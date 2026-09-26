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Bao giờ các 'điểm đen' ngập nước ở trung tâm Đồng Nai hết cảnh cứ mưa là ngập?

Văn Quân

TPO - Nhiều năm qua, một số điểm trên các tuyến giao thông huyết mạch ở khu vực trung tâm TP Đồng Nai vẫn thường xuyên ngập sâu mỗi khi mưa lớn. Nước tràn từ nhiều hướng, chảy xiết, rút chậm, không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân.

Mưa lớn, 'điểm đen' thành biển nước

Một trong những khu vực thường xuyên xảy ra ngập là ngã ba Phát Triển, nút giao quốc lộ 1A với đường Hoàng Văn Bổn, thuộc phường Long Bình, TP Đồng Nai.

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Hình ảnh ghi lại 'thác nước' đổ từ quốc lộ 1A xuống đường Hoàng Văn Bổn trôi cả người, chiều ngày 22/9.

Theo ghi nhận, đường Hoàng Văn Bổn qua khu vực này khá nhỏ, hẹp. Hệ thống thoát nước chưa tạo được sự đồng bộ, khiến lượng nước từ khu dân cư và các tuyến đường xung quanh dồn về mặt đường khi mưa lớn. Tại khu vực tiếp giáp Quốc lộ 1A, dù đã được đầu tư các cống thoát nước và mở rộng một số khe thu nước, tình trạng ngập vẫn tái diễn.

Đáng chú ý, trong trận mưa lớn ngày 22/9, khu vực này nhanh chóng ngập sâu. Nước từ nhiều hướng đổ về, tạo thành dòng chảy mạnh trên mặt đường. Một số người điều khiển xe máy khi đi qua khu vực ngập đã bị ngã do nước chảy xiết. Điều đáng nói, từ khu vực Quốc lộ 1A đến tuyến kênh, suối thoát nước chỉ cách nhau vài trăm mét, nhưng nước vẫn không thể thoát kịp khi mưa lớn.

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Dù tại giao lộ quốc lộ 1A và đường Hoàng Văn Bổn (ngã ba Phát Triển) có nhiều nắp cống theo dạng lưới để thoát nước nhưng khi mưa lớn rác bủa vây nắp cống, cùng với đó, đường Hoàng Văn Bổn có địa hình dốc, mặt quốc lộ thiếu lỗ thoát nước vào cống nên lượng nước hầu hết chảy trên mặt đường.

Ông Bùi Văn Dự (phường Long Bình) cho biết, ông đã sinh sống tại khu vực ngã ba Phát Triển gần 20 năm và chứng kiến tình trạng ngập diễn ra gần như thường xuyên khi mưa lớn.

“Cứ mưa lớn là khu vực này ngập, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân. Nước thường phải mất khoảng 30 - 40 phút mới rút hết”, ông Dự nói.

Theo ông Dự, một trong những nguyên nhân khiến nước thoát chậm là hệ thống cống dẫn nước về suối Săn Máu. Khi mưa lớn, rác theo dòng nước trôi về làm ùn ứ tại các miệng cống, khiến khả năng tiêu thoát nước bị hạn chế.

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Khu vực ngã ba Phát Triển có lắp đường ống thoát nước tuy nhiên lượng nước dồn cống thoát nước gom về ống cống hạn chế, hầu hết nước mưa chảy tràn trên mặt đường.

Từ thực tế này, ông Dự cho rằng, cần thường xuyên khơi thông cống rãnh, đồng thời nghiên cứu đầu tư hoàn chỉnh hệ thống thoát nước từ khu dân cư, Quốc lộ 1A đến suối Săn Máu để hạn chế tình trạng ngập tái diễn.

Nhiều điểm ngập, nước rút chậm

Không chỉ ngã ba Phát Triển, một điểm ngập khác cũng thường xuyên xuất hiện trên Quốc lộ 1A, đoạn qua khu vực Bệnh viện Nhi Đồng Nai (phường Tam Hiệp, TP. Đồng Nai)

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Điểm ngập quốc lộ 1A đoạn qua Bệnh viện Nhi Đồng Nai, chiều ngày 22/9.

Theo người dân, mỗi khi xuất hiện những trận mưa lớn, nước nhanh chóng dâng trên mặt đường. Có thời điểm phải mất khoảng 40 - 60 phút nước mới rút, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và các phương tiện lưu thông qua khu vực.

