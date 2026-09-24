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Khoa học

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Xâm nhập mặn ở miền Tây có thể tương đương mùa khô lịch sử

Cảnh Kỳ

TPO - UBND tỉnh Vĩnh Long dẫn dự báo của cơ quan khí tượng dự báo, cuối năm nay và đầu năm tới, do tác động của El Nino, nền nhiệt tăng, trong khi lượng mưa giảm, hạn hán, xâm nhập mặn có nơi tương đương mùa khô 2015-2016 - năm hạn mặn gây thiệt hại nặng nề nhất trong nhiều thập kỷ.

UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, theo nhận định của cơ quan chuyên môn, tình hình thiên tai các tháng cuối năm 2026 trên địa bàn tỉnh có khả năng diễn biến rất phức tạp do tác động của hiện tượng El Nino.

Cụ thể, nền nhiệt độ trung bình của tỉnh ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, các tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027 có thể cao hơn từ 1,5-2,5 độ C. Tổng lượng mưa năm nay dự báo giảm khoảng 20-30% so với trung bình.

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Người dân Vĩnh Long đầu tư ao trữ nước ngọt để tưới cho vườn cây ăn trái vào mùa khô, chịu ảnh hưởng hạn, mặn.

Vĩnh Long là một trong các khu vực chịu ảnh hưởng rõ ràng nhất của xâm nhập mặn, đặc hiệt vào mùa khô sắp tới. Xâm nhập mặn sẽ đến sớm. Dự báo độ mặn 1‰ xuất hiện ở khu vực cách biển 25-30 km từ tháng 12/2026; có khả năng độ mặn 4‰ xuất hiện ở khu vực cách biển 25-30 km từ giữa tháng 11/2026 (tương đương mùa khô lịch sử năm 2019-2020).

Dự báo xâm nhập mặn sâu nhất ở mức tương đương mùa khô 2023-2024, riêng sông Hậu và sông Hàm Luông tương đương mùa khô 2015-2016 - năm hạn mặn gây thiệt hại nặng nề nhất trong nhiều thập kỷ. Đặc biệt, sẽ có trường hợp như một số năm gần đây khi nước mặn trên sông Hàm Luông xâm nhập sâu chảy ngược về sông Cửa Đại qua mũi Tân Phú...

Trước những nhận định trên, trong các tháng cuối năm 2026, UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các sở ngành, địa phương rà soát, cập nhật phương án ứng phó với từng loại hình thiên tai. Trong đó, chú trọng các kịch bản bão mạnh, mưa lớn, ngập lụt, sạt lở bờ sông, triều cường, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

Các địa phương cũng cần lưu ý đến kịch bản bão ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn tỉnh, như bão Linda (bão số 5 năm 1997), bão Durian (bão số 9 năm 2006); các kịch bản về hạn mặn tương ứng với lịch sử mùa khô 2015-2016 và 2019-2020.

Các sở ngành, địa phương cần xác định bảo vệ tính mạng nhân dân là yêu cầu cao nhất trong mọi tình huống. Kiểm tra thực tế phương án sơ tán khi có tình huống khẩn cấp. Kiểm tra, chuẩn bị điều kiện tại nơi trú tránh, bảo đảm các điều kiện thiết yếu. Không để người dân ở lại khu vực đã xác định có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Thường xuyên kiểm tra an toàn đê điều, công trình thủy lợi, công trình phòng, chống thiên tai, điểm sạt lở bờ sông, bờ biển và các hạ tầng thiết yếu. Có biện pháp xử lý ngay đối với công trình có nguy cơ mất an toàn nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai và sự cố công trình.

Đối với điểm sạt lở hoặc công trình có nguy cơ sự cố, phải có biển cảnh báo, xây dựng phương án sơ tán dân và bảo vệ tài sản. Chuẩn bị sẵn sàng vật tư, phương tiện và lực lượng để thực hiện phương châm “4 tại chỗ” khi thiên tai xảy ra.

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Vĩnh Long chỉ đạo thường xuyên kiểm tra an toàn đê điều, điểm sạt lở bờ sông...

UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các sở ngành, địa phương khẩn trương xây dựng, cập nhật phương án ứng phó hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn mùa khô 2026-2027, phù hợp từng vùng sản xuất.

Rà soát khả năng cấp nước cho sinh hoạt, sản xuất và nhu cầu thiết yếu; chủ động phương án trữ, điều tiết nước. Điều chỉnh lịch thời vụ, cơ cấu cây trồng, vật nuôi và hình thức sản xuất phù hợp với điều kiện nguồn nước và nguy cơ hạn, mặn.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn; nghiên cứu đề xuất đắp đập tạm đối với các tuyến sông, kênh, rạch chưa được đầu tư công trình khép kín trong trường hợp diễn biến xâm nhập mặn gay gắt, ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Thiết lập cơ chế thông tin, cảnh báo đến từng cộng đồng dân cư, vùng sản xuất; hướng dẫn người dân chủ động tích trữ nước và sử dụng nước tiết kiệm. Chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng trong điều kiện khô hạn; bảo vệ cây trồng, vật nuôi và các vùng sản xuất có nguy cơ thiệt hại cao…

Cảnh Kỳ
#xâm nhập mặn #Vĩnh Long #thiên tai #bão #hạn hán #sạt lở #biện pháp phòng chống

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