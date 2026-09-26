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Hà Nội tổng kiểm tra phòng cháy chữa cháy nhà xưởng, kho bãi

Trần Hoàng

TPO - Hà Nội tổ chức đợt cao điểm tổng kiểm tra, rà soát, thống kê, lập danh mục toàn bộ công trình, nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thành phố.

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về tổ chức tổng kiểm tra, rà soát, thống kê và xử lý các công trình, nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thành phố.

Kế hoạch nhằm tổng rà soát, đánh giá thực trạng và lập đầy đủ danh sách các công trình, nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa có vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng dẫn đến vi phạm về PCCC; phân loại, xác định cụ thể từng hành vi vi phạm, mức độ nguy hiểm, tình trạng pháp lý, biện pháp xử lý đã thực hiện và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

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Liên tiếp các vụ cháy kho xưởng diễn ra trong thời gian gần đây trên địa bàn Hà Nội

Trên cơ sở rà soát, xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai đồng bộ các biện pháp quyết liệt để xử lý dứt điểm các vi phạm theo ngành, lĩnh vực quản lý; trước mắt tập trung xử lý ngay các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, vi phạm nghiêm trọng, cơ sở đã có quyết định đình chỉ, áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước nhưng vẫn hoạt động; xây dựng phương án xử lý tình huống để sẵn sàng ứng phó khi có cháy nổ xảy ra.

Việc xử lý phải bảo đảm nguyên tắc "Rõ cơ sở, rõ vi phạm, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ biện pháp, rõ kết quả". Thiết lập cơ chế theo dõi, kiểm tra, giám sát thường xuyên; đưa kết quả xử lý các công trình, cơ sở vi phạm vào đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng tháng của địa phương, người đứng đầu và cán bộ được phân công phụ trách.

Kế hoạch được thực hiện theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 là tổng rà soát, thống kê toàn bộ các đối tượng thuộc phạm vi Kế hoạch trên địa bàn từng xã, phường, hoàn thành trước ngày 30/9/2026.

Giai đoạn 2 là phân loại và tổ chức tập trung xử lý. Trên cơ sở kết quả rà soát, các đơn vị xác định cụ thể cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, biện pháp xử lý và lộ trình thực hiện đối với từng trường hợp, bảo đảm xử lý dứt điểm, triệt để các công trình, cơ sở thuộc diện phải xử lý trong quý II/2027.

UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị cung cấp nước sạch trên địa bàn Thành phố khẩn trương hoàn thành việc tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng hợp đồng cung ứng dịch vụ nước đối với 100% cơ sở, công trình vi phạm nêu trên; trên cơ sở kết quả rà soát, thực hiện ngay việc giảm, ngừng cung cấp nước đối với các công trình đã ký kết hợp đồng không đúng quy định của pháp luật.

Phối hợp UBND cấp xã tổ chức rà soát các công trình xây dựng không phép, sai phép, sai quy hoạch, sai công năng, vi phạm trật tự xây dựng; đôn đốc, hướng dẫn UBND cấp xã trong việc xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng.

Hà Nội cũng yêu cầu Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra, phúc tra công tác quản lý trật tự xây dựng; kiến nghị xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân để phát sinh công trình vi phạm mới; tổ chức kiểm tra đột xuất về PCCC (nội dung kiểm tra theo thẩm quyền) đối với các cơ sở dấu hiệu vi phạm pháp luật, có đơn khiếu nại, tố cáo về vi phạm pháp luật liên quan đến phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định.

Đối với nguồn gốc đất, Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp UBND cấp xã xác định rõ nguồn gốc, mục đích sử dụng đất, thời điểm sử dụng, tình trạng giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với từng trường hợp; hướng dẫn rà soát, xác định tình trạng pháp lý về đất đai đối với các công trình, nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, kết luận việc sử dụng đất đúng/không đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

Công an Thành phố xây dựng nội dung, tiêu chí rà soát về PCCC; chịu trách nhiệm tổ chức rà soát, chủ trì kiểm tra, xử lý đối với các tồn tại trong công tác PCCC theo phân cấp. Tổng kiểm tra, rà soát đối với các công trình, cơ sở vi phạm quy định về PCCC, công tác quản lý về an ninh trật tự, quản lý cư trú tại các công trình đặc biệt là các cơ sở đã có quyết định đình chỉ nhưng vẫn hoạt động, cơ sở còn nhiều tồn tại vi phạm về PCCC...

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#Kiểm tra PCCC #Xây dựng Hà Nội #Vi phạm đất đai #Quản lý trật tự xây dựng #Xử lý vi phạm #Vi phạm PCCC #nhà xưởng #kho bãi vi phạm

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