Ông Lê Thu (phường Tam Hiệp) cho biết, ông đã sống tại khu vực này hơn 10 năm. Từ khi chuyển đến đây, tình trạng ngập đã xảy ra thường xuyên mỗi khi mưa lớn. Theo ông Thu, những năm gần đây, sau khi hệ thống cống thoát nước tại khu vực được đầu tư, tình trạng ngập vẫn chưa được giải quyết, thậm chí có thời điểm nước rút lâu hơn trước.

"Hệ thống cống dẫn nước từ bệnh viện và khu dân cư ra tuyến cống chính ngoài đường có thể chưa đáp ứng được lượng nước lớn khi mưa. Trong khi đó, các cửa thu nước nhỏ, khi rác bị cuốn vào dễ gây ùn ứ, làm giảm khả năng thoát nước. Đơn vị môi trường đô thị vẫn thường xuyên nạo vét, nhưng cơ bản tình trạng ngập chưa được giải quyết dứt điểm. Cứ mưa lớn là người dân lại lo ngập”, ông Thu nói.

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Hiện trạng các điểm thoát nước tại điểm ngập sâu quốc lộ 1 đoạn qua Bệnh viện Nhi Đồng Nai dù có biển cấm đổ rác nhưng quanh khu vực cống thoát nước luôn 'ngập' rác.

Người dân kiến nghị cơ quan chức năng cần rà soát tổng thể hệ thống thoát nước tại các khu vực thường xuyên ngập; xác định rõ những điểm nghẽn trong quá trình thu gom, tiêu thoát nước để có giải pháp xử lý căn cơ, thay vì chỉ khắc phục cục bộ sau mỗi trận mưa.

Thực tế, tại ngã ba Phát Triển và khu vực Quốc lộ 1A qua Bệnh viện Nhi Đồng Nai cho thấy, việc đầu tư cống thoát nước chưa đồng nghĩa với việc chấm dứt ngập úng nếu toàn bộ hệ thống tiêu thoát chưa được kết nối và tính toán đồng bộ.

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Khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Bệnh viện Nhi Đồng Nai dù có hệ thống thoát nước nhưng tình trạng ngập vẫn tái diễn khi mưa lớn.

Trong bối cảnh đô thị ngày càng phát triển, diện tích bê tông hóa tăng, lượng nước mặt tập trung nhanh hơn sau mỗi trận mưa lớn, việc xử lý những “điểm đen” ngập nước không chỉ là câu chuyện giao thông mà còn liên quan trực tiếp đến chất lượng sống của người dân.

Nếu những điểm nghẽn trong hệ thống thoát nước không được xử lý căn cơ, những tuyến đường vốn là huyết mạch giao thông sẽ tiếp tục trở thành những “biển nước” mỗi khi mưa lớn, kéo theo nguy cơ mất an toàn cho người đi đường và làm gián đoạn sinh hoạt của người dân.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đồng Nai, qua các trận mưa vừa qua, nhiều tuyến đường trên địa bàn xuất hiện tình trạng ngập cục bộ. Tại đường Đồng Khởi, các điểm được ghi nhận gồm khu vực trước Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, trước trụ sở Sở NN&MT TP Đồng Nai và khu vực ngã ba Trảng Dài.

Ngoài ra, đường Nguyễn Văn A, đường Nguyễn Ái Quốc, Quốc lộ 1A, các khu vực trước Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, dốc Mẹ Bồng Con và đoạn qua khu vực chợ Hưng Lộc được ghi nhận có tình trạng ngập...

Nguyên nhân, theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai, các khu vực này xảy ra ngập do hệ thống thoát nước tiêu thoát không kịp, ảnh hưởng việc lưu thông của người dân và phương tiện.

Các địa phương và cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, rà soát các điểm ngập, theo dõi diễn biến mực nước và tổ chức cảnh báo, hướng dẫn giao thông tại những khu vực có nguy cơ mất an toàn.

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#Đồng Nai #Ngã 3 Phát triển #Đồng Khởi #ngập #bệnh viện nhi Đồng Nai #Tân Triều #hạ tầng #xây dựng trái phép #lấp kênh #mương #sai phạm

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