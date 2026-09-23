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Khoa học

KIOXIA EXCERIA BASIC 2TB: Tên 'Basic' nhưng không hề cơ bản

P.V

Ổ cứng SSD NVMe KIOXIA 2TB EXCERIA BASIC PCIe 4.0 là dòng ổ cứng thể rắn M.2 NVMe thuộc phân khúc phổ thông nhưng sở hữu hiệu năng cận cao cấp với tốc độ đọc 7.300 MB/s và ghi 6.800 MB/s. Sản phẩm được KIOXIA định vị như một giải pháp kinh tế để nâng cấp toàn diện cho các cỗ máy đang chạy SSD SATA hoặc PCIe 3.0 cũ, mang lại dung lượng dồi dào 2TB cho game thủ và người sáng tạo nội dung.

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Thiết kế mạch đơn mặt M.2 2280: Tối ưu không gian cho cả laptop mỏng nhẹ

KIOXIA EXCERIA BASIC 2TB sử dụng chuẩn kích thước M.2 Type 2280-S3-M với bảng mạch một mặt (single-sided), giúp giải phóng áp lực lắp đặt trên các thiết bị có không gian khe cắm ngặt nghèo.

Khác với nhiều ổ cứng 2TB trên thị trường phải xếp chip nhớ ở cả hai mặt trước và sau, thiết kế dồn toàn bộ linh kiện lên mặt trên của EXCERIA BASIC mang lại lợi thế cơ học rất rõ ràng. Việc chỉ bố trí linh kiện ở mặt trên còn giúp toàn bộ bề mặt chip nhớ tiếp xúc trọn vẹn với các miếng tản nhiệt (thermal pad) sẵn có của bo mạch chủ, hỗ trợ luồng gió đối lưu hạ nhiệt cho bộ điều khiển một cách đồng đều

Hiệu năng 7.300 MB/s: Bước nhảy vọt so với các thế hệ tiền nhiệm

KIOXIA EXCERIA BASIC 2TB đạt tốc độ đọc tuần tự lên đến 7.300 MB/s và tốc độ ghi tuần tự 6.800 MB/s nhờ khai thác băng thông PCIe 4.0 x4 cùng giao thức NVMe 2.0d. So với dòng EXCERIA PCIe 3.0 trước đây của hãng vốn chỉ dừng ở ngưỡng khoảng 1.700 MB/s, phiên bản Basic Gen4 này đem tới bước nhảy vọt gấp hơn bốn lần về tốc độ truyền tải.

Trong bài kiểm tra thực tế trên dàn PC của mình, ổ đạt tốc độ đọc ngẫu nhiên xấp xỉ 1.000.000 IOPS và ghi 1.250.000 IOPS, giúp Windows 11 khởi động gần như chớp mắt và các phần mềm đồ họa nặng khởi chạy không một giây trễ tràng. Với các tác vụ truyền tải thường nhật, mình sao chép một thư mục dự án chứa các video quay thô và hàng trăm bức ảnh nặng 60 GB từ một ổ Gen4 khác sang EXCERIA BASIC, thanh tiến trình lướt đi vù vù chỉ trong hơn chục giây. Nhờ hỗ trợ giao thức NVMe 2.0d mới nhất, độ trễ giữa CPU và ổ cứng được ghìm ở mức rất thấp, giữ cho cỗ máy phản hồi mượt mà kể cả khi mình đang render nền một clip ngắn và mở hàng chục tab trình duyệt cùng lúc.

Độ bền và giá trị thực tế: Đánh đổi gì ở cái tên "Basic"?

KIOXIA EXCERIA BASIC 2TB đi kèm độ bền công bố 600 TBW cùng phần mềm quản lý KIOXIA SSD Utility.

Dù mang hậu tố "Basic", sản phẩm thực chất không hề cắt giảm tốc độ đọc ghi. Đánh đổi lớn nhất để có mức giá hấp dẫn này nằm ở việc ổ sử dụng bộ nhớ BiCS FLASH 3D dạng QLC và mức TBW 600 TB ở mức vừa vặn cho người dùng phổ thông. Tuy nhiên, để ghi hết 600 TBW, một người dùng sáng tạo nội dung thông thường sẽ phải mất nhiều năm chép đi chép lại liên tục. Với sự hỗ trợ từ phần mềm SSD Utility để theo dõi phần trăm hao mòn tế bào nhớ (Health Gauge), bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng ổ trong suốt vòng đời của một cỗ máy tính.

Bảng thông số kỹ thuật nhanh

Thông số
SSD KIOXIA EXCERIA BASIC 2TB PCIe 4.0
Mã sản phẩm
LSF10Z002TG8
Chuẩn giao tiếp
PCIe Gen4 x4, NVMe 2.0d
Kích thước
M.2 Type 2280-S3-M (mạch một mặt)
Tốc độ đọc tuần tự
Lên đến 7.300 MB/s
Tốc độ ghi tuần tự
Lên đến 6.800 MB/s
Đọc / Ghi ngẫu nhiên
1.000.000 IOPS / 1.250.000 IOPS
Độ bền ghi (TBW)
600 TBW
Phần mềm quản lý
KIOXIA SSD Utility

FAQ - Câu hỏi thường gặp

1. KIOXIA EXCERIA BASIC 2TB có lắp vừa cho máy PlayStation 5 không?Có. Chuẩn kích thước M.2 2280 và tốc độ đọc 7.300 MB/s của ổ vượt xa yêu cầu tối thiểu (5.500 MB/s) của máy PS5. Tuy nhiên, bạn nên trang bị thêm một thanh tản nhiệt kim loại mỏng để đảm bảo nhiệt độ tối ưu khi chơi game lâu.

2. Ổ cứng này gắn vào bo mạch chủ PCIe 3.0 cũ có hoạt động được không?Được. Ổ có tính tương thích ngược hoàn toàn với khe cắm PCIe 3.0, nhưng tốc độ sẽ bị giới hạn ở trần băng thông của chuẩn Gen3 (khoảng 3.500 MB/s).

3. Mức độ bền 600 TBW của bản 2TB có đủ dùng cho nhu cầu hàng ngày?Rất thoải mái. Con số 600 TBW tương đương với việc bạn ghi mới gần 80 GB dữ liệu liên tục mỗi ngày trong suốt hơn 20 năm, đáp ứng dư dả nhu cầu chơi game, văn phòng và làm đồ họa phổ thông.

KIOXIA EXCERIA BASIC 2TB PCIe 4.0 là câu trả lời xác đáng cho bài toán tìm kiếm một chiếc SSD NVMe dung lượng lớn, tốc độ cao nhưng chi phí bỏ ra lại vô cùng hợp lý. Sở hữu tốc độ đọc 7.300 MB/s, mạch đơn mặt mát mẻ cùng nền tảng chip nhớ BiCS FLASH độc quyền, đây xứng đáng là lựa chọn nâng cấp sáng giá để "hồi sinh" và giải phóng toàn bộ sức mạnh cho cỗ máy của bạn.

P.V
#KIOXIA EXCERIA BASIC 2TB

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