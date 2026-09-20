Những 'đại sứ xanh' ở vùng đệm Vườn quốc gia Tà Đùng

TPO - Từ những buổi sinh hoạt trong trường đến các chuyến trải nghiệm giữa đại ngàn, 120 học sinh ở vùng đệm Vườn quốc gia Tà Đùng (Lâm Đồng) đang được trang bị kiến thức, kỹ năng và tình yêu thiên nhiên, trở thành những "đại sứ xanh" góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ rừng.

Ngày 20/9, ông Khương Thanh Long - Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia (VQG) Tà Đùng cho biết, đơn vị vừa làm việc với UBND xã Đam Rông 1, xã Tà Đùng và đại diện các trường học trên địa bàn để thống nhất kế hoạch duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động Câu lạc bộ Xanh trong năm học 2026-2027.

Trong năm học 2025-2026, 4 Câu lạc bộ Xanh được thành lập tại các trường THCS thuộc vùng đệm VQG Tà Đùng, với 120 học sinh tham gia. Các câu lạc bộ tổ chức 13 buổi sinh hoạt, gồm 10 buổi định kỳ tại trường và 3 đợt ngoại khóa, trải nghiệm thực tế tại VQG Tà Đùng.

Những 'đại sứ xanh' sẽ lan tỏa ý thức bảo vệ rừng qua các hoạt động trải nghiệm và giáo dục môi trường tại VQG Tà Đùng.

Thông qua hoạt động, học sinh được tìm hiểu về môi trường, thiên nhiên, rừng và đa dạng sinh học. Ông Long cho biết, mô hình cũng góp phần giúp các em hình thành ý thức bảo vệ môi trường, đồng thời lan tỏa thông điệp bảo vệ rừng đến gia đình và cộng đồng tại các thôn, bon vùng đệm.

Trong năm học 2026-2027, các đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì mô hình, đồng thời mở rộng số lượng học sinh tham gia và nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt.

Các hoạt động dự kiến tập trung vào kỹ năng sống, tìm hiểu môi trường, đa dạng sinh học, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Hoạt động trải nghiệm thực địa tại Vườn quốc gia Tà Đùng cũng được tăng cường khi điều kiện cho phép, với yêu cầu bảo đảm an toàn cho học sinh.

Vườn quốc gia Tà Đùng được đánh giá là một trong những khu bảo tồn thiên nhiên giàu giá trị sinh học bậc nhất cả nước.

Theo kế hoạch, Câu lạc bộ Xanh dự kiến tổ chức từ 4-6 buổi sinh hoạt chuyên đề về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên trong năm học mới. Nội dung được triển khai bằng nhiều hình thức phù hợp với lứa tuổi như vẽ tranh, kể chuyện, trò chơi tương tác, thi đố vui và hoạt động trải nghiệm.

"Mô hình hướng tới việc trang bị kiến thức, kỹ năng và nâng cao trách nhiệm của học sinh đối với môi trường; qua đó góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học tại khu vực vùng đệm", ông Long cho hay.