Cần Thơ đẩy mạnh sử dụng phân bón hữu cơ để giảm phát thải

TPO - Khai thác tiềm năng, lợi thế nguyên liệu sẵn có để sản xuất phân bón hữu cơ, góp phần giảm ô nhiễm môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, cân đối dinh dưỡng, phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững.

Đó là mục tiêu của kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, vừa được UBND TP Cần Thơ ban hành.

Theo đó, Cần Thơ đặt mục tiêu đến năm 2030 đẩy mạnh thu gom, xử lý phụ phẩm nông nghiệp để sản xuất phân bón hữu cơ quy mô nông hộ. Xây dựng các mô hình sử dụng phân bón hữu cơ hiệu quả trên 3 nhóm cây trồng chủ lực gồm lúa, cây ăn quả, rau màu.

Ít nhất 80% số xã, phường sản xuất chủ lực 3 nhóm cây trồng này có mô hình sử dụng phân bón hữu cơ gắn với chuỗi giá trị. 100% xã, phường có cán bộ kỹ thuật được tập huấn và tổ chức tập huấn cho các cơ sở buôn bán, người sử dụng về sử dụng phân bón cân đối, tiết kiệm và hiệu quả.

Tầm nhìn đến năm 2050, phấn đấu Cần Thơ trở thành thành phố có tỷ lệ sử dụng phân bón hữu cơ cao trong khu vực, diện tích trồng trọt có sử dụng phân bón hữu cơ chiếm 50%. 80% số xã, phường xây dựng được mô hình sử dụng phân bón hữu cơ gắn với chuỗi giá trị đối với các sản phẩm chủ lực, đặc sản có lợi thế của địa phương…

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026-2030, Cần Thơ áp dụng trên diện tích lúa khoảng 178.000 ha.

Trong giai đoạn 2026-2030, kế hoạch được triển khai trên vùng sản xuất lúa khoảng 178.000 ha; cây ăn quả 40.000 ha; rau màu 10.000 ha



Bên cạnh đó, đối tượng tham gia có người sản xuất, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có phân bón hữu cơ, viện, trường và các tổ chức có liên quan.

Về nội dung thực hiện, thành phố sẽ điều tra, đánh giá hiệu suất sử dụng phân bón cho 3 nhóm cây trồng lúa, cây ăn quả, rau màu; khảo sát tình hình sản xuất, sử dụng phân bón hữu cơ tại địa phương



Ghi nhận các loại phân bón hữu cơ đang được sản xuất, sử dụng, liều lượng và phương pháp bón của nông dân để làm cơ sở so sánh, đánh giá hiệu quả trước và sau khi triển khai kế hoạch.

Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn về sử dụng phân bón, bón phân cân đối, hiệu quả theo nguyên tắc “5 đúng” (đúng loại đất, đúng loại cây, đúng liều lượng, đúng thời điểm, đúng cách).

Xây dựng và nhân rộng các mô hình sử dụng, sản xuất phân bón hữu cơ trên 3 nhóm cây trồng lúa, cây ăn quả, rau màu, từng bước nâng cao chất lượng nông sản, bảo vệ môi trường và hướng đến phát triển sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, VietGAP, GlobalGAP...

Cần Thơ có hơn 100.300 ha cây ăn quả.

Thành phố khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ sản xuất tham gia liên kết sản xuất, sử dụng phân bón hữu cơ.

Tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và các tổ chức liên quan trong phát triển sản xuất, sử dụng phân bón hữu cơ.

Địa phương cũng xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp, tận dụng phụ phẩm trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản để sản xuất phân bón hữu cơ phục vụ sản xuất, góp phần giảm chi phí đầu vào và giảm phát thải.

Xây dựng cơ sở dữ liệu về phân bón tích hợp với dữ liệu quốc gia. Tổ chức kiểm tra và tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật trong sản xuất, buôn bán, nhập khẩu phân bón, xử lý nghiêm các vi phạm.