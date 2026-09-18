Việt Nam dẫn đầu ASEAN nhờ tuyển dụng mở rộng và AI định hình nghề nghiệp

Khảo sát mới của Reeracoen Group x Rakuten Insight cho thấy Việt Nam dẫn đầu 6 thị trường ASEAN về mở rộng tuyển dụng và sự lạc quan của người tiêu dùng, trong khi AI và tự động hóa trở thành động lực hàng đầu thúc đẩy người lao động thay đổi nghề nghiệp

Việt Nam nổi lên là điểm sáng tăng trưởng mạnh mẽ nhất của ASEAN, theo kết quả mới từ báo cáo Làn sóng Tái cấu trúc: Khảo sát xu hướng người tiêu dùng & doanh nghiệp ASEAN 2026, do Reeracoen Group, tập đoàn uy tín tại Châu Á về các giải pháp nhân sự và tuyển dụng, phối hợp với Rakuten Insight công bố.

Trong 6 thị trường ASEAN được khảo sát, Việt Nam ghi nhận mức độ lạc quan của người tiêu dùng cao nhất ở mức 48%, tỷ lệ doanh nghiệp cho biết doanh thu được cải thiện cao nhất ở mức 46%, và tỷ lệ mở rộng tuyển dụng cao nhất ở mức 16%. Đồng thời, AI và tự động hóa đã trở thành một tín hiệu đáng chú ý về lực lượng lao động, khi trở thành động lực hàng đầu thúc đẩy quyết định thay đổi nghề nghiệp trong nhóm người Việt Nam tham gia khảo sát đang cân nhắc thay đổi nghề nghiệp.

Đà tăng trưởng và tuyển dụng

Dữ liệu doanh nghiệp trong báo cáo tiếp tục củng cố triển vọng tích cực. 59% lãnh đạo doanh nghiệp tự tin về triển vọng kinh doanh, trong khi chỉ 4% nhận định cơ hội tăng trưởng còn hạn chế. Ngoài ra, 27% doanh nghiệp đang gia tăng đầu tư, tỷ lệ cao thứ hai tại ASEAN, chỉ sau Thái Lan.

Khả năng chống chịu của doanh nghiệp tiếp tục được củng cố khi 43% doanh nghiệp Việt Nam cho biết đa dạng hóa chuỗi cung ứng là một biện pháp ứng phó với những tình huống bất định — tỷ lệ cao nhất trong 6 thị trường được khảo sát.

Ông Masato Sekine, Giám đốc Quốc gia của Reeracoen Việt Nam, cho biết:

"Niềm tin mạnh mẽ của doanh nghiệp và đà tuyển dụng của Việt Nam mang lại những cơ hội đáng kể. Tuy nhiên, các doanh nghiệp sớm đầu tư vào việc thu hút và phát triển nhân tài có kỹ năng sẽ có vị thế tốt nhất để đạt tăng trưởng dài hạn".

Quyết định nghề nghiệp dựa trên công nghệ

Công nghệ cũng đang trở thành một yếu tố ảnh hưởng đến cách người tiêu dùng Việt Nam nhìn nhận về sự nghiệp của họ. Trong số 20% người được hỏi đang cân nhắc thay đổi nghề nghiệp, 39% cho biết AI và tự động hóa là động lực chính của họ, nhỉnh hơn so với tăng thu nhập và cân bằng giữa công việc và cuộc sống, cùng ở mức 37%. Đây cũng là thị trường duy nhất mà AI và tự động hóa đứng đầu trong số các động lực thúc đẩy thay đổi nghề nghiệp.

Sự lạc quan vẫn ở mức cao

Những lo ngại về kinh tế vẫn hiện hữu, nhưng người tiêu dùng Việt Nam tương đối lạc quan hơn về triển vọng phía trước. Mặc dù 73% cho biết lo ngại về kinh tế, đây vẫn là tỷ lệ thấp nhất trong 6 thị trường được khảo sát. Việt Nam cũng ghi nhận mức độ bi quan của người tiêu dùng thấp nhất trong khu vực ở mức 13%, đồng thời có mức độ lạc quan cao nhất ở mức 48%.

Người tiêu dùng Việt Nam cũng đang có cách tiếp cận theo hướng thận trọng đối với tài chính của họ. Tiết kiệm là biện pháp ứng phó tài chính phổ biến nhất với 65% — cao nhất ASEAN — tiếp đến là tìm kiếm nguồn thu nhập bổ sung với 55%. Trong khi 83% cho biết đang chi tiêu thận trọng hơn, một nửa trong đó mô tả mức thay đổi này là vừa phải, so với 33% cho biết họ đang thận trọng hơn nhiều.

Bà Peh Cher Fern, Giám đốc Kinh doanh khu vực Đông Nam Á, Rakuten Insight, cho biết:

"Việt Nam nổi bật trong khảo sát nhờ những tín hiệu tích cực được ghi nhận ở cả người tiêu dùng và doanh nghiệp. Mức độ lạc quan của người tiêu dùng cao nhất trong 6 thị trường được khảo sát, trong khi các doanh nghiệp ghi nhận sự cải thiện mạnh về doanh thu và mở rộng tuyển dụng. Đồng thời, AI đang dần trở thành một yếu tố quan trọng trong các quyết định nghề nghiệp, cho thấy niềm tin vào nền kinh tế và những thay đổi trên thị trường lao động đang diễn ra song song như thế nào".

Để xem đầy đủ kết quả tại 6 thị trường, bao gồm hồ sơ của từng quốc gia và Cẩm nang dành cho Lãnh đạo với 8 ưu tiên chiến lược cho hoạt động mở rộng trong khu vực, độc giả có thể tải báo cáo Làn sóng Tái cấu trúc: Khảo sát xu hướng người tiêu dùng & doanh nghiệp ASEAN 2026.

Tải xuống báo cáo đầy đủ tại: https://www.reeracoen.com.vn/vi/events/lan-song-tai-cau-truc-khao-sat-xu-huong-nguoi-tieu-dung-doanh-nghiep-dong-nam-a-2026-client