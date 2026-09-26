Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Khởi tố ‘quái xế’ tông CSGT

Nhật Huy

TPO - Không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, Nguyễn Minh Nhân tăng ga bỏ chạy rồi tông vào một cán bộ Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, khiến cả hai bị thương.

Ngày 26/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Minh Nhân (SN 2005, trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, khoảng 15h ngày 10/9, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang, tuần tra trên Quốc lộ 63, đoạn qua khu vực bến phà Xẻo Rô cũ, thuộc ấp An Bình, xã Bình An.

nhan.jpg
Tống đạt các quyết định và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Minh Nhân. Ảnh: A. Tầm.

Trong lúc làm nhiệm vụ, Thiếu tá Trần Ngọc Nam phát hiện Nhân điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 68AC-015.01 không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, Nhân không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Khi Thiếu tá Nam đứng ra hiệu lệnh, Nhân điều khiển xe tông vào cán bộ CSGT. Cú tông khiến cả hai ngã xuống đường và bị thương, sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang cấp cứu. Xe mô tô của Nhân cũng bị hư hỏng.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định Nhân không có giấy phép lái xe; đồng thời có sử dụng rượu và ma túy. Làm việc với cơ quan công an, Nhân thừa nhận hành vi vi phạm.

Xem thêm

#An Giang #khởi tố #chống người thi hành công vụ #tông CSGT

Cùng chuyên mục

Dàn cảnh mua nhà, kéo người đến đuổi gia chủ

Dàn cảnh mua nhà, kéo người đến đuổi gia chủ

TPO - Từ khoản vay 950 triệu đồng và hợp đồng mua bán nhà đất viết tay, một nhóm người nhiều lần tìm cách đuổi gia đình chủ nhà. Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án và truy nã hai bị can bỏ trốn.

Tạm giữ hình sự đối tượng giả danh Cảnh sát cơ động cưỡng đoạt tài sản

Tạm giữ hình sự đối tượng giả danh Cảnh sát cơ động cưỡng đoạt tài sản

TPO - Nguyễn Như Ý mua trang phục, thiết bị giống Cảnh sát cơ động rồi đến địa bàn xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên để thực hiện ý đồ chiếm đoạt tài sản của người tham gia giao thông. Một người đi xe máy ngược chiều bị Ý chặn lại đã hoảng loạn, lấn làn rồi va chạm với xe ô tô khách dẫn đến tử vong.

Bị cáo Lê Hồng Sang.

Ghen vô cớ, vung dao sát hại nhân tình đã có chồng

TPO - Do ghen tuông, Lê Hồng Sang đã dùng dao chém liên tiếp khiến nữ chủ quán cà phê tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, hung thủ cướp tài sản của nạn nhân rồi bỏ trốn. Đáng lưu ý là cả Sang và nự chủ quán đã có vợ, chồng riêng.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã khắc phục xong 108 tỷ đồng

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã khắc phục xong 108 tỷ đồng

TPO - Với cáo buộc gây thiệt hại hơn 800 tỷ đồng tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị cấp sơ thẩm buộc bồi thường 108 tỷ đồng. Tòa cấp phúc thẩm căn cứ vào hồ sơ ghi nhận đến nay cựu Bộ trưởng Bộ Y tế đã khắc phục xong.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe