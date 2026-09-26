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Pháp luật

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Vì sao cựu thuộc cấp của bà Nguyễn Thị Kim Tiến khắc phục xong 29 tỷ nhưng không được đề nghị giảm án?

Hoàng An

TPO - Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó Vụ trưởng Vụ trang thiết bị công trình y tế, Bộ Y tế) cho rằng thân chủ khắc phục xong hơn 29 tỷ đồng nhưng không được đề nghị giảm án là thiệt thòi, Viện Kiểm sát đối đáp đã nêu lý do.

Nộp đủ tiền khắc phục nhưng không được đề nghị giảm án không tương xứng?

Ngày 26/9, Viện kiểm sát nêu quan điểm luận tội đã đề nghị giảm án cho 6 trong tổng số 10 bị cáo trong vụ án “tham nhũng, gây thất thoát” hơn 800 tỷ đồng xảy ra tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức.

Những người được Viện Kiểm sát đề nghị Tòa cấp phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo, giảm án gồm các bị cáo: Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế); Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm, Bộ Y tế); Trần Văn Sinh (cựu Trưởng Phòng kỹ thuật dự toán, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm); Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng SHT); Hoàng Xuân Hiệp (cựu Trưởng phòng Kinh tế phát triển đô thị, Viện Kinh tế xây dựng); Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sao Nam Sông Hồng).

Trái lại, các bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế); Nguyễn Kim Trung (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm); Lê Văn Cư (cựu Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng); Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó Vụ trưởng Vụ trang thiết bị công trình y tế, Bộ Y tế) không được đề nghị giảm án dù đã khắc phục từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng.

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Các bị cáo tại phiên tòa.

Đáng chú ý, như bị cáo Nguyễn Doãn Tú được cấp phúc thẩm xác định đã nộp đủ khoản bồi thường hơn 29 tỷ đồng. Bị cáo này có đơn xin xét xử vắng mặt do mắc bệnh, không đảm bảo sức khỏe tham gia phiên tòa.

Bào chữa cho ông Tú, luật sư cho rằng thân chủ đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ dân sự nhưng không được Viện Kiểm sát đề nghị giảm án là thiệt thòi.

Luật sư cho hay, ông thân chủ của mình đã nghỉ hưu, hiện sống bằng lương hưu. Để có hơn 29 tỷ đồng khắc phục hậu quả trong giai đoạn phúc thẩm, gia đình phải vay mượn, kể cả vay ngân hàng.

Theo luật sư, trong các vụ án gây thất thoát, lãng phí, chính sách pháp luật ưu tiên thu hồi tối đa tài sản. Vì vậy, nỗ lực khắc phục toàn bộ hậu quả của ông Tú cần được xem xét khi quyết định hình phạt.

Trường hợp khác là cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, dù đã nộp khắc phục xong 108 tỷ đồng nhưng Viện Kiểm sát đề nghị giảm mức án từ 6 – 12 tháng tù. Luật sư bào chữa của bà Tiến cho biết, mức đề nghị này chưa tương xứng với những tình tiết mới, đặc biệt khi bà đã nộp đủ tiền.

Các luật sư khi bào chữa cho các bị cáo khác đã nêu quan điểm, họ thực hiện hai dự án trong bối cảnh chịu áp lực lớn về tiến độ, với mong muốn sớm đưa bệnh viện vào hoạt động đã có những sai phạm không thể tránh.

Ngoài ra, luật sư cũng đề nghị xem xét lại cách tính thiệt hại trong thời gian dự án chậm tiến độ, trong đó có giai đoạn 2021 - 2023 chịu ảnh hưởng của Covid-19.

Viện kiểm sát nêu lý do không đề nghị giảm án

Đối đáp phần bào chữa của luật sư, Viện Kiểm sát nhấn mạnh việc khắc phục hậu quả là một trong các tình tiết được xem xét, nhưng mức án còn phụ thuộc vai trò, tính chất hành vi và hậu quả của vụ án.

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Đại diện Viện Kiểm sát.

Như trường hợp ông Nguyễn Doãn Tú, Viện Kiểm sát cho biết, họ ghi nhận việc khắc phục đủ tiền và có thêm các tình tiết giảm nhẹ. Tuy nhiên, hậu quả của toàn vụ án đặc biệt lớn, khoảng 80% chưa được khắc phục, ông Tú giữ vai trò cao hơn một số bị cáo khác và bị xét xử trong khung hình phạt 10 - 20 năm tù. Viện Kiểm sát do đó, chưa có căn cứ giảm thêm hình phạt hoặc cho ông Tú hưởng án treo.

Ở cấp sơ thẩm, ông Nguyễn Doãn Tú bị phạt mức án chỉ 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Theo viện Kiểm sát, trong vụ án trừ bà Tiến, hầu hết bị cáo có kiến thức chuyên môn về xây dựng cơ bản. Người giữ chức vụ thấp nhất cũng là trưởng hoặc phó phòng, những người khác giữ chức trưởng ban, phó ban hoặc phó giám đốc.

Với quy mô thiệt hại và trách nhiệm lớn, Viện Kiểm sát cho rằng không có bị cáo nào được coi là có vai trò không đáng kể.

Đối với các nội dung kháng cáo đề nghị dỡ phong tỏa, kê biên tài sản, Viện Kiểm sát bác đề nghị, yêu cầu giữ nguyên để đảm bảo công tác thi hành án.

Tòa sẽ tuyên án các bị cáo chiều 30/9 !

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#Nguyễn Thị Kim Tiến #Vụ bà Nguyễn Thị Kim Tiến #Bộ trưởng Bộ Y tế #Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến #Giảm án

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