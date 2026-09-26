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Lạng Sơn:

Đề xuất xây Tháp vọng cảnh cao 70m trên sông Kỳ Cùng

Trọng Đảng

TPO - Tỉnh Lạng Sơn giao cho các sở, ngành xem xét đề xuất xây dựng Tháp vọng cảnh bên sông Kỳ Cùng, cao khoảng 70m, sức chứa tối đa 200 người cùng thời điểm. Dự án có mục tiêu phục vụ người dân, du khách tham quan, ngắm cảnh tại trung tâm tỉnh Lạng Sơn.

Theo phương án được nhà đầu tư đề xuất, Tháp vọng cảnh bên sông Kỳ Cùng dự kiến có chiều cao khoảng 70m, được thiết kế với sức chứa tối đa khoảng 200 người cùng thời điểm. Công trình sử dụng hệ thống thang máy để đưa người dân và du khách lên các khu vực tham quan, ngắm cảnh trên tháp.

Không gian bên trong dự kiến được bố trí nhiều khu chức năng, trong đó có khu vực trưng bày sản phẩm văn hóa và khu vực dịch vụ. Việc kết hợp không gian ngắm cảnh với các hoạt động văn hóa, dịch vụ được đặt trong định hướng tạo thêm điểm đến tại khu vực trung tâm Lạng Sơn.

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Hình ảnh Tháp vọng cảnh bên sông Kỳ Cùng được nhà đầu tư thiết kế trình Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Với thiết kế, nhà đầu tư đưa ra hai phương án xây dựng. Phương án thứ nhất là xây dựng Tháp vọng cảnh kết hợp với cầu kính đi bộ qua sông Kỳ Cùng. Phương án thứ hai là xây dựng Tháp vọng cảnh trực tiếp trên dòng sông Kỳ Cùng.

Cả hai phương án đều được đề xuất thực hiện theo hình thức xã hội hóa. Nhà đầu tư tự bố trí, cân đối huy động nguồn vốn để xây dựng công trình, không sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Sau khi có đề xuất của nhà đầu tư, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh vừa yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu đề xuất, chủ động hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục pháp lý về thiết kế công trình. Trong quá trình xem xét, các cơ quan chức năng phải chú ý đến hiệu quả đầu tư, bảo đảm dự án phù hợp quy hoạch của tỉnh và thực hiện đúng các quy định pháp luật theo thẩm quyền.

Nhà đầu tư được yêu cầu chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ đầu tư để gửi cơ quan chức năng thẩm duyệt.

Theo lãnh đạo tỉnh, phương án xây dựng cụ thể chưa được quyết định ở thời điểm này. Việc lựa chọn phương án sẽ được xem xét sau khi nhà đầu tư hoàn thành hồ sơ và các thủ tục đầu tư liên quan.

Đề xuất xây dựng Tháp vọng cảnh được thực hiện trong bối cảnh Lạng Sơn đang xem xét khai thác không gian sông Kỳ Cùng để hình thành thêm các sản phẩm du lịch, dịch vụ tại khu vực trung tâm. Trước đó, tỉnh đã nghiên cứu phương án xây dựng cầu kính qua sông Kỳ Cùng, trong đó, một vị trí được đề xuất nằm cách cầu Đông Kinh khoảng 400m về phía thượng lưu và cách cầu Cửa Nam khoảng 120m về phía hạ lưu, khu vực lòng sông rộng khoảng 75m. Vị trí đề xuất xây dựng cầu kính và Tháp vọng cảnh đều nằm tại trung tâm đô thị tỉnh Lạng Sơn, gần phố đi bộ cùng các điểm văn hóa, du lịch tâm linh như đền Kỳ Cùng, chùa Thành…

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#Tháp vọng cảnh #Tháp vọng cản vên sông Kỳ cùng #Tỉnh ủy Lạng Sơn #cầu kinh sông Kỳ Cùng #UBND tỉnh Lạng Sơn

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