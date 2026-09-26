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Giải trí

Chuyên gia phân tích ngôn ngữ cơ thể của Chủ tịch Tập Cận Bình và ông Trump

​Tú Oanh

TPO - Theo chuyên gia ngôn ngữ cơ thể, tình cảm dành cho phu nhân của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được thể hiện qua những cử chỉ trong chuyến thăm cấp nhà nước.

Chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Mỹ đã kết thúc vào ngày 25/9 (giờ địa phương). Trong thời gian này, mọi động thái của hai cặp vợ chồng quyền lực hàng đầu thế giới được theo dõi sát sao.

Theo chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Patti Wood - có bằng cử nhân và thạc sĩ về giao tiếp phi ngôn ngữ tại Đại học Bang Florida và Đại học Auburn, những tương tác khác biệt giữa ông Trump - bà Melania và ông Tập - bà Bành Lệ Viên phần nào cho thấy tình cảm họ dành cho nhau.

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Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nắm tay vợ tại Bảo tàng Lưu trữ Quốc gia Mỹ, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và bà Melania đi cách xa nhau. Ảnh: SCMP.

Trong hoạt động cuối là tham quan Bảo tàng Lưu trữ Quốc gia Mỹ ở Washington, ông Tập và bà Bành được thấy nắm tay nhau bước lên cầu thang. Bà Wood nhận xét cử chỉ này có vẻ tự nhiên và vợ chồng Chủ tịch Trung Quốc bước khá đồng nhịp.

“Điều đó cho thấy mối quan hệ của họ rất tốt đẹp và tự nhiên. Trong văn hóa của họ, nắm tay nhau không phải cử chỉ thường thấy, vì vậy khoảnh khắc ấy càng trở nên đẹp và đặc biệt”, Wood nói.

Ngược lại, nữ chuyên gia Mỹ chỉ ra ông Trump và bà Melania giữ khoảng cách lớn hơn khi bước đi và “không đồng nhịp”.

“Khi bước đi, họ không giữ được nhịp đồng đều, tư thế cũng có phần cứng, không thoải mái, tự nhiên”, bà Wood nói, đồng thời phỏng đoán việc thiếu đồng điệu đó có thể phản ánh sự căng thẳng.

Theo bà Wood, ngay cả khi không còn nắm tay nữa, ông Tập và bà Bành vẫn giữ được cảm giác hài hòa.

“Khi một cặp đôi cùng bước vào một không gian, việc đi cạnh nhau trong khoảng cách gần và giữ nhịp bước đồng bộ cũng cho thấy sự gắn kết giữa họ. Điều thú vị là trong cùng tình huống, ông Trump và bà Melania lại đứng cách nhau khá xa”.

Vào trong bảo tàng, bà Wood còn quan sát thấy cử chỉ thân mật giữa vợ chồng nhà lãnh đạo đất nước Đông Á. Khi ông Tập đang cúi xuống quan sát, bà Bành bước ra phía sau và chạm vào chồng. Theo bà Wood, chuyển động của bà Bành diễn ra tự nhiên và mềm mại, dường như ẩn chứa thông điệp: “Em muốn cùng anh tận hưởng khoảnh khắc này”.

Đáp lại, ông Tập thoải mái để vợ tiến lại từ phía sau, đứng gần hơn ông để cả hai cùng quan sát.

Nữ chuyên gia nhấn mạnh đây là khoảnh khắc khó có thể lên kế hoạch hoặc chủ động sắp đặt.

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Tham quan Bảo tàng Lưu trữ Quốc gia Mỹ là hoạt động cuối của ông Tập tại xứ cờ hoa trong chuyến thăm lần này. Ảnh: AP.

Lúc rời bảo tàng, ông Trump bắt đầu nắm tay vợ. Bà Wood mô tả động tác ông chủ Nhà Trắng đưa tay nắm lấy tay bà Melania là cử chỉ “đột ngột”, trong khi cơ thể Đệ nhất phu nhân Mỹ “không thực sự thả lỏng và chủ động tiến lại gần”.

Bà Melania sau đó bước nhanh, gần sát chồng hơn một chút khi bước xuống cầu thang. Bà Wood đánh giá cử chỉ này mang tính thuận theo ý chồng.

“Ông ấy nắm lấy tay bà ấy, còn bà ấy chủ động xử lý tình huống”, bà Wood nói.

Sau khi hai nhà lãnh đạo chào tạm biệt, ông Trump và bà Melania tiếp tục nắm tay khi đi về phía ô tô. Wood nhận xét cử chỉ này trông thoải mái hơn lúc mới đến.

“Đó là cái nắm tay tự nhiên hơn nhiều. Tuy nhiên, nếu quan sát ngôn ngữ cơ thể của họ, vẫn có thể thấy sự căng thẳng”, nữ chuyên gia nhận định.

Trước đó, chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Lillian Glass, có kinh nghiệm phân tích hành vi trong các vụ án tại tòa, cho biết bữa tiệc cấp nhà nước tối 24/9 cũng cho thấy một số dấu hiệu về cách hai nhà lãnh đạo tương tác với nhau. Theo bà, ngôn ngữ cơ thể của ông Tập và ông Trump mang đến cảm giác giữa hai người có sự kết nối.

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