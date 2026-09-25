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Sức khỏe

Trọng Nhân trải qua ca phẫu thuật cắt da lần thứ 3 với miếng da khổng lồ 8.1kg

P.V

Sau khi giảm cân từ 264kg xuống 95kg, Trọng Nhân bye béo (Võ Tấn Nhân) tiếp tục đối mặt với tình trạng da chùng, dư thừa trên nhiều vùng cơ thể. Ngày 24/9, anh trải qua ca phẫu thuật cắt da lần thứ 3 tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam, với khối lượng da được loại bỏ khoảng 8,1kg.

Trọng Nhân từng nặng 264kg. Sau quá trình giảm cân, cân nặng hiện còn khoảng 95kg, tuy nhiên việc giảm hơn 160kg khiến cơ thể phải đối mặt với lượng da dư khổng lồ, tập trung ở nhiều vùng như cổ, cánh tay, lưng, ngực, bụng, hông và đùi.

Trọng Nhân bước vào lần phẫu thuật xử lý da thừa đầy thách thức sau giảm cân tại Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam
Trọng Nhân bước vào lần phẫu thuật xử lý da thừa đầy thách thức sau giảm cân tại Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam

Theo kế hoạch điều trị được Tiến sĩ, bác sĩ Richard Huy (Võ Tiến Huy) và ekip bác sĩ Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam Sài Gòn xây dựng, việc xử lý da dư được chia thành 4 giai đoạn nhằm đảm bảo an toàn và phù hợp với tình trạng thực tế của cơ thể.

Hai ca phẫu thuật trước đó đã tập trung xử lý vùng cổ, gáy, cánh tay, lưng trên và ngực. Ở lần thứ 3, ekip tập trung vào vùng bụng, hông và phần da dư phía sau (mông), đây được đánh giá là một trong những giai đoạn phức tạp nhất của quá trình tạo hình cơ thể sau giảm cân.

Ekip 12 người tham gia ca phẫu thuật

Ca phẫu thuật ngày 24/9 do Tiến sĩ, bác sĩ Richard Huy phụ trách, cùng hai bác sĩ phẫu thuật Trần Huỳnh (Felix Trần) và Hoàng Văn Tiệm (Lucas Hoàng) phối hợp thực hiện. Ngoài ra còn có các bác sĩ gây mê hồi sức, phụ mổ và điều dưỡng, với tổng cộng 12 thành viên trong ekip.

Cận cảnh vùng da chùng nguyên miếng được cắt ra tại Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam
Cận cảnh vùng da chùng nguyên miếng được cắt ra tại Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam

Theo các bác sĩ Richard Huy, đặc điểm của phẫu thuật tạo hình cơ thể sau giảm cân nhiều là lượng da dư lớn, cấu trúc mô và giải phẫu có nhiều thay đổi so với thông thường. Do đó, việc đánh giá trước phẫu thuật và xây dựng kế hoạch theo từng giai đoạn có vai trò quan trọng.

Đối với ca phẫu thuật lần này, một trong những vấn đề được ekip đặc biệt lưu ý là kiểm soát nhiễm khuẩn.

Vùng da cần loại bỏ có diện tích lớn, trong đó một số vị trí nằm gần vùng hậu môn và cơ quan sinh dục. Bên cạnh đó, các nếp gấp da dư sau giảm cân có thể tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển nếu không được vệ sinh đúng cách.

Trước phẫu thuật, Trọng Nhân được vệ sinh cơ thể bằng dung dịch chuyên dụng hai lần. Lần đầu được thực hiện trước khi đo vẽ, lần thứ hai vào buổi sáng - 1 tiếng trước khi phẫu thuật với sự hỗ trợ của 2 điều dưỡng.

Bác sĩ Felix Trần cho biết công tác chuẩn bị để kiểm soát nhiễm khuẩn trước phẫu thuật được ekip chú trọng nhằm giảm nguy cơ nhiễm trùng vết mổ, đặc biệt trong những trường hợp có diện tích phẫu thuật lớn.

