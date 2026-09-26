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Sức khỏe

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Mỗi năm thế giới có khoảng 59.000 người tử vong vì bệnh dại

Huỳnh Thủy

TPO - Mỗi năm, khoảng 59.000 người trên thế giới tử vong vì bệnh dại.

Ngày 26/9, Bộ Y tế phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ mít tinh và diễn tập liên ngành phòng, chống bệnh dại cấp quốc gia năm 2026, hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại (28/9).

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Lễ mít tinh thu hút rất đông các đại biểu đến từ 34 tỉnh, thành trên cả nước.

Phát biểu tại lễ mít tinh, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh - Bộ Y tế Võ Hải Sơn cho biết, mắc bệnh dại gần như chắc chắn gây tử vong khi đã xuất hiện triệu chứng. Tuy nhiên, người bị phơi nhiễm có thể được bảo vệ nếu xử trí vết thương đúng và tiêm phòng kịp thời.

Trên thế giới, mỗi năm khoảng 59.000 người tử vong do bệnh dại tại hơn 150 quốc gia, khoảng 40% nạn nhân là trẻ em dưới 15 tuổi. Tại Việt Nam, năm 2025 ghi nhận 77 trường hợp tử vong. Trong 9 tháng đầu năm 2026, con số này là 55 trường hợp. Năm 2025, hơn 1 triệu người phải tiêm phòng dại sau phơi nhiễm. Chi phí mua vaccine và huyết thanh kháng dại hơn 2.000 tỷ đồng, gấp 3 lần giai đoạn 2017 - 2021.

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Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh - Bộ Y tế Võ Hải Sơn phát biểu tại lễ mít tinh.

Theo ông Võ Hải Sơn, nhiều trường hợp tử vong liên quan đến việc không tiêm vaccine, tiêm muộn, xử trí vết thương chưa đúng hoặc sử dụng các biện pháp điều trị chưa được khoa học chứng minh. Việc tiếp cận dịch vụ dự phòng tại một số địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa cũng còn khó khăn.

Ngành y tế đề nghị các địa phương đẩy mạnh truyền thông để người dân biết cần rửa kỹ vết thương bằng xà phòng và nước, đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, tiêm phòng; tuyệt đối không tự điều trị hoặc dùng biện pháp chưa được chứng minh thay thế vaccine. Các địa phương cần rà soát mạng lưới điểm tiêm, bảo đảm người dân, nhất là trẻ em, người nghèo và người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có thể tiếp cận vaccine và huyết thanh kháng dại kịp thời.

Mục tiêu của Việt Nam là đến năm 2030 không còn người tử vong do bệnh dại lây truyền từ chó, mèo. Để đạt mục tiêu này, ông Sơn cho rằng cần đồng thời kiểm soát nguồn bệnh trên động vật và bảo vệ kịp thời người bị phơi nhiễm, với sự phối hợp giữa ngành Y tế và Nông nghiệp - Môi trường theo cách tiếp cận “Một sức khỏe”.

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Tình huống mô phỏng xử lý vết thương, tiêm phòng khi bị chó cắn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn cho biết, tỉnh xác định phòng, chống bệnh dại không phải nhiệm vụ riêng của một ngành mà cần sự phối hợp của chính quyền, các ngành và cộng đồng. Đắk Lắk sẽ tiếp tục tăng cường quản lý đàn chó, mèo, tiêm phòng, giám sát nguy cơ; củng cố phối hợp giữa ngành Y tế và Nông nghiệp - Môi trường, đồng thời tạo điều kiện để người dân tiếp cận các biện pháp dự phòng sau phơi nhiễm.

Ngay sau lễ mít tinh, đoàn xe diễu hành tuyên truyền phòng, chống bệnh dại trên các tuyến đường trung tâm phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Ban tổ chức đồng thời diễn tập xử lý tình huống chó nghi dại cắn người, tiêm vaccine cho chó, mèo; người dân bị phơi nhiễm đến tiêm phòng và xử lý ổ dịch sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính.

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#Đắk Lắk #bệnh dại #phòng ngừa #vaccine #tử vong #Việt Nam

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