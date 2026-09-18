Galaxy Z Fold8 sau gần hai tháng ra mắt: Smartphone gập của Samsung có gì đáng chú ý?

Samsung giới thiệu Galaxy Z Fold8 tại sự kiện Galaxy Unpacked ngày 22/7/2026. Tính đến ngày 18/9, sản phẩm đã xuất hiện trên thị trường gần hai tháng và bắt đầu phải đối đầu trực tiếp với đối thủ mới là iPhone Duo.

Galaxy Z Fold8 thuộc thế hệ Galaxy Z thứ tám của Samsung và được phát triển theo hướng giảm kích thước, trọng lượng nhưng vẫn giữ trải nghiệm màn hình lớn đặc trưng của dòng Fold.

Trọng lượng chỉ 201 g

Điểm đáng chú ý đầu tiên của Galaxy Z Fold 8 nằm ở trọng lượng.

Máy chỉ nặng 201 g, thậm chí nhẹ hơn iPhone 18 Pro 211 g dù sở hữu thiết kế hai màn hình. Khi mở, thân máy dày 4,5 mm.

Galaxy Z Fold8 sử dụng màn hình chính Dynamic AMOLED 2X 7,6 inch độ phân giải 1.848 x 2.448 pixel, tần số quét 120Hz. Màn hình ngoài có kích thước 5,5 inch.

Cấu hình này đưa Fold8 tới nhóm thiết bị có thể hoạt động như smartphone thông thường khi gập lại nhưng chuyển sang không gian hiển thị gần tablet khi mở.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

Bên trong máy là Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, nền tảng Qualcomm được tùy chỉnh cho smartphone Samsung.

Máy có các cấu hình RAM và bộ nhớ gồm 12GB/256GB, 12GB/512GB và 16GB/1TB. Pin đạt 4.800 mAh, với thời gian phát video được Samsung công bố lên tới 26 giờ.

Camera sau gồm hai cảm biến 50MP. Đây cũng là điểm tạo khoảng cách giữa Fold8 và phiên bản cao cấp hơn là Galaxy Z Fold 8 Ultra, vốn sử dụng camera chính 200MP, góc siêu rộng 50MP và telephoto 10MP.

Thị trường smartphone gập bắt đầu thay đổi

Sau gần hai tháng, Galaxy Z Fold8 đang bước vào một giai đoạn cạnh tranh mới khi Apple công bố iPhone Duo.

Đáng chú ý, MoneyToday dẫn nguồn từ ngành viễn thông Hàn Quốc cho biết doanh số Galaxy Z Fold8 tại thị trường này tăng khoảng 10% so với tuần trước trong tuần sau khi iPhone Duo được giới thiệu. Số liệu hiện chỉ phản ánh Hàn Quốc và chưa thể đại diện cho doanh số toàn cầu.

Sự xuất hiện của Apple đồng thời khiến nhóm sản phẩm điện thoại gập được chú ý nhiều hơn. TrendForce dự báo iPhone Duo có thể chiếm gần 25% thị trường foldable trong năm đầu tiên, trong khi Samsung tiếp tục giữ vị trí lớn trong phân khúc.

Mức giá bắt đầu giảm sau giai đoạn ra mắt

Một thay đổi khác sau gần hai tháng là giá bán.

Mức niêm yết ban đầu của Galaxy Z Fold8 256GB tại Việt Nam là 46,99 triệu đồng. Trên website SamCenter ngày 18/9, phiên bản này đang được hiển thị ở mức 39,99 triệu đồng. Bản 512GB được hiển thị ở mức 45,99 triệu đồng.

Với phiên bản Ultra, Galaxy Z Fold8 Ultra 256GB hiện được hiển thị từ 45,99 triệu đồng.

SamCenter cũng đang công bố một số chính sách dành cho Galaxy Z8 Series như thu cũ đổi mới hỗ trợ đến 3 triệu đồng, ưu đãi ShopeePay đến 2 triệu đồng, Galaxy Z Care, Google AI Pro 6 tháng và trả góp 0% tối đa 24 tháng. Các chương trình được website ghi nhận dự kiến áp dụng đến hết tháng 9 hoặc theo điều kiện từng ưu đãi.