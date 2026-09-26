Chốt ngày xét xử vụ án thảm sát khiến 4 người thương vong ở Đồng Nai

TPO - Dự kiến ngày 6/10, Tòa án nhân dân TP. Đồng Nai sẽ xét xử công khai vụ án mạng khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương xảy ra tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh.

Ngày 26/9, Tòa án nhân dân TP. Đồng Nai (TAND) thông tin, vừa có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Đức Anh (sinh năm 2005, ngụ phường Hố Nai, TP. Đồng Nai), bị Viện Kiểm sát nhân dân TP. Đồng Nai (VKSND) truy tố về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Một phân cảnh thực nghiệm, đối tượng Nguyễn Đức Anh đột nhập vào nhà bị hại.

Theo đó, thời gian mở phiên tòa dự kiến diễn ra lúc 8h ngày 6/10 tại TAND TP.Đồng Nai và vụ án được xét xử công khai.

Những người tiến hành tố tụng gồm: Thẩm phán Võ Thị Thanh Phượng, Chủ tọa phiên tòa và thẩm phán Trần Nam Phương; Các Hội thẩm nhân dân là ông Đoàn Văn Đây, ông Dương Thanh Long và ông Bùi Tấn Đô; Đại diện VKSND TP. Đồng Nai tham gia phiên tòa là ông Nguyễn Hoàng Phong - Kiểm sát viên.

Ngoài ra, tại phiên tòa còn có người đại diện hợp pháp của các bị hại; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; người làm chứng.

Trước đó, ngày 18/9, VKSND TP.Đồng Nai ban hành Cáo trạng số 267/CT-VKS-P2, truy tố bị can Nguyễn Đức Anh về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và chuyển hồ sơ sang Tòa án để giải quyết theo thẩm quyền.

Đối tượng Nguyễn Đức Anh thực nghiệm cảnh trèo rào leo lên mái nhà bị hại rạng sáng 3/9.

Theo cáo trạng, Nguyễn Đức Anh và chị Đ.T.P.A. từng có quan hệ tình cảm. Sau khi chị P.A. chủ động chia tay, ngày 3/9/2026, Đức Anh tìm đến nhà chị này và tìm cách đột nhập nhưng không thành do cửa bị khóa. Sau đó, Đức Anh sang nhà anh N.V.Q. ở liền kề nhà chị P.A và đột nhập vào bên trong.

Tại đây, Đức Anh dùng dao tấn công anh Q. là chủ nhà. Trong lúc chống trả để bảo vệ bản thân, anh Q. khiến Đức Anh bị thương.

Tuy nhiên, Đức Anh tiếp tục truy đuổi anh Q. ra khu vực đường phía trước nhà và dùng dao tấn công nhiều lần. Anh Q. bị nhiều thương tích nghiêm trọng, với tỷ lệ tổn thương cơ thể được xác định là 76%.

Sau khi tấn công anh Q., Đức Anh quay vào nhà và tiếp tục tấn công các thành viên trong gia đình.

Chị H.T.M., vợ anh Q., cháu N.N.H. (sinh năm 2025) là con của anh Q. tử vong tại hiện trường. Cháu N.T.H. (sinh năm 2015) con của a Q. bị thương đặc biệt nghiêm trọng và sau đó tử vong.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an thành phố Đồng Nai bắt giữ Nguyễn Đức Anh tại hiện trường.