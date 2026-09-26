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Pháp luật

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Bà Nguyễn Thị Kim Tiến được đề nghị giảm án nhưng 'không đủ điều kiện hưởng án treo'

Hoàng An

TPO - Sau khi nộp khắc phục 108 tỷ đồng, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến được Viện kiểm sát đề nghị giảm án từ 6 tháng đến 1 năm tù. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát phiên cho rằng, bà Tiến không đủ điều kiện để hưởng án treo.

Cựu Bộ trưởng không đủ điều kiện hưởng án treo

Sáng 26/9, nêu quan điểm luận tội, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao chấp nhận một phần kháng cáo giảm án cho cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến từ 6 tháng đến 1 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Trước đó, cấp sơ thẩm phạt bà Tiến 6 năm tù, buộc khắc phục 108 tỷ đồng. Tại phiên phúc thẩm, Hội đồng xét xử công bố bà Tiến đã khắc phục xong toàn bộ số tiền này.

Sau phiên sơ thẩm, cựu Bộ trưởng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo và giảm nhẹ trách nhiệm bồi thường dân sự. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát phiên phúc thẩm xét kháng cáo cho rằng, bà Tiến không đủ điều kiện để hưởng án treo.

Theo Viện Kiểm sát, bà Tiến cung cấp thêm nhiều tài liệu, đơn xin giảm nhẹ của đồng nghiệp, cán bộ y tế và xác nhận liên quan gia đình có công với cách mạng. Viện Kiểm sát ghi nhận đây là những tình tiết mới nhưng Điều 65 Bộ luật Hình sự quy định người được hưởng án treo phải bị phạt tù không quá 3 năm, trong khi bà Tiến đang chịu mức án 6 năm.

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Bà Trần Thị Kim Tiến tại phiên tòa sơ thẩm.

Cùng với bà Tiến, Viện Kiểm sát cũng đề nghị Tòa chấp nhận một phần kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Trần Văn Sinh (cựu Trưởng Phòng kỹ thuật dự toán, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù; Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng SHT) giảm từ 3 - 6 tháng tù; Hoàng Xuân Hiệp (cựu Trưởng phòng Kinh tế phát triển đô thị, Viện Kinh tế xây dựng) đề nghị chuyển từ 3 năm tù sang 3 năm tù cho hưởng án treo về “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bị cáo Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sao Nam Sông Hồng) được đề nghị giảm 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ông Thiêm bị cáo buộc chiếm đoạt 2 triệu USD "chạy án" cho nhóm bà Tiến. Tòa phúc thẩm ghi nhận ông này khắc phục toàn bộ số tiền chiếm đoạt.

Do ông Thiêm có công chăm sóc bà Mẹ Việt Nam anh hùng, đóng góp cho hoạt động thiện nguyện và hỗ trợ dân sinh, nên Viện Kiểm sát đề nghị Tòa xem xét khi lượng hình.

Trong vụ án này, bị cáo Lê Thanh Thiêm là người duy nhất phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tòa án cấp sơ thẩm phạt ông 10 năm tù, buộc phải hoàn trả số tiền 2 triệu USD chiếm đoạt.

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Các bị cáo tại phiên phúc thẩm.

Không chấp nhận kháng cáo của 5 bị cáo

Bên cạnh đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Tòa không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế); Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm, Bộ Y tế); Nguyễn Kim Trung (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm); Lê Văn Cư (cựu Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng); Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó Vụ trưởng Vụ trang thiết bị công trình y tế, Bộ Y tế).

Về dân sự, Viện Kiểm sát cho hay, tại phiên phúc thẩm ghi nhận tổng số tiền các bị cáo nộp thêm là 146 tỷ đồng. Hiện còn 574 tỷ đồng, tương đương khoảng 80% thiệt hại, chưa được khắc phục.

Viện Kiểm sát cho rằng thiệt hại do hành vi sai phạm của các bị cáo gây ra nên đề nghị miễn, giảm nghĩa vụ khắc phục là không có căn cứ.

Tuy nhiên, xét các tình tiết mới và bối cảnh thực hiện hai dự án trọng điểm trong thời gian gấp, Viện Kiểm sát đề nghị giảm hình phạt cho nhiều bị cáo.

Bản án xác định, quá trình triển khai thực hiện Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Y tế trọng điểm và các đơn vị có liên quan đã có hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến dự án đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đã đề ra.

Điều này khiến hai dự án phải dừng thi công từ tháng 1/2021 - 12/2024 gây hậu quả thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước với tổng số hơn 803 tỷ đồng.

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