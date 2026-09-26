Những dấu ấn nổi bật trong chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

TPO - Từ ngày 20 - 25/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Mỹ và thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước đã thành công rất tốt đẹp, thể hiện ở nhiều kết quả rất phong phú, thực chất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã có bài phát biểu được các nước đánh giá rất cao tại Phiên thảo luận chung cấp cao, chia sẻ đánh giá về tình hình quốc tế và đặc biệt là đưa ra đề xuất về phương hướng để Liên Hợp Quốc phát huy vai trò của mình và các nước thành viên vào đúng thời điểm mà thế giới rất cần đến vai trò của các thể chế đa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 81. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cũng trong dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc trao đổi, làm việc với các Quỹ, Chương trình phát triển, các tổ chức chuyên môn của Liên Hợp Quốc để chia sẻ những kinh nghiệm của Việt Nam và thể hiện mong muốn sẵn sàng đóng góp cho hoạt động của các tổ chức phát triển của Liên Hợp Quốc, khi Việt Nam được coi là hình mẫu về hợp tác phát triển giữa Liên Hợp Quốc và các nước đang phát triển.

Điểm nổi bật nữa là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có nhiều cuộc trao đổi với lãnh đạo chính quyền, Quốc hội, giới học giả, các nhà khoa học, giới doanh nghiệp, bạn bè và cộng đồng người Việt ở hai nước Mỹ và Canada.

Các cuộc gặp, làm việc tại Mỹ đã tiếp tục thúc đẩy xu thế tích cực trong quan hệ giữa hai nước, thể hiện thiện chí của Việt Nam trên các vấn đề mà hai nước cùng quan tâm, trong đó có vấn đề thương mại.

Ở Canada, điều quan trọng nhất là hai nước đã nhất trí đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, đó là thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược cùng với Chương trình hành động gồm các nội dung rất phong phú và các biện pháp cụ thể trong tất cả các lĩnh vực.

Cụ thể hóa cam kết, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, các nước thành viên, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, các lãnh đạo Liên Hợp Quốc đều rất coi trọng quan điểm của Việt Nam về tình hình quốc tế, các đề xuất, kinh nghiệm và kết quả thực tế Việt Nam đạt được qua những đóng góp vào gìn giữ hòa bình ở khu vực cũng như trong quá trình phát triển; mong muốn Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò ngày càng lớn của mình.

Do đó, trong thời gian tới, các cơ quan, tổ chức của Việt Nam cần phối hợp với các đối tác để tiếp tục tranh thủ tiềm năng, thế mạnh của các tổ chức Liên Hợp Quốc, không chỉ là nguồn vốn hỗ trợ như trước đây mà còn là nguồn tri thức của Liên Hợp Quốc trong tất cả các lĩnh vực để phục vụ giai đoạn phát triển cao hơn của Việt Nam.

Ngoài ra, Việt Nam cũng cần học tập kinh nghiệm trong vấn đề xây dựng các quy định, phát triển các thể chế trong các lĩnh vực từ sở hữu trí tuệ tới công nghệ thông tin, vấn đề thể chế liên quan tới quản trị trí tuệ nhân tạo.

Đối với Canada và Mỹ, các bộ, ban, ngành, các địa phương, các đơn vị, tổ chức sẽ cùng với các đối tác cụ thể hóa các cam kết, thỏa thuận thành các chương trình và kế hoạch cụ thể, có lộ trình, có biện pháp, có thời hạn, có phân công rõ ràng để triển khai, không chỉ trong lĩnh vực chính trị từ chính quyền tới Quốc hội, giao lưu nhân dân, mà còn trong các lĩnh vực khác như khoa học - công nghệ, kinh tế - thương mại - đầu tư, an ninh - quốc phòng, năng lượng, giáo dục - đào tạo, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao…

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh một điều rất quan trọng, là trong giai đoạn mới, với những yêu cầu mới của phát triển, Việt Nam cần kịp thời nâng cao năng lực hợp tác trong những lĩnh vực rất mới. Ví dụ về năng lượng, lĩnh vực mới chính là hợp tác về hạt nhân mà cả Mỹ và Canada đều là hai quốc gia rất có thế mạnh.