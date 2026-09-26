Từ lời chào vu vơ đến bục giảng hội nhập

Hạnh phúc hóa ra không phải là một cái đích xa xôi nào đó trên đỉnh cao vinh quang. Hạnh phúc đôi khi chỉ là khoảnh khắc ta dám đối diện với sự tụt hậu của chính mình vào một buổi chiều dạo phố, để rồi từ tiếng cười trớ trêu của những con người lam lũ năm ấy, ta mài giũa nên một phiên bản kiên cường hơn, cởi mở hơn của ngày hôm nay.

Chiều Hà Nội hôm ấy ôm lấy tôi bằng một lớp sương mỏng tang và hơi lạnh đầu mùa phảng phất qua những nếp nhà cổ rêu phong. Tôi thong thả dạo bước qua mấy ngõ nhỏ phố cổ, lòng nghĩ sẽ tìm một góc quen để tĩnh lại sau những bộn bề của công việc dạy học. Thế nhưng, đời đôi khi hay có những cú "bẻ lái" ngộ nghĩnh đủ để khiến một con người tự nhận là am hiểu sự đời phải giật mình ngớ ngẩn.

Tôi là khách du lịch từ miền Nam ra thăm thủ đô. Chẳng hiểu vì phong thái lúc đó thong thả hay vì cái cách tôi ngắm nghía từng ô cửa cũ, mà đi đến đâu, tôi cũng được chào đón bằng một thứ ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ.

Đầu tiên là một em bé gầy gò níu lấy tay áo, giơ chiếc vòng tay lưu niệm nhỏ xíu lên và ríu rít mời chào bằng một tràng tiếng Anh bập bẹ nhưng cực kỳ rành mạch. Tôi còn chưa kịp cười xòa định đáp lời, thì cụ già ngồi bán nước bên hiên nhà bên cạnh đã ngước lên, nhấp chén trà chát và hất hàm mỉm cười, dùng dăm ba từ tiếng Anh bồi vô cùng nhiệt tình để mời tôi vào ghế nghỉ chân. Đi thêm vài bước, đến chỗ bác xích lô đang đậu xe ngóng khách, bác cũng ngước nhìn, nhướng mày ra hiệu bằng một câu tiếng Anh pha lẫn điệu bộ mời mọc.

Trong mắt tất cả những con người bươn chải nơi góc phố ấy, tôi không phải là một người bản địa đang thong thả dạo chơi trên mảnh đất thủ đô, mà đích thị là một vị khách du lịch quốc tế - một vị "khách Tây" hay khách Thái Lan vừa ghé thăm phố cổ.

Tôi đứng sững lại giữa dòng người tấp nập, vừa buồn cười, vừa thấy một cái tát nhẹ vào lòng tự ái. Hóa ra, giữa lòng Hà Nội, nơi văn hóa giao thoa mạnh mẽ nhất, những người mưu sinh lam lũ từ đứa trẻ chưa ráo máu đầu đến cụ già góc phố, bác xích lô dầm mưa dãi nắng đều tự tin vươn ra thế giới bằng thứ ngôn ngữ chung. Còn tôi - một người đang đứng trên bục giảng, truyền thụ tri thức cho bao thế hệ học trò - lại đứng ngơ ngác như một kẻ ngoại đạo ngay trên sân nhà mình.

Đêm hôm đó, hình ảnh ấy cứ ám ảnh mãi trong tâm trí. Có một sự hổ thẹn cứ cào xé. Mình dạy các em về địa lý toàn cầu, về những chân trời rộng lớn, nhưng chính mình lại đang tự giam mình trong một hòn đảo biệt lập vì sự sợ sai, sợ ngượng. Sự ngượng ngùng ấy hóa ra lại là một thứ thức tỉnh đắt giá. Tôi tự hỏi: Tại sao những đứa trẻ chưa qua trường lớp bài bản còn dám mở miệng nói, còn mình thì cứ mãi ngần ngại sau lớp vỏ bọc an toàn?

