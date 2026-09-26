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Sửa chữa sạt trượt trên quốc lộ 14 sau 3 năm chờ đợi

Thái Lâm

TPO - Sau 3 năm xảy ra sự cố sạt trượt mái taluy âm trên quốc lộ 14, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng, dự án sửa chữa, khắc phục dự kiến được triển khai từ tháng 10/2026, với tổng mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng.

Ngày 26/9, thông tin từ Công ty BOT và BT Đức Long Đắk Nông - đơn vị quản lý tuyến quốc lộ 14 cho biết: Đơn vị này sẽ khởi công dự án sửa chữa, khắc phục sự cố sạt trượt mái taluy âm trên tuyến quốc lộ này.

Theo kế hoạch, đơn vị sẽ triển khai thi công trong tháng 10/2026 và hoàn thành vào tháng 5/2027. Thời gian thực hiện dự kiến khoảng 270 ngày.

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Điểm sạt trên quốc lộ 14 dài khoảng 300m.

Đơn vị quản lý tuyến cũng cho biết, sẽ tập trung nhân lực, thiết bị và phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn giao thông trong quá trình thi công.

Trước đó, sự cố xảy ra vào sáng 2/8/2023 tại khu vực Quốc lộ 14 qua phường Bắc Gia Nghĩa (trước đây là phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông). Khi đó, mái taluy âm bị sạt trượt trên chiều dài khoảng 300m, ảnh hưởng đến 17 hộ dân sinh sống phía dưới.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định gần 1.500m² đất thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại khu vực này bị sụt, trượt hoàn toàn. Việc triển khai dự án nhằm xử lý dứt điểm sự cố, bảo đảm an toàn công trình và giao thông trên quốc lộ 14, đồng thời góp phần ổn định khu vực dân cư phía dưới mái taluy.

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#quốc lộ 14 #sạt trượt #Đắk Nông #khắc phục sạt trượt #an toàn giao thông

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