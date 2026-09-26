Ba người bị bắt tạm giam vì in lậu 21.000 quyển sách

TPO - Qua kiểm tra hoạt động in ấn, phát hành, Công an TPHCM phát hiện 21.000 quyển sách không được cấp phép và điều tra trách nhiệm của người đặt in, người trung gian cùng giám đốc công ty in.

Ngày 26/9, Công an TPHCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC01) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng Phượng (65 tuổi), Lê Đăng Khôi (43 tuổi) và Trần Năng Tiến (46 tuổi) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về hoạt động xuất bản”.

Từ trái sang: Phượng, Khôi, Tiến tại cơ quan công an.

Theo Công an TPHCM, qua công tác quản lý hoạt động in ấn và phát hành xuất bản phẩm, lực lượng chức năng phát hiện Công ty TNHH in TM Trần Châu Phúc, do ông Tiến làm giám đốc, đã in và phát hành 21.000 quyển sách không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xuất bản, tái bản.

Kết quả điều tra xác định, từ đầu năm 2025, bà Phượng liên hệ, nhờ ông Khôi đặt in 10 xuất bản phẩm là sách, với tổng số lượng 21.000 quyển, dù không có giấy phép theo quy định. Sau đó, ông Khôi chuyển file sách cho Công ty TNHH in TM Trần Châu Phúc để in ấn, phát hành theo yêu cầu của bà Phượng.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của ba bị can có dấu hiệu phạm tội “Vi phạm quy định về hoạt động xuất bản”, quy định tại điểm a khoản 2 Điều 344 Bộ luật Hình sự. Vụ án đang được tiếp tục điều tra theo quy định.

Công an TPHCM khuyến cáo các cơ sở in kiểm tra đầy đủ hồ sơ pháp lý trước khi nhận in xuất bản phẩm. Người dân nên lựa chọn sách có nguồn gốc hợp pháp và thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu in, phát hành sách trái phép.