ngồi đang nhanh chóng hoàn thiện hình dáng khán đài bằng hệ kết cấu hai dầm vòm thép dài 373 m, nặng 8.600 tấn.
TPO - Hàng nghìn người dân và du khách chiêm ngưỡng 14 khối rước đèn rực rỡ quanh hồ Hoàn Kiếm vào tối 25/9.
TPO - Tết Trung thu tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh diễn ra trong không khí vui tươi, đầm ấm. Các cháu nhỏ hân hoan xem màn múa lân và rước đèn ngôi sao.
TPO - Một đoạn tre, câu thơ, nhánh hoa hay mảnh họa tiết rồng thời Lý trở thành manh mối để thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tìm đến bảo vật quốc gia và giải mã điểm đến tiếp theo trong hành trình nhà chung của cuộc thi.
TPO - Bên dưới mái nhà ga hình hoa sen, hàng loạt thiết bị phục vụ khai thác hàng không đang được đưa vào lắp đặt, hoàn thiện. Từ hệ thống băng chuyền hành lý, quầy gửi hành lý tự phục vụ đến thang cuốn… Dự án dần chuyển từ một công trường xây dựng thành một nhà ga Long Thành hiện đại, chuẩn bị vận hành.
TPO - Đến chiều 25/9, lực lượng chức năng địa phương phối hợp Cty TNHH MTV thoát nước đô thị TPHCM điều động nhiều công nhân bơm hút nước để giải quyết tình trạng ngập kéo dài trên đường Lương Định Của.
TPO - Để nâng cao khả năng cứu hộ tại chỗ và phòng chống đuối nước, thành phố Quảng Ninh đồng loạt trang bị hàng trăm áo phao, phao cứu sinh như "lưới an toàn" chống đuối nước dọc tuyến đường bao biển và khu vực tập trung đông người, khách du lịch.
TPO - Để hoàn thiện mô hình rồng, phượng diễu hành đường phố tại Tuyên Quang, anh Nguyễn Hồng Giang (42 tuổi, tổ dân phố Phan Thiết, phường Minh Xuân) đã dành gần 3 tháng để hoàn thiện. Chi phí cho hệ thống âm thanh, máy móc và các thiết bị đi kèm khoảng 200 triệu đồng.
TPO - Vận động viên đấu kiếm Yang Seung Hye gây sốt mạng xã hội sau khi truyền thông Thái Lan chia sẻ ảnh cô và đặt câu hỏi là người thật hay do AI tạo ra.
TPO - 12 cô gái Hà Nội góp mặt tại Hoa hậu Việt Nam 2026 gây chú ý với chiều cao nổi bật, thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Có người sở hữu IELTS 8.0, người từng là hoa khôi, người theo đuổi hai ngành học và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.
TPO - Tuyến tàu điện nhẹ đầu tiên của Việt Nam dài gần 18 km, nối sân bay Phú Quốc và Nam đảo gây ấn tượng với thiết kế 6 nhà ga mô phỏng đặc trưng văn hóa từ Bắc vào Nam.
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TPO - Mưa lớn kéo dài khiến chân cầu Ba Son phía Thủ Thiêm (TPHCM) ngập cục bộ. Công nhân dầm mưa, huy động máy bơm hút nước, hạn chế ảnh hưởng giao thông.
TPO - Ở kỳ Á vận hội thứ năm và cũng là lần cuối góp mặt, Dương Thúy Vi giành HCĐ nội dung kiếm thuật – thương thuật nữ với tổng điểm 19,413. Tấm huy chương khép lại hành trình 16 năm của nữ võ sĩ tại ASIAD.
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