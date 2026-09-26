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Pháp luật

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Dàn cảnh mua nhà, kéo người đến đuổi gia chủ

Nguyễn Dũng

TPO - Từ khoản vay 950 triệu đồng và hợp đồng mua bán nhà đất viết tay, một nhóm người nhiều lần tìm cách đuổi gia đình chủ nhà. Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án và truy nã hai bị can bỏ trốn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án liên quan hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác, gây rối trật tự công cộng và cướp tài sản; đề nghị truy tố 11 bị can.

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Nhóm người đập phá, gây áp lực buộc gia đình anh An rời nhà. Ảnh Công an cung cấp.

Trong đó, Trần Thế Vỹ bị đề nghị truy tố về ba tội “Cướp tài sản”, “Gây rối trật tự công cộng” và “Xâm phạm chỗ ở của người khác”. Võ Văn Lai cùng bảy bị can Dương Thái Phiêu, Mã Văn Phi, Tô Hoài Thanh, Lâm Thái Thừa, Hà Dương Vương, Lê Minh Hiếu và Trần Duy Hưng bị đề nghị truy tố về hai tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Xâm phạm chỗ ở của người khác”. Hai bị can Nguyễn Thị Tâm và Nguyễn Quang Vàng bị đề nghị truy tố về tội “Xâm phạm chỗ ở của người khác”.

Theo kết luận điều tra, đầu năm 2022, anh N.V.A. ký khống giấy tờ và giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nguyễn Thị Thủy để làm thủ tục vay ngân hàng. Thủy sau đó dùng giấy tờ vay vợ chồng Tâm, Vàng 950 triệu đồng. Việc vay tiền có lập hợp đồng bán nhà đất bằng giấy tay; theo cơ quan điều tra, Thủy đã giả chữ ký của vợ anh N.V.A. trên giấy tờ này.

Khi Thủy bỏ trốn, vợ chồng Tâm, Vàng cho rằng mình là chủ căn nhà, nhiều lần đến đòi nhà, đưa người tới ở và gây sức ép với gia đình anh N.V.A. Tháng 9/2023, hai người lập hợp đồng bán căn nhà cho Võ Văn Lai với giá 1,2 tỷ đồng. Theo kết luận điều tra, giao dịch này thực chất là việc thuê Lai đuổi gia đình anh A. ra khỏi nhà, với khoản tiền hứa thưởng 300 triệu đồng.

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Công an thông báo truy tìm Nguyễn Thị Thủy, yêu cầu người này trình diện. Ảnh: Công an cung cấp.

Từ trưa 14/9/2023, Lai cùng Vỹ, Hà Dương Vương, Dương Thái Phiêu, Lê Minh Hiếu và một số người khác đến nhà anh N.V.A., giả vờ mua bán rồi có các hành vi cắt điện, cưa cửa sắt mang bán phế liệu, ném chất bẩn nhằm buộc gia đình anh A. rời đi.

Rạng sáng 24/11/2023, theo cơ quan điều tra, nhóm của Vỹ phá cửa xông vào, dùng xà beng và tay chân đánh anh N.V.A., đánh con anh là cháu N.V.M.H. (sinh năm 2011). Vỹ còn bị xác định đã chiếm đoạt điện thoại của nạn nhân mang bán.

Anh N.V.A. được xác định bị thương tích 7%. Sau khi anh có đơn rút yêu cầu khởi tố ngày 8/9/2026, cơ quan điều tra đình chỉ điều tra về tội “Cố ý gây thương tích” đối với các bị can liên quan. Cơ quan điều tra đồng thời bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Vỹ về tội “Cướp tài sản”.

Do Lê Minh Hiếu và Trần Duy Hưng bỏ trốn, Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã, tách phần vụ án “Gây rối trật tự công cộng” liên quan hai bị can để tiếp tục xử lý. Hành vi có dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của Nguyễn Thị Thủy, hiện cũng bỏ trốn, được tách ra điều tra.

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