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Thế giới

Phó Chủ tịch Trung Quốc nêu vấn đề Cuba và Trung Đông trong phát biểu tại Liên Hợp Quốc

Bình Giang

TPO - Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 26/9, Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Hàn Chính nói rằng chủ quyền của các quốc gia ở khu vực Vịnh cần được tôn trọng, đồng thời kêu gọi “quốc gia liên quan” ngừng đe dọa và dỡ bỏ lệnh phong toả Cuba.

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Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Hàn Chính phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 26/9. (Ảnh: AP)

Ông Hàn Chính không nêu đích danh Mỹ trong bài phát biểu.

Mỹ đang tiến hành chiến dịch gây sức ép với Cuba, khiến phần lớn nguồn dầu không thể đến được quốc đảo. Cuộc chiến của Mỹ với Iran bắt đầu từ khi Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch không kích vào cuối tháng 2.

Phát biểu của ông Hàn Chính tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tương phản rõ rệt với bầu không khí thân thiện trong chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân đến Washington, nơi họ được Tổng thống Donald Trump tiếp đón bằng màn biểu diễn của dàn máy bay quân sự và quốc yến xa hoa.

“Các cường quốc cần có trách nhiệm đặc biệt với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, đồng thời phải đi đầu trong việc tuân thủ quy tắc, đề cao pháp quyền và làm những điều đúng đắn”, ông Hàn nói.

“Trung Quốc cho rằng chủ quyền và an ninh của các quốc gia ở Trung Đông, bao gồm các nước vùng Vịnh, cần được tôn trọng”, Phó Chủ tịch Trung Quốc nêu rõ.

Ngày 25/9, Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc cho biết trong cuộc hội đàm tại Washington, ông Trump đã kêu gọi ông Tập không hỗ trợ Iran, và nhận được bảo đảm từ nhà lãnh đạo Trung Quốc rằng Bắc Kinh sẽ không làm như vậy.

Trước đó có thông tin cho rằng Bắc Kinh đã cung cấp cho Tehran các hệ thống phóng tên lửa phòng không vác vai, và Iran đã tìm được cách né tránh các lệnh trừng phạt dầu mỏ nhờ sự hỗ trợ của Trung Quốc.

Về Cuba, ông Hàn nói: “Trung Quốc kêu gọi quốc gia liên quan ngay lập tức chấm dứt đe dọa vũ lực đối với Cuba, ngay lập tức và hoàn toàn dỡ bỏ lệnh phong tỏa cũng như các biện pháp trừng phạt Cuba”.

Lưới điện của Cuba đã sụp đổ hoàn toàn vào đầu tháng này, khiến cả quốc gia chìm trong bóng tối và hàng triệu người mất điện, trong bối cảnh Mỹ tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa.

Hệ thống phát điện cũ và xuống cấp của Cuba chịu áp lực nghiêm trọng trong nhiều năm do thiếu nhiên liệu và cơ sở hạ tầng xuống cấp. Lệnh phong tỏa dầu mỏ do Mỹ áp đặt từ tháng 1 năm nay khiến tình trạng mất điện trở nên nghiêm trọng hơn và gây ra tình trạng mất điện liên miên.

Trong bài phát biểu, ông Hàn khẳng định Trung Quốc là “một đối tác đáng tin cậy trên trường quốc tế và là nước kiên định bảo vệ các quốc gia đang phát triển”.

“Trung Quốc cho rằng tất cả các quốc gia, dù lớn hay nhỏ, đều là những thành viên bình đẳng của cộng đồng quốc tế, và các vấn đề thế giới cần được tất cả các bên giải quyết thông qua tham vấn”, ông Hàn nói.

Theo Reuters

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#Trung Quốc #Liên Hợp Quốc #Cuba #Vùng Vịnh #Iran

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