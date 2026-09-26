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Văn hóa

Ngự trên khu đất vàng, Nhà hát Kịch Việt Nam xập xệ, mưa dột tứ phía

Ngọc Ánh - Trọng Tài

TPO - Trụ sở số 1 Tràng Tiền (Hà Nội) của Nhà hát Kịch Việt Nam đã xuống cấp, không còn đáp ứng nhiều yêu cầu của sân khấu chuyên nghiệp. Nhà hát sẽ chuyển đến trụ sở mới khang trang hơn.

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NSƯT Kiều Minh Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam - cho PV Tiền Phong biết đại diện nhà hát đã được mời tham dự các cuộc họp với UBND TP Hà Nội, cơ quan quy hoạch cùng các sở, ngành liên quan để nghe thông báo về Đề án quy hoạch Quảng trường 19/8 và Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tại phường Tràng Tiền. Nhà hát Kịch Việt Nam dự kiến sẽ chuyển khỏi địa điểm số 1 Tràng Tiền.
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Với nhiều thế hệ nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam, số 1 Tràng Tiền không đơn thuần là nơi làm việc. Nằm phía sau Nhà hát Lớn Hà Nội, địa chỉ này đã trở thành một phần trong đời sống và quãng đời làm nghề của họ, đồng thời là địa điểm quen thuộc với khán giả yêu sân khấu.
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Thông tin Nhà hát Kịch Việt Nam nằm trong quy hoạch và sẽ có cơ sở mới vì thế mang đến những cảm xúc khác nhau. Các nghệ sĩ mong có một nhà hát hiện đại, xứng tầm đơn vị nghệ thuật quốc gia, nhưng cũng không tránh được sự lo ngại việc rời khu vực trung tâm có thể ảnh hưởng đến thói quen thưởng thức sân khấu của công chúng.
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NSƯT Kiều Minh Hiếu cho biết trụ sở Nhà hát Kịch Việt Nam đến nay đã được sử dụng hơn 40 năm và trải qua nhiều đợt sửa chữa, nhưng tình trạng xuống cấp ngày càng rõ rệt. Không gian biểu diễn hiện nay vốn không được thiết kế như một rạp kịch đạt chuẩn.
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Trần sân khấu thấp khiến hệ thống đèn nằm gần diễn viên. Nhiệt lượng từ thiết bị chiếu sáng tạo sức nóng lớn trong quá trình biểu diễn. Điều kiện âm thanh, ánh sáng cũng hạn chế khả năng dàn dựng. Đây là trở ngại đáng kể với Nhà hát Kịch Việt Nam khi đơn vị theo đuổi các tác phẩm chính luận, tâm lý và những kịch bản kinh điển của Việt Nam, thế giới.
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Một nhân viên hành chính của Nhà hát Kịch Việt Nam dẫn PV Tiền Phong tới phòng tập, hành lang của nhà hát - nơi cho thấy rõ nhất sự xuống cấp.
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Do không có rạp biểu diễn đáp ứng đầy đủ yêu cầu, một số chương trình của Nhà hát Kịch Việt Nam phải thuê địa điểm bên ngoài. Chi phí thuê rạp càng tạo áp lực khi nguồn thu của sân khấu kịch còn hạn chế.
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Các mảng tường nhà hát thấm nước, ẩm mốc đã lâu. "Mỗi khi trời mưa, nhà hát dột khắp nơi, phải mang xô ra hứng", nhân viên Nhà hát Kịch Việt Nam chia sẻ.
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NSƯT Kiều Minh Hiếu cho biết không ít lần cán bộ, nhân viên phải dùng xô, chậu, hộp xốp để hứng nước. Có thời điểm nước mưa nhỏ xuống cả khu vực sân khấu.
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Trong nhiều năm, kinh phí cấp cho việc dựng vở eo hẹp, các đạo diễn khi dựng vở phải tận dụng tối đa nguồn lực bằng cách tiết kiệm đạo cụ, phục trang khi dàn dựng sân khấu.
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Cận cảnh mảng tường bong tróc ở cầu thang lên tầng 3.
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Nhiều căn phòng bên trong Nhà hát Kịch Việt Nam xuống cấp.
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Theo thông tin được đại diện Nhà hát Kịch Việt Nam chia sẻ, phương án cơ sở mới đang được các đơn vị liên quan tư vấn thiết kế. Nhà hát kỳ vọng có một rạp biểu diễn đạt chuẩn với khoảng 650 chỗ ngồi, khán phòng hiện đại, hệ thống cơ khí sân khấu, âm thanh và ánh sáng tốt hơn.
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Khu vực hành lang ẩm mốc, bong tróc theo thời gian.
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Những năm gần đây, Nhà hát Kịch Việt Nam đã tăng hoạt động biểu diễn và truyền thông nhằm đưa khán giả trở lại rạp. Trung bình mỗi tháng có khoảng 8-12 buổi biểu diễn được tổ chức tại sân khấu số 1 Tràng Tiền.
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Thách thức lớn đến từ sự thay đổi thói quen giải trí. Nội dung ngắn trên mạng xã hội có lợi thế nhanh, tiện lợi và chi phí thấp, trong khi sân khấu đòi hỏi khán giả dành thời gian đến rạp và trực tiếp theo dõi một tác phẩm. Dù vậy, lãnh đạo Nhà hát Kịch Việt Nam xác định tiếp tục duy trì định hướng nghệ thuật hàn lâm, với thế mạnh là kịch chính luận, tâm lý và các tác phẩm kinh điển. Bên cạnh đó nhà hát từng khai thác nhiều đề tài hiện đại, bắt nhịp với thị hiếu khán giả đương đại.

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#Nhà hát Kịch Việt Nam #Tràng Tiền #sân khấu #cơ sở mới #nghệ thuật #NSƯT Kiều Minh Hiếu

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