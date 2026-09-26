Phiên dịch viên Asiad quá đẹp trai khiến khán giả mất tập trung

TPO - Nam phiên dịch viên đội tuyển bóng chày quốc gia Hàn Quốc tham dự Asiad Aichi-Nagoya 2026 gây sốt mạng xã hội vì vẻ ngoài điển trai như bước ra từ màn ảnh.

Ngày 21/9 diễn ra trận bóng chày giữa đội tuyển Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) tại vòng bảng Đại hội Thể thao châu Á Aichi-Nagoya 2026 (Asiad 20).

Mặc dù đội nhà thua đậm, khán giả và truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) dường như bị phân tâm bởi một nhân vật bên lề.

Ngày 24/9, tờ China Times gây chú ý với bài viết có tiêu đề: "Tôi tưởng anh ấy là nam chính phim truyền hình: Nam phiên dịch cho Hàn Quốc tại Asiad là ai mà trở thành hiện tượng mạng”.

Nam phiên dịch viên gây sốt chỉ với một khoảnh khắc ống kính máy quay lướt qua.

Nội dung bài viết tập trung vào ngoại hình của phiên dịch viên làm việc cùng đội tuyển quốc gia dưới sự dẫn dắt của HLV Ryu Ji Hyun.

“Trận đấu bóng chày giữa Đài Loan và Hàn Quốc diễn ra ngày 21/9. Ngoài trận đấu hấp dẫn thu hút sự chú ý, phiên dịch viên của đội tuyển Hàn Quốc bất ngờ lọt vào mắt khán giả nhờ vẻ ngoài đặc biệt điển trai. Nhiều cư dân mạng nhầm anh với cảnh trong phim truyền hình Hàn Quốc, chụp màn hình từ chương trình phát sóng và kháo nhau: 'Anh ấy là ai vậy?'. Người đàn ông điển trai đó là Baek Deok Yeol, nhân viên của Liên đoàn Bóng chày Hàn Quốc (KBO)”, China Times viết.

Baek xuất hiện trên sóng truyền hình trong trận đấu đầu tiên của bảng B diễn ra ngày 21/9, khi Hàn Quốc đánh bại Đài Loan với tỷ số 5-0.

Hình ảnh nam phiên dịch viên mặc đồng phục, cầm sổ tay và sở hữu góc nghiêng đặc biệt điển trai gây ấn tượng mạnh mẽ. Khán giả sau khi phát hiện Baek liên tục để lại bình luận muốn máy quay truyền hình hướng về anh một lần nữa.

“Vì vẻ ngoài quá nổi bật của anh, sự quan tâm dành cho trận đấu dần biến mất. Khán giả chỉ chờ xem khi nào máy quay lại hướng về anh. Khi thành viên ban huấn luyện che khuất tầm nhìn, cư dân mạng còn đùa: ‘Có thể tránh sang một bên được không? Anh đang che mất người đẹp trai kia rồi’”, trích bài báo.

Nhân viên của Liên đoàn Bóng chày Hàn Quốc bất ngờ gây sốt khi xuất hiện tại Asiad.

Tờ báo đưa thông tin Baek Deok Yeol làm việc với vai trò quản lý và phiên dịch cho HLV trưởng đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Anh chỉ là người bình thường sở hữu ngoại hình nổi bật, không phải diễn viên hay người mẫu.

Trong khi đó, UDN (Đài Loan) cho biết Baek Deok Yeol cao 1,8 m. Anh từng là đại sứ marketing dành cho sinh viên của KBO năm 2017, sau đó gia nhập KBO với tư cách thực tập sinh năm 2019.

Theo Yonhap, Baek Deok Yeol được thăng chức từ nhân viên lên chuyên viên trong đợt tái cơ cấu KBO năm 2024.