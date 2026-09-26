Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Chiếc bình giữ nhiệt của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gây chú ý tại quốc yến Nhà Trắng

Bình Giang

TPO - Giữa những bộ dao nĩa bằng bạc và những chiếc ly pha lê sáng bóng trên bàn quốc yến tại Nhà Trắng, người ta còn nhìn thấy hai chiếc bình giữ nhiệt mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viện mang theo.

img-2969.jpg
Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại quốc yến. (Ảnh: AP)

Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phu nhân tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân tại Phòng Đông của Nhà Trắng ngày 25/9, mọi chi tiết của quốc yến đều mang đậm tính biểu tượng, từ rượu vang gợi nhớ một thời khắc quan trọng trong quan hệ Trung - Mỹ cho tới những liên tưởng về “ngoại giao bóng bàn”.

Giữa những bộ dao nĩa bằng bạc và những chiếc ly pha lê tinh xảo sáng bóng trên bàn tiệc còn có chiếc bình giữ nhiệt màu đen của ông Tập và màu trắng của phu nhân.

Hình ảnh này được nhìn nhận là một sự tự tin kín đáo, khi nét văn hóa đặc trưng được đưa vào sự kiện ngoại giao cấp cao.

Việc duy trì thói quen thường ngày ngay tại quốc yến Nhà Trắng cũng phù hợp với những nét đặc biệt của chủ nhà. Sở thích của Tổng thống Trump đối với Diet Coke - loại đồ uống được ông gọi bằng nút bấm màu đỏ chuyên dụng trên bàn làm việc tại Phòng Bầu dục - vốn đã được biết đến rộng rãi.

Hình ảnh hai chiếc bình giữ nhiệt xuất hiện trong bối cảnh trang trọng như vậy có thể gây tò mò, nhưng không hề xa lạ với những ai am hiểu văn hóa Trung Quốc.

img-2972.jpg
Hai chiếc bình giữ nhiệt của nhà lãnh đạo Trung Quốc và phu nhân. (Ảnh: AP)

Ở Trung Quốc, nhiều người có thói quen mang theo bình giữ nhiệt đựng đồ uống nóng. Theo Đông y, đồ uống ấm tốt hơn cho hệ tiêu hóa. Nước trong bình thường là đồ uống nấu bằng thảo dược.

Sự ưa chuộng đồ uống nóng được thể hiện ngay ở cơ sở hạ tầng công cộng của Trung Quốc. Tại mọi nhà ga đường sắt cao tốc, nhà ga sân bay và các điểm dừng nghỉ công cộng trên cả nước đều có những vòi nước sôi miễn phí, để người dân có thể đổ thêm nước vào bình khi đang di chuyển.

Nhiều du khách Trung Quốc khi sang phương Tây cũng mang theo bình giữ nhiệt của riêng mình, nhờ đó họ có thể tránh phải uống nước đá hoặc những loại đồ uống lạnh khác.

Sở thích với đồ uống nóng truyền thống cũng là một nét đặc trưng trong sinh hoạt chính trị nội bộ của Trung Quốc.

Trong những sự kiện chính trị lớn diễn ra tại Bắc Kinh, chẳng hạn các kỳ họp quốc hội thường niên, Chủ tịch Trung Quốc thường xuyên có hai tách trà riêng biệt đặt trước mặt trên bàn làm việc, trong khi những người khác chỉ có một tách.

Theo SCMP, AP

Xem thêm

#Bình giữ nhiệt #Quốc yến #Tập Cận Bình #Tổng thống Trump #Quan hệ Mỹ - Trung

Cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Trump bác bỏ đề xuất ngừng bắn của Iran

Tổng thống Mỹ Trump bác bỏ đề xuất ngừng bắn của Iran

TPO - Tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết, Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh trong vòng bảy ngày. Ông cũng nói với các trợ lý về dự định sẽ nối lại các cuộc oanh tạc sau cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 11.

Khi Việt Nam và Canada tìm thấy sự song trùng lợi ích

Khi Việt Nam và Canada tìm thấy sự song trùng lợi ích

TPO - Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Canada đánh dấu cột mốc mới trong quan hệ giữa hai nước. Các chuyên gia nhìn nhận bước phát triển này trong bối cảnh hai nước đều đang tìm cách đa dạng hóa quan hệ kinh tế, củng cố khả năng chống chịu và duy trì quyền tự chủ trong môi trường quốc tế nhiều biến động.

Mỹ và Iran âm thầm đàm phán lộ trình mở lại eo biển Hormuz

Mỹ và Iran âm thầm đàm phán lộ trình mở lại eo biển Hormuz

TPO - Các nhà đàm phán Mỹ và Iran đang thảo luận tại New York về lộ trình từng bước nhằm chấm dứt xung đột, trong đó Tehran sẽ mở lại eo biển Hormuz và Washington dỡ bỏ phong tỏa kinh tế với Iran, Bloomberg dẫn các nguồn tin nắm được tình hình cho biết.

Lãnh đạo Mỹ - Trung thảo luận gì tại Phòng Bầu dục?

Lãnh đạo Mỹ - Trung thảo luận gì tại Phòng Bầu dục?

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng trong một cuộc gặp thượng đỉnh cấp nhà nước long trọng. Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy cuộc họp kín đã mang lại bước đột phá đối với các vấn đề gai góc giữa hai nước.

Khoảnh khắc máy bay quân sự Anh lao xuống đất, bốc cháy

TPO - Một máy bay huấn luyện Hawk T2 của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) rơi trong cuộc tập trận tại phía bắc xứ Wales ngày 23/9 khiến hai phi công bị thương nhẹ. RAF sau đó tạm đình chỉ hoạt động của các máy bay Hawk T1 và T2 để phục vụ điều tra.

Thông điệp Tổng thống Ukraine nhờ Tổng thống Mỹ chuyển đến Chủ tịch Trung Quốc

Thông điệp Tổng thống Ukraine nhờ Tổng thống Mỹ chuyển đến Chủ tịch Trung Quốc

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị người đồng cấp Mỹ Donald Trump tận dụng các cuộc thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để kêu gọi ông tác động đến Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhằm chấm dứt xung đột hoặc ít nhất là thực hiện các bước giảm leo thang căng thẳng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe