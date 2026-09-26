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Pháp luật

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Một công dân Mỹ bị cáo buộc tàng trữ Ketamine tại căn hộ ở TPHCM

Tân Châu

TPO - Công dân Mỹ James Tri Ngo (quốc tịch Mỹ) bị cáo buộc nhiều lần mua Ketamine thông qua một phụ nữ tại TPHCM để sử dụng, sau đó bị phát hiện tàng trữ hơn 7,2g ma túy.

Hôm nay (26/9), theo tin riêng của Tiền Phong, Viện KSND TPHCM đã truy tố James Tri Ngo (36 tuổi, quốc tịch Mỹ, sinh tại Mỹ) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, theo điểm G khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự. Toàn bộ hồ sơ vụ án đã được chuyển cho TAND TPHCM thụ lý và chuẩn bị mở phiên tòa xét xử.

James Tri Ngo có nơi thường trú tại Westminster, bang California (Mỹ), sử dụng hộ chiếu Mỹ và sinh sống tại một căn hộ thuộc chung cư Sunrise City South, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, TPHCM.

Theo hồ sơ vụ án, James Tri Ngo đã liên hệ với Lê Huyền Phương (SN 1999, ngụ TPHCM) để nhờ mua ma túy Ketamine. Khoảng ngày 21/12/2025, Phương nhận lời mua ma túy cho Ngo.

Hai bên thỏa thuận một hộp Ketamine có giá 7 triệu đồng. Khoảng 17h cùng ngày, Ngo gặp Phương tại khuôn viên khu vui chơi phía sau Block V5 của chung cư Sunrise City South và đưa 6,9 triệu đồng.

Sau đó, Phương nhận ma túy từ một người giao hàng rồi mang xuống khu vui chơi giao cho Ngo. James Tri Ngo nhận gói ma túy và rời đi.

Sau khi sử dụng và kiểm tra lại số ma túy, Ngo cho rằng lượng Ketamine nhận được bị thiếu, chỉ còn khoảng 6,4g. Phương cho biết sẽ báo lại với người bán để lần sau bù thêm cho Ngo.

Đến trưa 23/12/2025, James Tri Ngo tiếp tục liên lạc với Phương, nhờ mua thêm một hộp Ketamine. Theo thỏa thuận, Ngo đưa cho Phương 7,2 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi Phương đang mang ma túy về căn hộ thì bị lực lượng công an kiểm tra hành chính. Cơ quan công an phát hiện trong túi xách của Phương có nhiều gói Ketamine.

Quá trình điều tra xác định số ma túy liên quan đến James Tri Ngo có tổng khối lượng 15,4064g Ketamine. Trong đó, số ma túy thu giữ của Ngo được xác định có khối lượng 7,2514g; ngoài ra, 6,4g là số Ketamine Phương đã bán cho Ngo trước đó.

Cơ quan tố tụng xác định James Tri Ngo phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy với khối lượng Ketamine thuộc trường hợp từ 5g đến dưới 30g.

Quá trình điều tra, James Tri Ngo được xác định không có tiền án, tiền sự. Cơ quan tố tụng ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

Ngoài James Tri Ngo, vụ án còn có 3 người khác bị truy tố về các tội danh liên quan đến ma túy.

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#James Tri Ngo #Ma túy #TAND TPHCM #Ketamine #Lê Huyền Phương #Công dân Mỹ

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