Thay đổi phương án trong quá trình đánh giá trước và trong mổ

Một điểm đáng chú ý trong ca phẫu thuật là phương án can thiệp được điều chỉnh sau lần đánh giá cuối cùng trước mổ.

Ban đầu, ekip dự kiến ngoài thiết kế lại vùng bụng, sẽ tạo hình vùng mông bằng cấy mỡ và tạo rốn mới cho Trọng Nhân. Tuy nhiên, sau khi đo vẽ và đánh giá lại mô mềm, các bác sĩ nhận thấy có thể tận dụng phần da và các nếp gấp hiện có để tạo hình vùng mông mà không cần cấy mỡ.

Trong quá trình phẫu thuật, ekip nhận thấy mạch nuôi rốn vẫn đảm bảo, các bác sĩ Kangnam quyết định bảo tồn rốn tự nhiên thay vì thực hiện tạo hình rốn mới như kế hoạch ban đầu.

Theo các bác sĩ, trong phẫu thuật tạo hình sau giảm cân, kế hoạch trước mổ cần được xây dựng cụ thể nhưng vẫn phải có khả năng điều chỉnh dựa trên tình trạng mô thực tế của từng người bệnh.

Hai thách thức trong quá trình phẫu thuật cắt da lần 3 cho Trọng Nhân

Một trong những khó khăn được ghi nhận là việc xác định lớp cân cơ thành bụng. Do cơ thể Trọng Nhân đã trải qua quá trình giảm cân rất lớn, cấu trúc giải phẫu vùng bụng có nhiều thay đổi, khiến việc xác định các lớp mô cần nhiều thời gian và sự thận trọng hơn.

Bên cạnh đó, vùng bụng có nhiều mạch máu, trong đó có những mạch có kích thước lớn như chiếc đũa. Ekip bệnh viện thẩm mỹ Kangnam phải nhận diện chính xác cấu trúc mạch máu và các tổ chức liên quan, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng phương án kiểm soát chảy máu và hỗ trợ truyền máu khi cần thiết.

Ca phẫu thuật cắt da lần thứ 3 của Trọng Nhân kéo dài 10 tiếng với kết quả vượt mong đợi
Ca phẫu thuật cắt da lần thứ 3 của Trọng Nhân kéo dài 10 tiếng với kết quả vượt mong đợi

Ca phẫu thuật diễn ra từ 7h đến 17h cùng ngày và hoàn tất theo kế hoạch. Tổng cộng khoảng 8,1kg da chùng được loại bỏ, phần da được cắt có chiều dài khoảng 125cm, chiều ngang 73cm.

Tính đến ca phẫu thuật lần thứ 3, tổng khối lượng da chùng, da thừa được loại bỏ khỏi cơ thể Trọng Nhân đã lên tới hơn 17kg, trong đó lần 1 là 3kg, lần 2 là 6kg và lần 3 là 8,1kg.

Sau phẫu thuật, người bệnh tiếp tục cần được theo dõi, chăm sóc vết mổ và kiểm soát các nguy cơ hậu phẫu. Với những trường hợp giảm cân rất lớn, việc xử lý da dư thường cần chia thành nhiều giai đoạn thay vì thực hiện toàn bộ trong một lần phẫu thuật.

Trường hợp của Trọng Nhân hiện vẫn còn một giai đoạn xử lý da dư ở vùng đùi để hoàn thiện vóc dáng. Hành trình này cho thấy với những người giảm cân rất lớn, kiểm soát cân nặng chỉ là một phần của quá trình; việc đánh giá sức khỏe, dinh dưỡng, tình trạng da và xây dựng kế hoạch tạo hình cơ thể phù hợp cũng cần được thực hiện một cách có hệ thống.

#Trọng Nhân

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