Chính khoảnh khắc bị "nhầm là khách du lịch" ấy đã khép lại một chương cũ kỹ trong tôi, và mở ra một phiên bản hoàn toàn khác. Quyết tâm không chỉ là một ý nghĩ thoáng qua. Sau khi kết thúc chuyến thăm Hà Nội, tôi trở về nhà bắt đầu hành trình "đập đi xây lại" vốn ngoại ngữ của mình từ con số âm. Không có phép màu nào ngoài sự kiên trì gặm nhấm từng chút một. Chiếc điện thoại thông minh vốn chỉ dùng lướt tin tức nay cài thêm app Duolingo, tranh thủ từng phút rảnh rỗi giữa các tiết lên lớp để tích điểm, học từ vựng. Những cuốn sách ngữ pháp bám bụi góc bàn được lật giở, đọc lại từng cấu trúc cơ bản như một đứa trẻ lớp vỡ lòng.

Nhưng học lý thuyết suông chỉ là bước đệm. Để vượt qua nỗi sợ, tôi quyết định bước ra khỏi vùng an toàn. Tôi đăng ký một lớp học ngoại ngữ ở trung tâm, ngồi chung bàn với những bạn trẻ đáng tuổi học trò của mình. Có những buổi tối sau giờ làm mệt mỏi, nhìn đống tài liệu ngoại ngữ khô khan, sự nản lòng chực chờ kéo đến. Nhưng rồi nghĩ tới ánh mắt rành mạch, tự tin của em bé bán hàng rong ở phố cổ hôm nào, tôi lại tự nhủ mình không được phép dừng lại.

Và chặng đường ấy sẽ thiếu sót lớn nếu không nhắc đến những người đồng nghiệp ở trường. Những giờ nghỉ giải lao, tôi chủ động tìm họ, ngượng ngùng bật ra những câu chào, những đoạn hội thoại tiếng Anh bập bẹ nhờ họ sửa từng lỗi phát âm, từng cách dùng từ sao cho tự nhiên nhất. Sĩ diện của một người thầy bỗng chốc được xếp gọn lại, nhường chỗ cho khát khao được thay đổi. Tôi nhận ra, hạ cái tôi xuống để học hỏi chưa bao giờ là điều đáng xấu hổ; điều đáng xấu hổ nhất là chấp nhận giậm chân tại chỗ.

Tháng năm trôi qua, mồ hôi và sự nhẫn nại chưa bao giờ nói dối. Từ chỗ lúng túng khi nghe một đoạn hội thoại ngắn, tôi bắt đầu nghe hiểu, bắt đầu phản xạ và tự tin diễn đạt những ý tưởng phức tạp hơn bằng ngoại ngữ.

Và rồi, một buổi sáng đứng trên bục giảng quen thuộc của trường THCS, khi nhìn xuống những gương mặt học trò đang chăm chú lắng nghe, tôi đã đem một "tôi khác" vào bài học. Thay vì chỉ bám sát những trang sách giáo khoa Địa lý khô khan, tôi bắt đầu lồng ghép, kết hợp song ngữ Việt - Anh vào bài giảng, mang thế giới rộng lớn ngoài kia phác họa qua từng vùng đất, từng dòng sông bằng một nguồn năng lượng mới. Nhìn ánh mắt lấp lánh, ngạc nhiên rồi hứng khởi của các em khi tiếp thu bài học theo một cách rất hiện đại, tôi biết mình đã đi đúng hướng. Những bài học Địa lý không chỉ dừng lại ở biên giới quốc gia, mà đã mở ra sự kết nối toàn cầu.

Hạnh phúc hóa ra không phải là một cái đích xa xôi nào đó trên đỉnh cao vinh quang. Hạnh phúc đôi khi chỉ là khoảnh khắc ta dám đối diện với sự tụt hậu của chính mình vào một buổi chiều dạo phố, để rồi từ tiếng cười trớ trêu của những con người lam lũ năm ấy, ta mài giũa nên một phiên bản kiên cường hơn, cởi mở hơn của ngày hôm nay.

Cảm ơn những con ngõ nhỏ Hà Nội, cảm ơn những lời chào nhầm lẫn đáng yêu ngày ấy. Từ đây, đã có một tôi khác - vững vàng hơn, tự tin bước ra thế giới để mang thế giới trở về gần hơn với những đứa học trò nhỏ của mình.