iPhone 18 Pro Max có modem Apple C2 mới, người dùng Việt được lợi gì?

Apple tự chủ phần sóng di động bằng modem C2, còn các tính năng vệ tinh vẫn chưa được hãng công bố cho máy bán ra trong nước.

Chặng đường từ thương vụ mua mảng modem đến con chip C2

Apple mua lại mảng modem di động của Intel vào năm 2019, và phải mất vài năm hãng mới đưa được sản phẩm đầu tiên ra thị trường. Chip C1 xuất hiện trước, sau đó là bản nâng cấp C1X, rồi đến đợt máy tháng 9 năm nay là C2. Trang thông số của Apple Việt Nam liệt kê "Modem di động Apple C2" cho cả hai máy trong nhóm cao cấp, gồm bản Pro 6,3 inch và bản Pro Max 6,9 inch.

Modem là linh kiện khó làm bậc nhất trong điện thoại, vì phải chạy ổn định với hàng trăm nhà mạng ở những điều kiện hạ tầng khác nhau. Đó là lý do Apple giữ modem của đối tác lâu hơn hẳn chip xử lý hay chip đồ hoạ. Khi bộ phận này về tay hãng, phần cứng kết nối được đặt cùng bàn thiết kế với chip A20 Pro.

Theo trang MacRumors, C2 tiêu thụ ít hơn khoảng 15% năng lượng so với C1X và cải thiện rõ tốc độ tải lên. Con chip còn dùng thuật toán học máy để giữ chất lượng sóng ổn định hơn khi thuê bao di chuyển hoặc mạng bị nghẽn. Bản máy tại Mỹ có thêm 5G mmWave ở các băng n258, n260, n261, còn bản tại Anh chỉ dùng sub-6 GHz.

Bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max ra mắt cùng modem Apple C2 mới, có 4 màu để lựa chọn. Ảnh: Apple

Vệ tinh là năng lực của nền tảng, chưa phải tính năng cho máy trong nước

Nhiều năm nay Apple đã đưa các dịch vụ liên lạc qua vệ tinh lên iPhone, gồm gọi cứu hộ khẩn cấp và nhắn tin khi không có sóng di động. Những dịch vụ này gắn với phần cứng modem và vệ tinh của đối tác, nhưng điều kiện quyết định nằm ở giấy phép tần số của từng nước. Danh sách thị trường vì thế mở rộng dần theo từng đợt.

Với đợt máy năm nay, người dùng trong nước nên đọc kỹ bảng thông số bản Việt Nam trước khi kỳ vọng. Mục an toàn trên trang của Apple Việt Nam chỉ ghi SOS Khẩn Cấp và Phát Hiện Va Chạm, không có dòng nào nhắc tới liên lạc qua vệ tinh. Nói cách khác, năng lực vệ tinh nằm ở tầng nền tảng của modem và đã chạy ở một số thị trường, còn với máy bán tại Việt Nam thì Apple chưa công bố các tính năng này.

Phần tự chủ kết nối thì ngược lại, có thể thấy ngay. Ngoài modem, Apple còn dùng chip mạng không dây N1 do hãng thiết kế, lo Wi-Fi 7 chuẩn 802.11be với 2x2 MIMO, Bluetooth 6 và giao thức Thread. Máy cũng có chip Apple Ultra Wideband thế hệ 2 phục vụ định vị tầm gần và NFC ở chế độ đọc. Cả nhóm máy thuộc iPhone 18 Series đều đi theo hướng này.

Những gì Apple công bố cho phần kết nối tại Việt Nam

Bảng thông số cho thị trường trong nước ghi 5G sub-6 GHz với 4x4 MIMO và LTE Gigabit 4x4 MIMO. Máy dùng SIM kép gồm nano-SIM và eSIM, hỗ trợ eSIM kép, khác với mẫu màn hình gập iPhone Duo chỉ dùng eSIM toàn thế giới. Cổng USB-C dùng để sạc, xuất hình DisplayPort và truyền dữ liệu USB 3 đến 10Gb/s, còn sạc không dây đạt 25W với cả MagSafe lẫn Qi2.

Modem tiết kiệm điện hơn được phản ánh phần nào ở pin. Apple công bố iPhone 18 Pro Max chạy 29 giờ sử dụng thông thường và 43 giờ xem video, so với 39 giờ xem video của iPhone 17 Pro Max, còn bản Pro đạt 23 giờ sử dụng thông thường và 34 giờ xem video. Buồng hơi thế hệ mới với diện tích bề mặt gấp ba lần giúp hiệu năng duy trì tốt hơn đến 40%, nên tốc độ mạng ít bị nhiệt kéo xuống trong các phiên dùng dài.

Về sạc, máy nạp đến 50% trong khoảng 15 phút với bộ tiếp hợp 60W trở lên có Cung Cấp Điện Áp Linh Hoạt cùng cáp USB-C bán riêng, hoặc 30 phút qua Bộ Sạc MagSafe với bộ tiếp hợp từ 35W.

Bộ tiếp hợp từ 60W trở lên giúp máy sạc nhanh 50% pin chỉ trong 15 phút. Ảnh: Apple

Giá bán và chương trình đặt trước

Máy có bốn dung lượng 256GB, 512GB, 1TB và 2TB. Bản Pro Max lần lượt ở mức 41.990.000 đồng, 48.490.000 đồng, 61.490.000 đồng và 80.990.000 đồng, còn bản Pro là 38.990.000 đồng, 45.490.000 đồng, 58.490.000 đồng và 77.990.000 đồng. Bốn màu bán ra gồm Đỏ Burgundy, Băng Thanh, Bạc và Đen.

Hiện Thế Giới Di Động đang mở đặt trước iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đến 23:00 ngày 17/09/2026, trước khi bộ đôi chính thức mở bán từ ngày 18/9. Trong thời gian đặt trước, khách hàng có thể nhận nhiều ưu đãi như trả chậm 0% lãi suất, giảm thêm khi thanh toán qua thẻ hoặc ví điện tử và hỗ trợ thu cũ đổi mới. Người dùng có thể truy cập thegioididong.com hoặc đến siêu thị gần nhất để kiểm tra điều kiện áp dụng và tình trạng hàng.

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