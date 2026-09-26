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Người lính

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria

Chiều 25/9 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Algeria dân chủ và nhân dân, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam và Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Algeria.

Cùng đi có Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và đoàn đại biểu chính trị cấp cao QĐND Việt Nam.

Báo cáo với Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn đại biểu chính trị cấp cao QĐND Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Algeria Vũ Duy Long cho biết, Đại sứ quán thường xuyên phối hợp, triển khai nhiệm vụ đối ngoại, thúc đẩy quan hệ song phương và thực hiện công tác cộng đồng. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là cụ thể hóa khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Algeria, phối hợp với các cơ quan sở tại thúc đẩy thực hiện những thỏa thuận đã ký kết giữa hai nước.

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Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria.

Theo Đại sứ Vũ Duy Long, tình cảm của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Algeria đối với Việt Nam là điều kiện thuận lợi cho hoạt động của cơ quan đại diện. Trong các cuộc tiếp xúc, nhiều lãnh đạo, cán bộ và người dân Algeria bày tỏ sự kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ngưỡng mộ cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và những thành tựu xây dựng đất nước của nhân dân Việt Nam. Trên nền tảng đó, Đại sứ quán đang phối hợp thúc đẩy xây dựng chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược, đưa hợp tác đi vào thực chất bằng các dự án, công việc cụ thể.

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Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu.

Đối với cộng đồng người Việt Nam tại Algeria, Đại sứ quán thường xuyên giữ liên hệ, quan tâm tới đời sống bà con. Cộng đồng sinh sống phân tán ở nhiều địa phương; một số người thuộc thế hệ đầu đã cao tuổi, trong khi việc duy trì tiếng Việt ở thế hệ con cháu còn hạn chế. Đại sứ quán chú trọng gắn công tác cộng đồng với các hoạt động văn hóa, góp phần gìn giữ tình cảm với quê hương và phát huy sự đóng góp của kiều bào.

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Đại sứ Việt Nam tại Algeria Vũ Duy Long phát biểu.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ vui mừng đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria; ghi nhận những nỗ lực của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán trong thực hiện nhiệm vụ gìn giữ, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

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Các đại biểu dự buổi thăm.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, chuyến thăm lần này nhằm tiếp tục củng cố tình đoàn kết, hữu nghị, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước và hai Quân đội. Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, việc duy trì sự gắn bó, tin cậy với những người bạn truyền thống càng cần được quan tâm bằng những hoạt động thường xuyên, thiết thực. Nhắc lại sự ủng hộ, giúp đỡ mà Việt Nam và Algeria đã dành cho nhau trong đấu tranh giành độc lập cũng như trong xây dựng đất nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, khát vọng độc lập, tự do và những tình cảm được vun đắp qua nhiều thế hệ là tài sản quý báu của quan hệ hai nước.

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Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria.
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Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria tặng quà Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa.

Theo Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, tình cảm tốt đẹp cần được bồi đắp, chuyển thành những kết quả hợp tác mới. Nếu thiếu sự quan tâm, gắn kết thường xuyên, những hiểu biết và tình cảm giữa hai dân tộc có thể dần mai một qua các thế hệ. Cán bộ làm công tác đối ngoại cần chủ động duy trì các mối quan hệ, tăng cường trao đổi, giúp Algeria hiểu hơn về Việt Nam và đưa quan hệ song phương phát triển phù hợp với nhu cầu của mỗi nước.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Đại sứ quán tiếp tục quán triệt, triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, những yêu cầu mới đặt ra từ Đại hội XIV, cụ thể hóa bằng các công việc và kết quả thiết thực. Trước hết, công tác đối ngoại cần phát huy vai trò tiên phong, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp vào bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa thông qua tăng cường hữu nghị, củng cố lòng tin và mở rộng hợp tác.

Cùng với đó, công tác đối ngoại phải chủ động mở ra cơ hội, không gian hợp tác, huy động các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước. Bên cạnh đó chú trọng nâng cao uy tín, vị thế Việt Nam, tương xứng với truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc và nền tảng quan hệ Việt Nam-Algeria; chủ động hội nhập, tham gia các hoạt động song phương, đa phương, thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế. Với vị trí địa lý, nguồn lực và những lợi thế của Algeria, Đại sứ quán cần tiếp tục nghiên cứu, tham mưu để khai thác hiệu quả các cơ hội hợp tác.

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Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, tặng quà Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Algeria.

Đối với đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu giữ vững bản lĩnh, tuyệt đối trung thành, kiên định về nguyên tắc và linh hoạt trong ứng xử; tiếp tục nâng cao tính chuyên nghiệp, hiện đại trong công việc. Hoạt động đối ngoại phải gắn kết chặt chẽ với quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, góp phần tạo dựng thực lực và phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước.

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Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà Trung thu tặng các cháu thiếu nhi.

Về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn cho bà con, từ những gia đình đã định cư lâu năm đến người mới sang làm việc, học tập. Đồng bào ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, đồng thời là nguồn lực đóng góp cho sự phát triển đất nước. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tiếp tục nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, làm cầu nối vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Algeria, góp phần tạo thêm nguồn lực phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Nhân dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà Trung thu tặng các cháu thiếu nhi tại đây.

Báo Quân đội nhân dân

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#Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa #Quân đội nhân dân Việt Nam #Việt Nam - Algeria

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