Ngân sách chi hơn 1.300 tỷ đồng xây kè chống sạt lở bờ sông ở Cần Thơ

TPO - Dự án kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Trà Nóc, TP. Cần Thơ có tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương, dự kiến hoàn thành năm 2028.

UBND TP. Cần Thơ vừa phê duyệt Dự án kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Trà Nóc - đoạn từ cầu Trà Nóc đến cầu Xẻo Mây, phường Thới An Đông. Dự án nhằm ngăn chặn sạt lở không tiếp tục mở rộng, lấn sâu vào nhà dân, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng, nhà ở của nhiều người dân, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

Bờ sông Trà Nóc là một trong những "điểm nóng" sạt lở tại Cần Thơ nhiều năm qua.

Công trình kè chống sạt lở trình dài hơn 1km, bê tông cốt thép, đỉnh kè cao 2,6m, kết hợp gia cố mái phía sông bằng thảm đá và vải địa kỹ thuật.

Tổng mức đầu tư dự án gần 1.326 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng gần 709 tỷ đồng, chi phí xây dựng hơn 431 tỷ đồng... Thời gian thực hiện dự án từ nay tới năm 2028.

Sông Trà Nóc là một trong những tuyến sông ‘nóng’ sạt lở tại Cần Thơ nhiều năm qua. Năm 2026, tình hình sạt lở khu vực này tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt, giao thông của người dân.

Từ đầu năm đến nay, phường Thới An Đông tiếp tục ghi nhận thêm nhiều điểm sạt lở trên tuyến sông Trà Nóc, với tổng chiều dài gần 1,1 km, ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân. Các điểm sạt lở đều nằm trên các tuyến giao thông quan trọng phục vụ sinh hoạt, sản xuất của người dân.