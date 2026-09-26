Chiếc bình giữ nhiệt của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gây chú ý tại quốc yến Nhà Trắng

TPO - Giữa những bộ dao nĩa bằng bạc và những chiếc ly pha lê sáng bóng trên bàn quốc yến tại Nhà Trắng, người ta còn nhìn thấy hai chiếc bình giữ nhiệt mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viện mang theo.

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại quốc yến. (Ảnh: AP)

Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phu nhân tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân tại Phòng Đông của Nhà Trắng ngày 25/9, mọi chi tiết của quốc yến đều mang đậm tính biểu tượng, từ rượu vang gợi nhớ một thời khắc quan trọng trong quan hệ Trung - Mỹ cho tới những liên tưởng về “ngoại giao bóng bàn”.

Giữa những bộ dao nĩa bằng bạc và những chiếc ly pha lê tinh xảo sáng bóng trên bàn tiệc còn có chiếc bình giữ nhiệt màu đen của ông Tập và màu trắng của phu nhân.

Hình ảnh này được nhìn nhận là một sự tự tin kín đáo, khi nét văn hóa đặc trưng được đưa vào sự kiện ngoại giao cấp cao.

Việc duy trì thói quen thường ngày ngay tại quốc yến Nhà Trắng cũng phù hợp với những nét đặc biệt của chủ nhà. Sở thích của Tổng thống Trump đối với Diet Coke - loại đồ uống được ông gọi bằng nút bấm màu đỏ chuyên dụng trên bàn làm việc tại Phòng Bầu dục - vốn đã được biết đến rộng rãi.

Hình ảnh hai chiếc bình giữ nhiệt xuất hiện trong bối cảnh trang trọng như vậy có thể gây tò mò, nhưng không hề xa lạ với những ai am hiểu văn hóa Trung Quốc.

Hai chiếc bình giữ nhiệt của nhà lãnh đạo Trung Quốc và phu nhân. (Ảnh: AP)

Ở Trung Quốc, nhiều người có thói quen mang theo bình giữ nhiệt đựng đồ uống nóng. Theo Đông y, đồ uống ấm tốt hơn cho hệ tiêu hóa. Nước trong bình thường là đồ uống nấu bằng thảo dược.

Sự ưa chuộng đồ uống nóng được thể hiện ngay ở cơ sở hạ tầng công cộng của Trung Quốc. Tại mọi nhà ga đường sắt cao tốc, nhà ga sân bay và các điểm dừng nghỉ công cộng trên cả nước đều có những vòi nước sôi miễn phí, để người dân có thể đổ thêm nước vào bình khi đang di chuyển.

Nhiều du khách Trung Quốc khi sang phương Tây cũng mang theo bình giữ nhiệt của riêng mình, nhờ đó họ có thể tránh phải uống nước đá hoặc những loại đồ uống lạnh khác.

Sở thích với đồ uống nóng truyền thống cũng là một nét đặc trưng trong sinh hoạt chính trị nội bộ của Trung Quốc.

Trong những sự kiện chính trị lớn diễn ra tại Bắc Kinh, chẳng hạn các kỳ họp quốc hội thường niên, Chủ tịch Trung Quốc thường xuyên có hai tách trà riêng biệt đặt trước mặt trên bàn làm việc, trong khi những người khác chỉ có một tách.