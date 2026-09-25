13 không gian, một hành trình không lối mòn tại Van Gogh Timeless

Không bắt đầu bằng việc đứng trước một bức tranh, Van Gogh Timeless lại chọn cách khác biệt: đưa người xem bước vào một thế giới nghệ thuật được tạo nên bằng ánh sáng, âm thanh, chuyển động và tương tác. Qua 13 không gian, những kiệt tác của danh họa Van Gogh hiện ra không chỉ để ngắm nhìn, mà để cảm nhận bằng nhiều giác quan và qua những câu kết nối tâm hồn.

Có những triển lãm khiến người xem nhớ về những bức tranh. Cũng có những triển lãm khiến người xem nhớ về cảm giác mình đã có khi ở giữa chính những bức tranh ấy.

Van Gogh Timeless mở ra hành trình qua 13 không gian, nơi nghệ thuật được kể bằng ánh sáng, âm thanh, chuyển động và tương tác

Van Gogh Timeless được xây dựng theo cách thứ hai. Người xem được bước vào một thế giới nơi ánh sáng, âm thanh, hình ảnh, công nghệ và không gian cùng tham gia kể chuyện. Hành trình kéo dài khoảng 90 phút, lần lượt mở ra những cung bậc cảm xúc khác nhau, từ sức sống, đam mê, tình yêu đến sự tĩnh lặng và cuối cùng là ánh sáng bên trong mỗi con người.

Đây cũng là cách ABBank – Nhà tài trợ độc quyền Van Gogh Timeless lựa chọn để đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng: không chỉ là một hoạt động thưởng lãm, mà là một trải nghiệm văn hóa được thiết kế để mỗi người có thể tìm thấy một kết nối riêng.

Hành trình bắt đầu khi cánh cổng thời gian mở ra

Ngay từ cổng Gate of Isis, trải nghiệm đã được mở ra theo một cách khác. Cảm biến LiDAR kích hoạt ánh sáng khi khách bước qua, tạo cảm giác như đang đi qua một cánh cổng thời gian để bước vào những miền ánh sáng của Vincent Van Gogh.

Sau đó, hành trình liên tục chuyển đổi trạng thái.

Từ sắc đỏ của sự sống trong không gian Tái sinh – IR Cave, đến sắc đỏ của ngọn lửa đam mê trong Tôi là Van Gogh

RA – Khởi đầu đưa khách tham quan bước vào không gian mang đậm dấu ấn Ai Cập cổ đại với hình ảnh trái tim, chiếc lông vũ và thần Anubis – vị thần phán xét linh hồn, tạo cảm giác như đang trực tiếp đối diện với chính mình. Sau “phán xét” là không gian Tái sinh – IR Cave, với hình ảnh một sinh mệnh trong bụng mẹ, ánh sáng đỏ ấm áp và lớp sỏi dưới chân, gợi về trạng thái nguyên sơ và một sự khởi đầu mới. Đây cũng là khoảng lặng để người xem tạm đặt điện thoại xuống, rời khỏi dòng thông tin liên tục và trở về với hơi thở, cơ thể và chính mình.

Ở Tôi là Van Gogh, sắc đỏ trở nên mãnh liệt hơn, tượng trưng cho đam mê và những lựa chọn không hối tiếc. Trong khi đó, Mặt trời Van Gogh chuyển sang ánh vàng của thịnh vượng, rực rỡ, với series các bức tranh Hoa hướng dương được trưng bày độc đáo.

Những trạng thái tiếp tục được nối dài ở Tình yêu Van Gogh, nơi ánh sáng xanh lục, vườn oliu và cánh đồng lavender với mùi hương tươi mát tạo nên cảm giác xoa dịu; hay Đôi mắt Van Gogh, nơi tác phẩm “Starry Night” và “Starry Night Over Rhone” xuất hiện trong căn phòng ánh sáng xanh lam – màu sắc của sự thật, gợi mở câu chuyện về lắng nghe và thấu hiểu.

Sắc vàng rực rỡ, xanh lục dịu nhẹ rồi xanh lam sâu thẳm tạo nên những chuyển động cảm xúc liên tục trên hành trình khám phá thế giới Van Gogh

Nếu Đôi mắt Van Gogh mở ra sự khai sáng qua chính sắc xanh của bầu trời đêm, thì Tâm hồn Van Gogh đưa người xem đi sâu hơn vào thế giới bên trong của người nghệ sĩ. Trong không gian ánh sáng tím, những nét vẽ xoáy cuộn đặc trưng của Van Gogh được “giải mã” qua vách đen, đèn UV, những dòng chữ ẩn hiện trên sách đá và bầu trời sao.

