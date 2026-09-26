Hành trình hai bệnh viện gần 10.000 tỷ trong vụ án cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến

TPO - Quá trình triển khai cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức xảy ra nhiều sai phạm, khiến dự án đình trệ, kéo dài, gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng. Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị xác định đã nhận 7,5 tỷ đồng từ cấp dưới.
TPO - Hàng trăm cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, lặng lẽ tiễn biệt, tri ân nữ đồng nghiệp B.H.A. (52 tuổi) - người đã hiến tạng sau khi được xác định chết não, giúp hồi sinh ba cuộc đời xa lạ.
TPO - Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn những ngày qua không có mưa dông lớn nhưng tại quốc lộ (QL) 4B (Lạng Sơn đi Quảng Ninh), nhiều đoạn sạt lở nghiêm trọng, có đoạn sạt lở chiếm dụng gần nửa lòng đường. Trước nguy cơ mất an toàn, cơ quan chức năng phải căng rào phong tỏa.
TPO - Sân vận động PVF 60.000 chỗ ngồi đang nhanh chóng hoàn thiện hình dáng khán đài bằng hệ kết cấu hai dầm vòm thép dài 373 m, nặng 8.600 tấn.
TPO - Những chiếc đèn Trung thu truyền thống nối tiếp nhau rực sáng bên hồ Hoàn Kiếm, đưa sắc màu đêm Rằm xuống phố và thu hút nhiều du khách quốc tế dừng chân theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt.
TPO - Bước vào năm học 2026-2027, cả nước thiếu hàng chục triệu bản sách giáo khoa (SGK). Đây là hiện tượng chưa từng có trong lịch sử ngành giáo dục. Nhìn vào đường đi của SGK hiện tại cho thấy, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương đứng ngoài quy trình, vậy nên khi một khâu trong cung ứng SGK bị đứt thì khủng hoảng tất yếu xảy ra.
TPO - Hàng nghìn người dân và du khách chiêm ngưỡng 14 khối rước đèn rực rỡ quanh hồ Hoàn Kiếm vào tối 25/9.
TPO - Cơn mưa lớn kéo dài khoảng 1 giờ chiều 25/9 khiến nhiều tuyến đường phía Tây TPHCM ngập sâu khiến xe chết máy la liệt, kể cả ô tô. Nhiều người chật vật dắt xe, đẩy qua dòng nước.
TPO - Sáng 25/9, nhân dịp Tết Trung thu 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng đến thăm, động viên và trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng quà của Thủ tướng Chính phủ tặng 64 bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K (Hà Nội).
TPO - Sau khi Bộ Xây dựng yêu cầu không cho học viên tập lái trên cao tốc phân kỳ đầu tư và làn sát dải phân cách giữa, câu chuyện quản lý xe tập lái đặt trọng tâm vào việc xác định thời điểm nào người học đủ kỹ năng để bước vào môi trường giao thông tốc độ cao.
TPO - Đội tiếp sức 4×400m hỗn hợp Việt Nam trải qua cuộc đua nghẹt thở tại ASIAD 20 khi có thời điểm vươn lên dẫn đầu, trước khi về đích thứ ba và phá kỷ lục quốc gia với thành tích 3 phút 14 giây 54.
TPO - Ban huấn luyện và các xạ thủ lý giải nguyên nhân thi đấu không đạt kỳ vọng tại nội dung sở trường.
TPO - Các công trình chống ngập khẩn cấp vừa đưa vào vận hành đã góp phần giảm ngập úng tại Hà Nội. Các chuyên gia phân tích bức tranh hạ tầng thoát nước của Thủ đô, đồng thời đề xuất giải pháp quy hoạch hồ điều hòa, kết nối đồng bộ hạ tầng và số hóa công tác giám sát.
TPO - Màn trình diễn kết hợp hip hop, võ thuật và múa truyền thống của vũ công Wu Yu Fei cùng 10 robot hình người Trung Quốc gây chú ý tại America’s Got Talent, thu hút hơn nửa triệu lượt xem chỉ sau 1 ngày.
TPO - Tuyến tàu điện nhẹ đầu tiên của Việt Nam dài gần 18 km, nối sân bay Phú Quốc và Nam đảo gây ấn tượng với thiết kế 6 nhà ga mô phỏng đặc trưng văn hóa từ Bắc vào Nam.
TPO - Không phải ngẫu nhiên mà Bộ Xây dựng và Cục Cảnh sát Giao thông liên tục chấn chỉnh hoạt động của xe tập lái cũng như yêu cầu về thực hành đào tạo lái xe trên đường. Thực tế thời gian qua, nhiều tài xế xe tập lái gây ra các tình huống va chạm nguy hiểm, kéo theo tai nạn giao thông nghiêm trọng.
TPO - Tại các cửa hàng bán bánh Trung thu truyền thống lâu năm, lượng khách mua sắm tăng vọt, nhiều người xếp hàng dài chờ đến lượt.