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Giải trí

Phạm Băng Băng có cảnh 18+ quá táo bạo

Minh Vũ

TPO - Phim mới của Phạm Băng Băng mang tên "Nhật ký của ông già điên" xoay quanh chủ đề tình cảm cấm kỵ. Vì vậy, những cảnh trong phim khiến khán giả khó chấp nhận.

Trang QQ đưa tin phim điện ảnh Nhật ký của ông già điên (Diary of a Mad Old Man) do Phạm Băng Băng đóng chính chưa chính thức ra mắt, chỉ trình chiếu tại các liên hoan phim như Toronto, Busan và Tokyo. Tuy nhiên, một số đoạn trích đã xuất hiện trên mạng xã hội, bị chỉ trích vì mô tả mối quan hệ trái luân thường đạo lý.

Bị chê "như phim cấp ba"

Phạm Băng Băng thủ vai Satsuko, con dâu của nhà tư bản bị bại liệt. Ông Utsugi (Lily Franky đóng) bị xuất huyết não, phải nằm liệt giường được con dâu Satsuko tới chăm sóc, giúp phục hồi chức năng. Mặc dù bất lực, ông vẫn coi con dâu trẻ trung và quyến rũ của mình là đối tượng của ham muốn.

Ông tôn thờ đôi chân của Satsuko và cảm thấy thích thú khi chạm vào và hôn chúng, thậm chí còn vui vẻ trước sự khinh miệt và ngược đãi của cô. Khi sức khỏe thể chất của ông dần hồi phục, những ham muốn bên trong trỗi dậy và ông có một nỗi ám ảnh méo mó nảy sinh dưới sự chăm sóc của con dâu.

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Bộ phim tập trung khai thác các chủ đề về tuổi già, ham muốn và sức sống.

Phim sử dụng kỹ thuật quay tiết chế để khắc họa sự căng thẳng bị kìm nén, mối quan hệ cấm kỵ mập mờ giữa hai nhân vật. Mặc dù không có cảnh khỏa thân rõ ràng, nhưng hình ảnh ẩn dụ như "ăn chân" cũng gây tranh luận khi hai nhân vật có vai trò là cha chồng và con dâu.

Phim muốn khắc họa sự giằng xé về mặt đạo đức và dục vọng trong những ngày tháng cuối đời của một người già. Ông Utsugi coi con dâu như điểm tựa tinh thần cuối cùng của mình. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nhật Bản Tanizaki Junichiro. Ngay truyện gốc đã gây tranh cãi rất lớn chứa đựng những mô tả tâm lý méo mó và bệnh hoạn.

Một số khán giả khó chấp nhận việc Phạm Băng Băng đóng cảnh mập mờ quyến rũ với một nam nghệ sĩ lớn tuổi (trong phim, nhân vật cha chồng hơn 70 tuổi). Trên các trang mạng xã hội, khán giả bình luận chủ đề dục vọng gây tranh cãi của phim thực chất chỉ phục vụ mục đích để tham dự một số liên hoan phim, không có tính nhân văn, cũng khó được công chiếu rộng rãi.

Tạo hình của nhân vật Satsuko cũng nhận chỉ trích khi không mặc áo ngực, mặc áo sơ mi rộng... đây đều là những trang phục dễ khiến đối phương cảm nhận được sự quyến rũ giới tính, dù đó là cha chồng của cô. Vì vậy, nhiều người khó chấp nhận vai diễn mới của Phạm Băng Băng, cho rằng bộ phim này không khác gì phim cấp ba.

"Trong Nhật ký của ông già điên, vai của Phạm Băng Băng sẽ làm đảo lộn thế giới quan của mọi người. Không chỉ có cảnh nhìn trộm khi đang tắm, còn có cả cảnh khiến hình tượng nữ thần một thời giờ đã sụp đổ hoàn toàn", "Phim này của Phạm Băng Băng còn táo bạo hơn cả Lạc lối ở Bắc Kinh năm xưa", nhiều khán giả cho rằng việc lựa chọn vai diễn Satsuko của Phạm Băng Băng quá táo bạo.

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Phim gây tranh cãi vì miêu tả mối quan hệ cấm kỵ giữa bố chồng và nàng dâu.

Nỗ lực trở lại phim ảnh của Phạm Băng Băng

Bên cạnh những lời chỉ trích, cũng có người cho rằng các tác phẩm điện ảnh của Nhật Bản luôn khai thác tình cảm cấm kỵ của con người ở mức độ riêng tư nhất, miêu tả những góc tối trần trụi trong bản chất của mỗi người.

Đạo diễn Vương Dĩnh (Wayne Wang) nêu quan điểm bộ phim nói về sự kết nối giữa con người, điều quý giá trong thế giới hỗn loạn ngày nay.

Nhà sản xuất giải thích thêm phim trình bày các bài tập kéo giãn phục hồi chức năng theo đúng tiêu chuẩn khoa học, còn góc nhìn thêm màu sắc sắc dục là xuất phát từ trí tưởng tượng chủ quan của nhân vật bố chồng. Ông phóng đại sự chăm sóc thông thường thành những tưởng tượng khiêu dâm.

Mới đây, Phạm Băng Băng gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc nhận giải Thành tựu đặc biệt (Special Tribute Award) tại Liên hoan phim quốc tế Toronto lần thứ 51.

Ông Cameron Bailey - CEO liên hoan phim Toronto - đặc biệt khen ngợi: "Helen Mirren và Phạm Băng Băng mang đến những màn trình diễn táo bạo, cuốn hút tại kỳ liên hoan năm nay, tiếp nối những di sản nghệ thuật mang tính biểu tượng của họ".

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Phạm Băng Băng chia sẻ cô không muốn từ bỏ diễn xuất. Vì vậy, nữ diễn viên chấp nhận những vai diễn khó, gây tranh cãi.

Phạm Băng Băng bị cấm sóng từ năm 2018 sau khi vướng bê bối tài chính. Cô trốn thuế và bị phạt số tiền lớn lên tới 883 triệu NDT (128 triệu USD), Phạm Băng Băng đã bị liệt vào danh sách đen và bị cấm hoạt động nghệ thuật.

Trong 8 năm qua, Phạm Băng Băng không từ bỏ, tích cực tham gia các dự án điện ảnh ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, được Malaysia mời làm đại sứ du lịch.

Đến năm 2025, Phạm Băng Băng giành Ảnh hậu Kim Mã 2025 với tác phẩm Địa mẫu. Đây là lần thứ hai cô được vinh danh tại Kim Mã sau giải Nữ phụ năm 2007 với Tâm trung hữu quỷ. Phạm Băng Băng không có mặt tại lễ trao giải, đạo diễn Trương Cát An gọi điện cho cô ngay tại sân khấu. Nữ diễn viên bật khóc khi đang trò chuyện.

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#Nhật ký của ông già điên #Phạm Băng Băng #Diary of a Mad Old Man #phim của Phạm Băng Băng #phạm băng băng bị cấm sóng

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