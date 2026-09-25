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Văn hóa

Tuần lễ Văn hóa, Thể thao, Du lịch Vĩnh Long 2026: Tôn vinh, nâng tầm giá trị di sản

P.V

Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok - Vĩnh Long năm 2026 diễn ra từ ngày 18-24/11 với rất nhiều hoạt động hấp dẫn, độc đáo, mang đậm bản sắc, đặc biệt là di sản văn hóa đồng bào dân tộc Khmer.

UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, tuần lễ được tổ chức nhằm tạo đợt sinh hoạt văn hóa - chính trị sâu rộng, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm công dân và khát vọng cống hiến vì sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đồng thời, tăng cường công tác quảng bá, tuyên truyền, tôn vinh giá trị di sản văn hóa truyền thống của dân tộc; tiếp tục bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào dân tộc Khmer.

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Sự kiện nhằm tôn vinh giá trị di sản văn hóa truyền thống của dân tộc; tiếp tục bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá đến du khách những hình ảnh về quê hương, con người Vĩnh Long, tiềm năng về phát triển du lịch, những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc trong tỉnh nói chung và văn hóa lễ hội của đồng bào dân tộc Khmer nói riêng…

Lễ khai mạc tuần lễ diễn ra lúc 20h ngày 18/11 tại Trung tâm Văn hóa khu vực Trà Vinh (phường Nguyệt Hóa), với khoảng 500 đại biểu trong và ngoài tỉnh.

Tuần lễ có chuỗi nhiều hoạt động như: Khánh thành công trình văn hóa, du lịch Khu lưu niệm cố Soạn giả - Nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu, ngày 21/11 tại xã Đôn Châu.

Không gian ẩm thực Nam Bộ suốt tuần lễ tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao Vĩnh Long (cơ sở phường Nguyệt Hóa), quy mô 50 gian hàng. Hội chợ Xúc tiến thương mại - Sản phẩm công nghiệp nông thôn và sản phẩm OCOP, tại quảng trường phường Nguyệt Hóa, với 300 gian hàng.

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Liên hoan biểu diễn nhạc cụ ngũ âm của đồng bào dân tộc Khmer từ ngày 20-23/11 tại khu di tích Ao Bà Om (phường Nguyệt Hóa). Tại lễ tổng kết, phát thưởng (19h ngày 23/11), bố trí tất cả đội thi cùng diễn tấu chung một bài nhạc để xác lập kỷ lục Guinness.

Hội thi trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Khmer từ 17-19/11 tại sân khấu chính Ao Bà Om. Liên hoan các câu lạc bộ Đờn ca tài tử Nam Bộ từ ngày 19-21/11 tại Khu lưu niệm cố Soạn giả - Nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu (xã Đôn Châu).

Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể và diễn xướng dân gian tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, ngày 21-22/11 tại công viên Bến Tre (phường An Hội). Con đường nghệ thuật - Không gian văn hóa dân tộc - Hành trình di sản, ngày 23-24/11 tại đường Trần Văn Bảy, đường Võ Văn Kiệt (phường Long Châu).

Các hoạt động triển lãm diễn ra suốt tuần lễ như: Không gian du lịch “Vĩnh Long - Trái tim xanh của Đồng bằng sông Cửu Long”, tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao Vĩnh Long (cơ sở phường Nguyệt Hóa).

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Danh thắng quốc gia Ao Bà Om, nơi diễn ra nhiều hoạt động chính của tuần lễ, điểm nhấn là Đêm lễ hội Ok Om Bok (tối 24/11/2026).

Triển lãm sản phẩm đặc trưng của đồng bào dân tộc Khmer tại khu di tích Ao Bà Om. Triển lãm chủ đề “Văn hóa Khmer - giá trị truyền thống và di sản” tại Bảo tàng Văn hóa dân tộc Khmer (phường Nguyệt Hóa).

Tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11); các hoạt động thể dục, thể thao như bóng chuyền, bóng đá, đua ghe Ngo, trò chơi dân gian…

Khép lại tuần lễ là đêm Lễ hội Ok Om Bok lúc 19h ngày 24/11 tại khu di tích Ao Bà Om (phường Nguyệt Hóa). Trong đó, có nghi thức lễ cúng trăng; các chùa diễu hành quanh Ao Bà Om; thả hoa đăng; tặng quà, học bổng cho học sinh dân tộc Khmer nghèo hiếu học…

Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, thông qua sự kiện nhằm tăng cường công tác giao lưu, liên kết phát triển đa dạng các sản phẩm văn hóa, du lịch với các tỉnh, thành phố; thực hiện tốt công tác xúc tiến, kêu gọi các đơn vị, tổ chức, cá nhân đầu tư vào phát triển văn hóa, du lịch…

#Vĩnh Long #Văn hóa #Du lịch #Di sản #Khmer #Lễ hội

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