Điểm đáng chú ý là mỗi không gian không đứng riêng lẻ. Chúng tạo thành một dòng chảy cảm xúc, để người xem vừa khám phá thế giới của Van Gogh, vừa có cơ hội liên hệ với những trải nghiệm rất riêng của mình.

“Ánh sáng của Van Gogh” và khoảnh khắc cảm xúc lên cao

Trong hành trình ấy, căn phòng Ánh sáng của Van Gogh – Immersive Light Opera là một trong những điểm nhấn quan trọng.

Tại đây, ánh sáng trở thành ngôn ngữ chính để kể chuyện.

Đây là một show diễn ánh sáng được thiết kế để đưa cảm xúc lên cao trào, đồng thời khai thác chính một trong những yếu tố đặc trưng trong nghệ thuật Van Gogh: ánh sáng. Ông không chỉ vẽ những gì mình nhìn thấy, mà còn thể hiện cách mình cảm nhận ánh sáng – rực rỡ, dữ dội, ấm áp và luôn chuyển động, cũng vô cùng thuần khiết.

Không gian thông tầng cao 12m là một trong những điểm nhấn của hành trình, khi ánh sáng trở thành ngôn ngữ chính để kể chuyện

Từ đó, câu chuyện về Van Gogh được mở rộng thành câu chuyện về mỗi người. Hai thông điệp cốt lõi của triển lãm – “Đam mê tạo nên giá trị” và “Ánh sáng bên trong mỗi con người” – cũng được đẩy lên thành điểm thăng hoa của hành trình.

Đó không còn đơn thuần là câu chuyện về một danh họa. Đó là hành trình khám phá và mãi giữ ánh sáng cùng đam mê riêng mà mỗi người đang mang trong mình.

Từ thế giới Van Gogh trở về với chính mình

Sau cao trào, hành trình chậm lại. Lặng – VR Zen tạo ra một khoảng nghỉ với trải nghiệm VR, nơi người xem hoàn toàn “nhập vai” vào cuộc sống của Van Gogh, lắng nghe hơi thở và tìm lại sự tĩnh lặng.

Rồi tại Kiệt tác Van Gogh, người xem trở lại thực tại để chiêm ngưỡng những bức tranh bản quyền được in 3D tinh xảo. Hành trình chưa khép lại tại đây. Tại Timeless Souvenir, những sản phẩm lấy cảm hứng từ các kiệt tác Van Gogh tiếp tục đưa tinh thần của người nghệ sĩ vào đời sống thường nhật. Còn tại Timeless Coffee, khách tham quan có thể dừng lại thưởng thức đồ uống “Van Gogh Signature” trong không gian ngập tràn những dấu ấn của Van Gogh.

Sau những không gian nghệ thuật, hành trình được nối dài tại Timeless Souvenir và Timeless Coffee, khách tham quan còn có thể tham gia những workshop để tự tạo nên 1 tác phẩm mang dấu ấn Van Gogh của riêng mình

Với quy mô gần 4.000 m², 13 không gian Van Gogh Timeless cho thấy cách một câu chuyện nghệ thuật kinh điển có thể được kể lại bằng ngôn ngữ của thời đại mới. Triển lãm sở hữu concept “Van Gogh và ánh sáng qua các nền văn minh”, đồng thời xây dựng một thế giới nghệ thuật nơi hội họa, công nghệ, âm thanh, ánh sáng và không gian cùng hiện diện.

Với ABBank, việc đưa khách hàng bước vào một không gian văn hóa như Van Gogh Timeless cũng là một cách cụ thể hóa định hướng phát triển ngân hàng bán lẻ hiện đại, nhân văn, lấy khách hàng làm trọng tâm. Khi trải nghiệm khách hàng không chỉ được tạo nên trong một giao dịch, mà còn được mở rộng tới những giá trị văn hóa, tinh thần và cảm xúc của đời sống, định vị “Ngân hàng kiến tạo hạnh phúc” có thêm một cách để hiện hữu gần gũi hơn.

Và có lẽ đó cũng là điều làm nên dư âm riêng của Van Gogh Timeless: khi một di sản đã đi qua hơn một thế kỷ vẫn có thể được kể lại bằng một ngôn ngữ mới, để mỗi người rời triển lãm với một câu chuyện, một hình ảnh hay một cảm xúc của riêng mình.